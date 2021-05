Itt a megoldás a nagyvállalatok legsürgetőbb problémáira: tényleg egyszerű

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus-járvány alaposan felforgatta a munkaerőpiacot és a munkavégzést is, így az álláskeresés előtt álló fiataloknak sem könnyű a helyzete. A fiatalok elhelyezkedési esélyeit javítaná a Jövőt Építők Generációja Egyesület, amely a jövő szakembereit készíti fel a munka világára: gyakorlati tudást és kapcsolatteremtési lehetőséget kínálnak a résztvevőknek, akik multik állásinterjúin is kipróbálhatják magukat. A program részeként a diákok egy-egy cég által vázolt problémára is megoldást keresnek. A JÉG programjai ingyenesek a fiatalok számára.

Rendhagyó év volt a tavalyi, a járvány az élet számos területét átalakította. Az évről évre csökkenő munkanélküliség esetében például megfordult a trend és 2020-ban 4 százalék felett volt a munkanélküliségi ráta, a távmunkát végzők száma pedig a sokszorosára nőtt. A munkaerőpiaci helyzet a fiatal pályakezdők álláskeresésére is hatással volt - derül ki a fiatalok tehetséggondozásával foglalkozó Jövőt Építők Generációja Egyesület (JÉG) összefoglalójából. Az egyesület 2016 óta dolgozik azon, hogy segítse a fiatalokat az álláskeresésben és a lehetőségeik kiaknázásban, erre pedig a járvány miatt most még nagyobb szükség van. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A munka világára készítenek fel „Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok tudatosan és felkészülten lépjenek be a munka világába, ezért számos olyan programunk van, amely során az úgynevezett soft skilleket vagy puha készségeket sajátíthatják el a tagjaink. A szakértelem mellett ugyanis szinte bármelyik területen fontos a nyilvános beszéd, a kommunikációs és kapcsolatteremtési készség, a problémamegoldó képesség vagy éppen a jogi alapismeretek” – mondta Farkas Dezső, a Jövőt Építők Generációja Egyesület elnöke. Céljuk, hogy gyakorlati tudást és kapcsolatteremtési, networking lehetőségeket nyújtsanak a tehetséges, fejlődni vágyó fiataloknak. A jelenleg több mint 120 taggal rendelkező egyesület különlegessége, hogy a tehetséggondozási programba nem csak egy adott szakterületről várja a jelentkezőket, így a társaság rendkívül sokszínű. A jelentkezők jellemzően 17-30 évesek, a legtöbben egyetemisták, és főként a Budapesti Corvinus Egyetemről érkeznek, társadalom- és gazdaságtudományi szakokról. Google, Facebook, Microsoft – ki lehet próbálni az interjúkat Az egyesület3 éves, 3 pillérből álló programot is elindított. A diákok egy kurzusrendszer keretében félévente 5-7 kurzuson vehetnek részt, ahol a munka világában hasznos soft skillekkel ismerkedhetnek meg. A fiatalok az általuk választott szakterülethez kapcsolódóan kihívásokat is kapnak, de elismert szakemberek előadásait is meghallgathatják. Illetve tesztelhetik rátermettségüket nemzetközi nagyvállalatok –például a Google, a Facebook, a Microsoft vagy éppen az Amazon - állásinterjúin elhangzó kérdésekkel is. Azok, akik mind a három pillért sikeresen teljesítik megkapják a JÉG Diplomát is. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Az egyesület cégekkel is együttműködik, ennek keretében nagyvállalatok hoznak a diákokhoz olyan céges problémákat, amelyeken utána több hónapig dolgoznak a résztvevők, majd az eredményeket prezentálják is az adott cégnek. Ösztöndíjprogram a következő lépés A programok ingyenesek a fiatalok számára, így a forrásteremtés alapját a céges együttműködések és a támogatások adják. „Civil szervezetként számunkra is nagyon fontos a felajánlható adó 1 százalék. A következő lépés az egyesület életében egy ösztöndíjprogram létrehozása lesz, ehhez pedig szükségünk van a támogatásokra. Szeretnénk, ha anyagilag is tudnánk segíteni a tehetséges fiatalokat abban, hogy elérjék a céljaikat” – tette hozzá Farkas Dezső.

Címlapkép: Getty Images

