Törlesztési moratórium: ez a teendőd, ha továbbra sem fizetnéd a hiteled januártól

Minden olyan ügyfelet tájékoztatnak a bankok decemberben, akiket érinthet a törlesztési moratórium 2021. június 30-áig történő meghosszabbításának a lehetősége - ismertette a Magyar Bankszövetség munkacsoporti vezetője a Portfolio-val. Lesznek, akiknek csak az adataik kezelésére kell majd felhatalmazniuk a bankjukat (hiszen meg tudja állapítani az adataiból, jogosult-e), viszont lesznek olyanok is, akiknek a szükséges igazoló dokumentumot is be kell nyújtaniuk, ha élni akarnak a lehetőséggel. A bankok egyértelműen az elektronikus ügyintézést preferálják majd.

Január 1-jétől június 30-ig meghosszabbította az Országgyűlés a törlesztési moratórium lehetőségét egyesek számára: a munkanélküliek, a gyermeket várók és nevelők (a várandósság 12. hetétől a 25. életév betöltéséig), a nyugdíjasok, a közfoglalkoztatottak és a (külön rendeletben meghatározandó) pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások maradhatnak a moratóriumban 2021. január 1-jétől június 30-áig, a 2020. március 19-éig már folyósított hiteleik esetében.

A jogosultságról elektronikusan kell a hitelezőknek egyeztetniük a lakossági adósokkal, a cégeknek pedig külön kérelmezniük kell a hosszabbítást, és kamatos kamatot továbbra sem számíthatnak fel a bankok, ehelyett a moratórium alatt felhalmozódó kamattartozást úgy kell visszatörleszteni, hogy emiatt ne a szerződés szerinti törlesztőrészlet nőjön meg, hanem a futamidő hosszabbodjon, más hatások (pl. referencia-kamatlábemelkedés) azonban okozhatnak törlesztőrészlet-változást, ahogy a moratórium nélkül így volt ez eddig is.

A moratóriumba a jogosultak bármikor beléphetnek, és abból ki is léphetnek, akik pedig nem jogosultak, azoknak 2021 közepéig nem mondhatják fel a hitelezők a hitelszerződésüket.

Hosszú heteken keresztül egyeztettek arról a bankok, hogy milyen formát válasszanak a lakossági adósok jogosultságának elektronikus egyeztetésére. A végül megvalósuló verzióról most a Magyar Bankszövetség munkacsoporti elnökétől, Bógyi Attilától kaptunk tájékoztatást. Eszerint:

a bankok már az idei évben tájékoztatják valamennyi érintett ügyfelüket a fizetési moratórium meghosszabbításának részletszabályairól és az ezzel kapcsolatos teendőikről,

a kormány által meghatározott négy kiemelt társadalmi csoportba nagy számmal tartoznak olyan ügyfelek is, akik jelenleg nem élnek a moratórium lehetőségével és továbbra is szerződés szerűen teljesítenek a bankjuk felé,

minden érintett ügyfél számára azt javasolják, hogy kövessék figyelemmel a bankjuk honlapját, amelyen információkat találhatnak a fizetési moratórium meghosszabbításával kapcsolatban, illetve számítsanak arra, hogy a bankjuk közvetlenül is megkeresi őket. A moratórium meghosszabbításáról szóló törvény egyik hangsúlyos elve, hogy akikkel lehet, azokkal a járványhelyzet miatt elektronikus csatornán keresztül egyeztessenek a bankok, ez a tájékoztatás szempontjából is irányadó,

a bankok az ügyfél korábbi hiteligénylési adatait és a bankszámlára érkező jövedelem adatait felhasználhatják a jogosultság ellenőrzésére, amennyiben erre az ügyfél adatkezelési felhatalmazást ad. Így ezen ügyfélkörnél a jogosultság igazolására szolgáló dokumentum bemutatása nem szükséges,

azon ügyfelek esetén, akiknél a bankok nem rendelkeznek ilyen előzetes adatokkal, a dokumentummal történő igazolás szükséges. A jogalkotóval folytatott egyeztetések alapján az alábbi igazolások elfogadhatók a négy kiemelt társadalmi csoport valamelyikébe tartozás igazolására.

1. Munkanélküliek

2020. október 1-et követően meghozott, álláskeresési járadékot megállapító határozat, vagy

2020. október 1-et követően kiállított, a kormányhivatal területileg illetékes munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántartásba vette.

2. Közfoglalkoztatottak

2020. január 1-ét követően megkötött közfoglalkoztatási szerződés, vagy

2020. január 1-ét követően, a közfoglalkoztató által kiállított igazolás a közfoglalkoztatói jogviszony fennállásáról.

3. Gyermekesek

Születési anyakönyvi kivonat, vagy

Személyi igazolvány és lakcímkártya (együttesen), vagy

kormányhivatal által kiadott igazolás a családi pótlék folyósításáról, vagy

kormányhivatal által kiadott igazolás, a gyermeknevelési támogatás folyósításáról, vagy

önkormányzat jegyzője által kiadott igazolás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülésről, vagy

járási hivatal által kiadott igazolás gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultságról,

amennyiben a gyermek a 25. életévét betöltötte, akkor a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával kell igazolni,

örökbefogadott gyermek esetében pedig az örökbefogadás tényéta gyámhatóság engedélyező határozatával kell igazolni,

vállalt gyermek esetében a várandósgondozási kiskönyv 1. és 7. oldalának bemutatásával. Időbeli korlátozás: a szülés várható időpontját követő 30 napig/ vagy

orvosi igazolással kell a várandósság betöltött 12. hetét igazolni. Időbeli korlátozás: a szülés várható időpontját követő 30 napig (Az elhalt magzat, halva születés esete miatt szükséges),

25 év feletti megváltozott munkaképességű gyerek esetén komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) folyósítását igazoló határozat

4. Nyugdíjas (saját jogú öregségi vagy hozzátartozói nyugdíjas)

a nyugellátás megállapításáról szóló határozat, vagy

nyugdíjas igazolvány, vagy

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás (pl. az előző évben folyósított ellátás teljes összegéről küldött személyre szóló igazolás (nyugdíjértesítő)), vagy

NYUFIG tárgyévi éves értesítő, vagy

ha a tárgyévben lett nyugdíjas, akkor az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság által kiadott, ellátást megállapító határozat az elszámolással együttesen.

A Magyar Bankszövetség tájékoztatása szerint az igazolások benyújtására a járványhelyzetre való tekintettel elsősorban elektronikus utat célszerű igénybe venni. A bankjuk minden ügyfélnek tájékoztatást nyújt a moratórium meghosszabbításának folyamatáról így arról is, hogy milyen felületen keresztül nyújthatók be az igazolások - közölték.

Ha az ügyfél nem jelentkezik bankjánál a januári törlesztési napig, akkor hitelét automatikusan a moratóriumon kívülinek tekinti a bank, de a jogosultság fennállása esetén utólag is visszaléphet a moratórium hatálya alá egészen 2021. június 30-áig

- mondta el Bógyi Attila.

Csak semmi pánik!



Ugyanakkor a Bankmonitor arról is tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy akkor sincsen gond, ha év végéig nem történik meg ez az egyeztetés, például azért, mert nem sikerül benyújtani időben a bankok által elvárt dokumentumokat. A Bankmonitor információi szerint ugyanis a moratórium hosszabbítására jogosultak 2021. június végéig bármikor beléphetnek a moratórium hatálya alá, vagy épp kérhetik a törlesztés szüneteltetésének feloldását. Hozzátették:

A Bankmonitor szakértői szerint nem szabad megfeledkezni a nehéz helyzetbe került vállalkozásokról sem, amelyek szintén élhetnek a moratórium lejáratának fél éves kitolásával, nekik azonban kifejezetten kérniük kell a hosszabbítást bankjuktól. Arról azonban még nem jelentek meg a részletek, hogy a milyen mutatónak kellene megfelelnie egy vállalkozásnak ahhoz, hogy kérhesse a törlesztés szüneteltetésének meghosszabbítását.

