Nem kér a bértitkolózásból a magyarok dolgozók többsége: tiszta beszédet várnak a cégektől

Nem kérnek a cégek titkolózásából a Pénzcentrum felmérésének részvevői. Egy korábbi cikkünk kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar álláskeresők hogyan is viszonyulnak azokhoz az álláshirdetésekhez, amelyekben csak "versenyképes fizetés" szerepel a bérkonkrétumok helyett. Kiderült, hogy a válaszadók majdnem kétharmada nem adná be a jelentkezést egy ilyen hirdetésre, vagy csak a legvégső esetben küldene önéletrajzot.

Egyre több helyen teszik kötelezővé, hogy a cégek az álláshirdetésekben legalább egy bértartományt megadjanak, ne legyen elég az eléggé semmitmondó "versenyképes fizetés" szókapcsolat. Legutóbb az USA-ban, Colorado állmban hoztak ilyen rendelkezés, de például Szlovákiában már 2018 óta kötelező bérezést is feltüntetni az állásajánlatokban.

Korábban több szakértő is kikelt a felületes hirdetések ellen, Lauren Ruffin, a Fractured Atlas nevű cég külső kapcsolatokért felelős vezetője például arról beszélt: ha az állásajánlatokban feltüntetik a béreket, azzal időt spórolnak maguknak és a jelentkezőknek is. Emellett nem is érti, mi értelme olyan tág fogalmakkal dobálózni, mint a "versenyképes fizetés".

Versenyképes az iparághoz képest? A régióhoz képest? Minden munkáltatónak van egy álláspontja arról, hogy mit tud, vagy hajlandó fizetni egy adott munkakörért. Miért ne mondanánk ezt el előre a jelölteknek? Hacsak nem az a cél, hogy kevesebbet fizessenek az embereknek, mint amennyit valójában érne a munkájuk...

- tette hozzá. A témában a Pénzcentrum is megkérdezte olvasóit, és mint kiderült, a 2300 válaszadó osztja a cégvezető álláspontját.

Ugyanis 51,2 százalék kijelentette, nem jelentkezne olyan hirdetésre, amely egyszerűen "versenyképes fizetést" kínál.

Sőt, 13,4 százaléknak sem tetszik a gyakorlat, ők azt mondták, csak a legvégső esetben adnák be az önéletrajtukat egy-egy ilyen állásajánlatra. 35,4 százaléknyi válaszadónak nincs baja azzal, ha adott esetben csak az interjún derül ki, mennyit is fizetnek a munkáért. Ha érdekli őket a kínált állás, akkor beadnák a jelentkezésüket.

Elgondolkodtató, hogy Szlovákiában 2018. május 1-jétől kötelező minden egyes álláshirdetésben feltüntetni a bruttó alapbért

- mondta korábban a témában Motesicky Tamás. A HR szakember szerint ha a szlovák piac megérett már erre a lépésre, akkor lehetséges, hogy a magyarnak is meg kellene ezt lépni. Ahogy most a Pénzcentrum felméréséből kiderült, a magyar álláskeresőknek sem lenne ellenére, ha végre kötelező lenne tisztázni a bérkérdést már a hirdetésben.