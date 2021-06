Beindult a toborzás: ennyit keres egy kezdő dolgozó az Aldiban, Lidlben, Sparban, Pennyben

Ismét munkaerőhiánnyal küzdehetnek hamarosan a boltok: a kilábalás munkaerőhiányt hoz majd magával.

A járványügyi szakemberek a 2020 szeptember eleji időszakhoz hasonlítják a mostani járványhelyzetet, azzal, hogy akkor felfutásnak, most kifutásnak lehet minősíteni. A boltos világ is ehhez igazodik, a korlátozások szigorítása, vagy feloldása mellett. Így most éppen kapaszkodik is a piac kifelé a gödörből, keresik is a munkaerőt - írja a blokkk.

Közben viszont nyitottak máshol is, nemcsak a boltokban, így a korábban a bezárt szolgáltatóhelyekről a boltos világba átevickélt dolgozók megindultak visszafelé, esetleg a határon túlra is. Miközben a boltban a több áru mozgatásához több munkáskéz kell. Indul a balatoni nyár is, a vendéglátás, turizmus szektor szívja is el a munkaerőt mindenhonnan. Úgy tűnik, a kilábalás egyik biztos jele a visszatérő munkaerőhiány.

Az első negyedévi foglalkoztatási adatok a statisztikában méretes - 27 ezer fős - zuhanást mutatnak, az adatkör valamennyi, a boltos világban ügyködőt tartalmazza, függetlenül attól, hogy alkalmazott, vagy éppen vállalkozó. A nagyobb, legalább öt főt foglalkoztatók körében nem jelez ilyen visszaesést a statisztika, amiben egyebek mellett az is szerepet játszhat, hogy a legkisebb vállalkozások keveredhetnek a nehézségek közepette a legnehezebb helyzetekbe. De hát a második boltzár átcsúszott a második negyedévre (április 7-én lehetett újranyitni), így később nyilván változott a foglalkoztatási kép is.

A boltosok álláshirdetéseit nézve a legnagyobb élelmiszerláncok újabban több boltos eladót keresnek, mint az elmúlt hónapokban (mozgás mindig van), és nem kizárt, hogy ezek a számok növekedni fognak. De az iparcikkes nagyláncoknál is szaporodott az álláshirdetések száma.

A bolti dolgozók, eladók, árufelöltők, pénztárosok kapósabbak lettek a munkaerő piacán:

A boltos Európa is rányitott

Az Eures uniós foglalkoztatási portálon áprilisban még 15 ezer bolti munkakört hirdettek, ami messze elmarad a korábbiaktól. Németországban ugyan tízezer felett, de például Ausztriában ezer alatt volt a meghirdetett bolti állások száma. 16 magyar hirdetés is akadt azért. A járvány előtt 70-80 ezer körül mozgott az itt meghirdetett üres álláshelyek száma. Nos, közelítünk, sőt.

Jelenleg az úgynevezett beosztott bolti eladó munkakörben 75 ezer álláshelyet hirdetnek a kereskedelmi vállalkozások. A csúcstartó újra Németország, 38 ezer eladói álláshellyel, Franciaországban közel 14 ezer, Ausztriában és Belgiumban több mint öt-ötezer eladót keresnek. És akad egy kevés magyar álláshirdetés is, 361.