Egyre több vendéglátós oldja meg így az égető emberhiányt: ez tényleg ilyen egyszerű?

A vendéglátószektorban bőven vannak olyan cégek, akik a saját gazdálkodásukból megtartották az alkalmazottjaikat, de sokan leépítettek és most élénken érdeklődnek, miként lehetne visszapótolni őket. Ugyanazt a munkaerőt már nem tudják visszaszerezni, mert elhelyezkedett máshol, és többségük számára kiszámíthatatlansága miatt már nem vonzó ez a szektor, de az ellenkezőjére is van példa: sokan már menekülnének vissza a régi, megszokott életükbe. A járvány kiszámíthatatlan viszonyai között jó megoldás lehet az atipikus formában foglalkoztatott, rugalmas munkaerő.

Ahogy arról a Pénzcentrum már beszámolt, a COVID-járvány leginkább a vendéglátóipart és a turizmust érintette, hiszen az elmúlt egy évben mindössze néhány hónapig működhettek a megszokott keretek között az éttermek, kávézók vagy a szállodák. A korlátozások az átoltottság emelkedésével fokozatosan megszűnnek ugyan, azonban az ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak a nyitással együtt komoly kihívással is szembe kell nézniük. A legnagyobb kérdés az, hogy van-e egyáltalán elegendő munkaerő a piacon, illetve mennyiért lehet munkatársakat találni a vendéglátóhelyekre.

Ez nagyon nagy feladat és sok vállalkozásnál akár akadálya is lehet a nyitásnak. Dénes Rajmund Roland, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége (MMOSZ) elnöke a Pénzcentrumnak eljuttatott nyilatkozata szerint azonban van megoldás a vendéglátósok legégetőbb problémájára.

„A munkaerő-kölcsönzők által külső partnereknél foglalkoztatott 180 ezer fős állományból 2021-es felmérésünk alapján 5 százaléknyian dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatás (Efo) keretein belül alkalmazva a vendéglátás területén. 2020 márciusában ez a volumen több mint a duplája volt, de a koronavírus-járvány hatásainak következményeként az Efo-s létszám jelentős része elküldésre került, csak azok maradhattak, akiknél a foglalkoztató át tudott állni kiszállításra, s ezért a szakképzett munkaerő egy részét meg tudta tartani.

Érdekességként tapasztaltuk, hogy a múlt heti adatokban ez a volumen ismét duplájára emelkedett. Állandó partnereink körében megnövekedett az előzetes igény, úgy a vendéglátás, mint a szállodaipar részéről. Vannak olyan cégek, akik a saját gazdálkodásukból erőn felül - és a kormány által biztosított bértámogatás igénybe vételével - megtartották az alkalmazottjaikat, de sokan leépítettek és most nálunk érdeklődnek, hogy intenzív forgalom esetén tudunk-e segíteni a visszapótlásokban.

Ugyanazt a munkaerőt nem tudják visszaszerezni, mert máshol elhelyezkedett, s többségük számára kiszámíthatatlansága miatt már nem kecsegtető ez a szektor. Persze ennek ellenkezőjére is látunk példát, vagyis akik eddig a vendéglátásból a fizikai munkákra, adminisztratív feladatokra, esetleg alkalmi munkákra váltottak, azok közül sokan most 'menekülnek' vissza, mert nem érzik jól magukat, nem találták meg a számításaikat. Ismét bebizonyosodott, hogy főszerepet kap a munkaerő-kölcsönzés, mert egy esetleges negyedik hullám újabb forgalomvisszaeséssel járhat, ami a projektszemléletű és erősödő gazdaságban továbbra is az atipikus foglalkoztatási formákat helyezi előtérbe.”