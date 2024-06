Keresztet vethetnek a magyarok ezekre az idénymunkákra? Sok cég már így oldja meg a nyarat

Itt a nyár, a szezonális munkák ideje. Mi változik a munkaerőpiacon, hogyan alakul a kereslet-kínálat? Erről lesz most szó röviden.

A nyár nemcsak a szabadságolások ideje, hanem kisebb-nagyobb változásoké is a munkaerőpiacon. Ilyenkor indulnak be például a szezonális munkák, ami a kereslet-kínálat alakulását akár jelentősen is befolyásolhatja.

„Ha szezonális munkákról beszélünk, akkor a legjelentősebb időszak természetesen a nyár. Köztudott, hogy a turizmus-vendéglátás és a mezőgazdaság területén tömegeknek kínálnak munkát. Ahogy a múlt évben, idén is lesznek olyan területek, ahol nincs elegendő munkaerő. Gondolok itt a népszerű turisztikai desztinációkra, vagy a mezőgazdaságban a kukorica címerezésre, gyümölcsszedésre” – sorolta a több mint 25 éves munkaerő-piaci tapasztalattal rendelkező Man at Work munkaerő-kölcsönzési üzletágvezetője, Baradits Bulcsú.

Az üzletágvezető szerint összességében elmondható, hogy a HORECA-szektor továbbra is jelentős munkaerőhiánnyal küszködik, ami véleménye szerint ezen a nyáron is érezhető lesz a Man at Work-nél. „A szezonra munkát vállaló kisegítő személyzet biztosítása munkaerő-kölcsönzéssel is megoldható, akár nagyobb létszámmal is. Ez a működésünk lényege, felkészültek vagyunk. Az effajta rugalmasság az egyik fő erényünk. Ha a munkáltatói elvárások összetettek, összefognak az üzletágaink” – folytatta a kölcsönzési üzletágat vezető Baradits Bulcsú.

„Sokszor képzett munkaerőt szeretnének, felszolgálókra, szakácsokra, pultosokra van szüksége partnereinknek. Ha a munkáltató speciális igényeket támaszt egy-egy szakember felkutatásánál - gyakori példa, hogy a végzettség és az alapos referencia-ellenőrzéssel igazolt szakmai tapasztalat mellett, a szakácsnak angolnyelv-tudásra is szüksége van, mert eleve egy multikulturális csapatba érkezik -, akkor a közvetítésen dolgozó kollégáink koordinálják a felvételt, szűrik elő a nem feltétlenül hazai jelentkezőket” – tette hozzá Farkas Edit, a közvetítés üzletágért felelős szakmai vezető.

A szezonalitás alapjában véve létszámnövekedést generál a kölcsönbeadónak, de manapság kevés esetben jár ez a kölcsönvevőnél is a szó szoros értelmében vett bővítéssel. „Attól még, hogy több sört fogyasztunk és még több jégkrémet a nyár folyamán, úgy látszik az élelmiszeripar szezonális jellegűnek tűnő – akár nagy volumenűnek számító - munkaerő-igénye mögött mostanság tudatos, átgondolt, hosszú távra tervezett HR-folyamatok zajlanak. Természetesen nem azt mondjuk, hogy vége a szezonalitással járó határozott idejű foglalkoztatásnak, de a megnövekedett fogyasztó igények miatti időlegesnek számító felvételek az elmúlt években már más elgondolással is kiegészültek. A „bújtatott” minőségi cserékről és a már korábban kilépők pótlásáról is szól ez a nyár” – osztotta meg velünk tapasztalatait Farkas Edit.

A humánszolgáltatók tehát valószínűleg izgalmas hónapokra készülhetnek. „A felsoroltak miatt biztosan jelentkezni fognak új igények, továbbá minden iparági szereplő ősztől egy erőteljes növekedést, felvételt vár. Az erre való felkészülésre tökéletesnek mutatkozik az előttünk álló időszak. Akit a mezőgazdaság, a turizmus-vendéglátás nem szív fel véglegesen a nyár folyamán, ők potenciális munkavállalói lehetnek az őszre jósolt fellendülésnek az iparban” – zárta gondolatait Baradits Bulcsú.