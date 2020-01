Ugyanazért a hitelért sokan kétszer annyi kamatot fizetnek: ezzel nem számolnak

Egyre nő az átlagos hitelösszeg a személyi kölcsönöknél, ami azért is fontos fejlemény, mert a bankok jellemzően alacsonyabb kamatot számolnak fel magasabb hitelösszegre. Hogy ez számszerűen mennyit jelent, arra hozunk néhány példát a személyi kölcsön kalkulátorunkból.

A mai magyar hitelezési láz közepette gyakran írunk a személyi hitelekről, és arról, hogy milyen alacsonyan van az átlagos kamat. Azt is bemutattuk már, hogy bankonként rendkívül eltérő mértékű kamatokkal találkozhatunk. Korábban már bemutattuk, hogy a kamat hitelösszegenként is változik. Minél nagyobb a hitelösszeg, annál kisebb a kamat százalékban kifejezett mértéke. Ennek oka kettős: egyrészt a banknak a kihelyezésnél is fix költségei vannak, amit a magasabb kamatból akar beszedni, másrészt a magasabb hitelösszegnél pénzben kifejezve többet nyer a bank még az alacsonyabb kamatlábbal is.

Az sem újdonság, hogy némely bankok kamatkedvezményt adnak, ha a hitelfelvétel mellé folyószámlát is nyitunk. Az alábbi gyűjtésben azt néztük meg a Pénzcentrum kalkulátorában, hogy a hitelösszeg növekedésével miképp csökken a THM, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi a különbség akkor, ha bankot is váltunk hiteligényléskor.

Kis összegű személyi hitel esetén elég magad kamatokkal találkoztunk. A CIB hitelének kamata egyszámjegyű, és még az UniCredit személyi hitelének kamata is átlag alatt van, de láthatunk 20 százalék fölötti THM-eket is például az OTP és a Budapest Bank esetén.

Ha nem váltunk bankot, akkor még magasabbak a THM-ek, ekkor már a Raiffeisen 13,12 százalékos THM-mel felvehető hitele tűnik a legkedvezőbbnek kalkulátorunk szerint, de a 20 százalék körüli THM-ek itt sokkal drágábbak. Az Erste ugyan nem kínálja magasabb kamattal a hitelét akkor sem, ha nem váltunk bankot, de az UniCredit és a CIB jelentős különbségeket alkalmaz, és a Budapest Bank személyi kölcsöne is drágább ebben az esetben.

Egy átlagos összegű személyi hitel, 1 millió forint már alacsonyabb THM-eket hoz: az UniCredit 7,82 százalékkal hirdet, ha bankot váltunk, de a CIB és a Raiffeisen ajánlatának is egyszámjegyű a THM-e. A Budapest Bank 12,8 százalékos THM-e is sokkal alacsonyabb, mint az 500 ezres hitelösszegnél, a Cetelem, Erste és OTP ajánlata változatlan.

Drágábbak a hitelek, ha nem váltunk bankot. A Raiffeisen ekkor is változatlan kamattal hitelez, akárcsak az Erste és a Cetelem, akik immár sokkal vonzóbb ajánlattal támadnak, ha az ügyfél nem akar bankot váltani. A Budapest Bank, UniCredit és CIB ellenben kamatkedvezményt ad bankváltáshoz. Az OTP hitele ugyanannyiba kerül, mint bankváltás nélkül, kamata azonban még így is az egyik legmagasabb.

Nézzünk meg egy nagyobb összeget, 3 millió forintot. Itt már egészen alacsonyak a kamatok, egyértelmű összefüggés igazolható tehát a hitelösszeg és a személyi kölcsön kamata között. Itt már négy hitelt is találtunk kalkulátorunkban, amelyek egyszámjegyű THM-ekkel operálnak: az UniCredit, CIB, Raiffeisen és a Cetelem, de a Budapest Bank, Erste és OTP kamata is sokkal alacsonyabb ilyen hitelösszeg mellett, mint alacsonyabb összegnél.

Ha nem váltunk bankot, akkor is jelentősen kisebbek a THM-ek, mint az 500 ezres és egymilliós hiteleknél. Itt is találunk egyszámjegyű THM-eket: ilyen például a Raiffeisen és a Cetelem hitele, de az Erste, OTP hitele is sokkal alacsonyabb kamattal vehető fel, mint kisebb hitelösszegnél. Az UniCredit, CIB hitelének kamatai most is 20 százalék körül vannak.

És végezetül nézzünk meg egy példát nagy hitelösszeggel, 6 millió forinttal. Itt már a legtöbb személyi hitel átlagon (12,8) aluli kamattal vehető fel, ha bankot váltunk: az UniCredit, CIB, Raiffeisen és Cetelem már kisebb összegnél is 10 százalék alá csökkentette a THM-et, de ekkora összegnél már az Erste, Budapest Bank és az OTP ajánlata is bőven átlagon aluli.

Ha nincs bankváltás, akkor értelmszerűen magasok a kamatok, bár az OTP például kisebb összegű hiteleihez képest azért jelentős kamatkedvezményt ad. A CIB hitele azonban ebben az esetben is magasabb THM-mel vehető fel, akárcsak az UniCredité - ők minden bizonnyal ügyfélszerzésre bazíroznak a kamatkedvezményekkel.

