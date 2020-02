Újra beindult a devizahitelezés: ők pörgetik a piacot

Újra növekedésnek indult a magyar devizahitel állomány, amit 90 százalékban a vegyipar, gépipar és az ingatlan beruházások hajtanak. A hazánkban kimagasló exporttevékenységgel foglalkozó ágazatok, leginkább ingatlanfejlesztésre vagy beruházásra használják a hiteltermékeket. A lakossági devizaügyeltek tekintetében továbbra is rekord alacsony a kihelyezés.

A forint gyengülése sokaknak eszébe juttathatta a devizahitelezést, ami 2010 után felforgatta a magyar bankrendszert, és maradandó károkat okozott cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Azóta a lakossági devizahitelek állománya jelentéktelen szintre esett vissza, ám a vállalati devizahitelezés újra növekvő pályára állt. Bár a piaci szereplők és hatóságok is sokat tanultak az akkori tapasztalatokból, kockázatok most is vannak - írja az Index.

A 2008-as válság előtt felépült vállalati devizahitel állomány a válság után jelentősen visszaesett az általánosan mérsékelt hitelezési aktivitás és a korábbinál szigorúbb devizahitelezési feltételek miatt. Ez az állományi csökkenés egészen 2016 szeptemberig tartott, azóta azonban 1132 milliárd forinttal emelkedett a vállalati devizahitelek állománya. Ebben némileg közrejátszik a forint gyengülése, de a döntő faktor az állományok növekedése.

A növekmény csaknem 90 százaléka 3 ágazatból származik, ezek a vegyipar, gyógyszeripar (219 mrd Ft), a gépipar (354 mrd Ft) és a legnagyobb részt az ingatlanügyek (402 mrd Ft).

