Lassan lépnie kell a kormánynak: jön a kötelező apaszabadság, ennyivel jár majd több itthon

Hamarosan lépnie kell a magyar kormánynak az apai pótszabadságok ügyében, hiszen egy éven belül a hazai jogrendnek is alkalmazkodnia kell egy 2019-ben elfogadott uniós irányelvhez. Ez kimondja ugyanis, hogy az apai pótszabadságnak minimum két hét (azaz 10 munkanap) időtartamúnek kell lennie, eközben Magyarországon csak 5 nap jár az újdonsült édesapáknak - ikrek születése esetén hét. Egy összeállításból az is kiderült, hogy a fejlett országok között nálunk jár az egyik legkevesebb pótszabadság a friss apukáknak.

A fejlett országokban egyre több férfi int búcsút rövid időre a munkahelyének gyermeke születésekor, és használja fel a neki járó apai pótszabadságot. Ennek mértéke országonként eltérő, az OECD és az Eurostat adatai alapján a Statista állította össze, hogy egyes országokban hány hétig maradhatnak otthon az újdonsült apukák.

A legnagyvonalúbb ezen a téren a japán állam, ahol 30 hetet - nem vicc, majdnem nyolc hónapot - is otthon maradhatnak a férfiak, ha gyermekük születik. A dél-koreai kispapáknak sincs okuk panaszra, hiszen ők 17 hetet tölthetnek a családjukkal.

Az európai országok közül Svédország vezeti a listát, ahol 10 hetes az apai pótszabadság, mialatt a franciáknál és a németeknél ennek a fele, Spanyolországban pedig két hét. A portál kiemelt pár olyan országot is, ahol hivatalosan nincs apai pótszabadság, például az USA-ban, az Egyesült Királyságban, vagy Kanadában sem kapnak exra szabadnapokat az újdonsült édesapák.

Itthon nem ennyire nagyvonalúak

A magyar apukák nincsenek annyira elkényeztetve, mint a japánok, vagy a svédek:

a hatályos jogszabályok szerint ugyanis Magyarországon gyermek születése esetén öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság illeti meg az apát.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint ezt az apa kérésének megfelelő időpontban, de legkésőbb a szülést követő második hónap végéig a munkáltató köteles kiadni. A pótszabadság idejére a munkáltató az apa részére távolléti díjat fizet.

Ezzel szemben például Ausztriában 2019-ben vezették be a "Papamonat" nevű intézkedést, amelynek lényege, ahogyan a nevéből is kitalálható, hogy az apák egy hónapig is távollehetnek a munkahelyükről, ha gyerekük születik - közben ugyan fizetést nem kapnak, de helyette naponta kb. 700 euró (243 ezer forint) támogatásban részesülnek erre az időszakra.

Jöhet a közös európai minimum

Valamelyest javíthat a magyar helyzeten az a 2019-ben elfogadott EU-s irányelv, amely többek között uniós minimumértéket határoz meg az apai pótszabadságok tekintetében.

Ennek értelmében a gyermek születése után járó apai pótszabadságot minimum két hétben, azaz 10 munkanapban kell megállapítani.

Az Európai Parlament két hónapnyi, át nem ruházható és fizetett szülői szabadsággal is kiegészítette a jogszabályt, ami alanyi jogon mindkét szülőnek jár, így lehetővé téve a gyermekgondozási feladatok kiegyensúlyozottabb elosztását.

Azt ugyanakkor a tagállamok határozhatják meg, hogy a fentebb elfogadott minimális apaszabadság alatt milyen bérek, juttatások járnak az érintetteknek. De az EP kikötötte, hogy ezeket úgy kell megállapítani, hogy a jobban kereső szülőnek is legyen módja élni a neki járó szabadsággal.

A két éve elfogadott irányelvet a tagországoknak 3 éven belül kell átültetni a saját jogrendjükbe, úgyhogy lassan a magyar kormánynak is lépnie kell az ügyben.