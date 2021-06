Új világ kezdődik a vidéki munkahelyeken: mi lesz a kényelmes home office sorsa?

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A koronavírus járvány váratlan helyzetbe hozott mindenkit, többek között a munkáltatókat is, mert azonnali megoldást kellett találniuk a dolgozók otthoni munkavégzésére. Most, hogy végre sikeresen leküzdöttük a 3. hullámot, a HelloVidék kiváncsi volt arra, hogy a vidéki munkáltatók milyen tapasztalatokat gyűjtöttek az elmúlt közel másfél év után és meghagyják-e hosszabb távon az otthoni munkavégzést. Kitértek kérdéseik között arra is, hogy szerintük a cégvezetésnek foglalkoznia kell-e azzal, hogy a home office ideje alatt kiégtek-e a munkavállalók.

Creaton South-East Europe Kft-nél Gergye Eszter, a vállalat délkelet-európai regionális HR igazgatója elmondta, milyen intézkedéseket vezettek be a cégnél. Tavaly február 26-án, az elsők között kezdték el bevezetni a védelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy a munkatársaikat meg tudják védeni a fertőzéstől és a termelés fennakadás mentes legyen. Az egyik első lépés, a mobiltelefonok, laptopok és asztali nyomtatók beszerzése volt azért, hogy azokat a kollégákat, akiket a munkájuk nem köt szorosan a gyárhoz, haza tudják engedni. Elkészítették a COVID szabályzatukat, amelyet azóta is folyamatosan frissítenek, heti COVID értekezleteket tartanak a vezetőknek online, ők pedig tájékoztatják a munkatársaikat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Elkészítették a home office szabályzatukat, korábban erre nem igazán volt lehetőség. A munkatársakkal a vezetőik szóban egyeztettek a home office-ról. Vegyes érzésekkel fogadták a döntést. A vezetők is aggódtak, nem igazán voltak biztosak abban, hogyan tudják a csapatokat összefogni, koordinálni úgy, hogy távol vannak nem csak tőlük, hanem egymástól is. Mivel nem volt idő alaposan felkészülni, gyorsan kellett lépni, számos kérdés merült fel bennük. Minden eszköz rendelkezésükre áll? Egyeztetnek majd egymással? Nem lesznek elveszve? Tudják, hogy otthon is dolgozni kell? Szerencsére minden kérdésükre teljesen pozitív lett a válasz, amelyet a tavalyi év eredményei is igazolnak. További részletek a cikkben!

