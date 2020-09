Temérdek magyar már így vesz fel ingatlanhitelt: tudnak valamit?

Jelentősen, 15 százalékkal szárnyalták túl az előző év azonos időszakának teljesítményét az OTP Bank mobilbankár hálózatának munkatársai 2020 első hat hónapjában. Az év első felének adatai azt mutatják, hogy egyre több ügyfél veszi igénybe a hitelintézet egyszerű és biztonságos kényelmi szolgáltatását, ha lakáshitelről van szó. A teljes ingatlanhitel-volumen negyedét adják már az ezen a csatornán keresztül megkötött szerződések a banknál.

Kettős változás figyelhető meg a banki ügyintézés és a digitalizáció kapcsolatában. Az OTP Bank adatai szerint a koronavírus-járvány egyértelműen felgyorsította a digitális megoldások elterjedését a banki ügyintézésben, épp ezért vezette be például a hitelintézet a szinte teljesen elektronikusan elérhető ingatlanhitel (e-Lak) lehetőségét. Az ügyfelek egy része ugyanakkor továbbra is igényli a banki szakértők segítségét és tanácsadását. Erre az ügyféligényre válaszul országszerte hatvan mobilbankárral segíti az OTP Bank a hitelfelvételt. A bankfiókon kívüli helyszíneken igénybe vehető, akár házhoz is rendelhető ingyenes szolgáltatás növekvő népszerűségét mutatja, hogy a megelőző év első hat hónapjához képest 5 milliárdos növekedéssel, 38,3 milliárd forintra emelkedett az ilyen módon igényelt ingatlanhitel-állomány összege az idei első félévben.

A járvány első hulláma a mobilbankári rendszerünket is kihívások elé állította. A pandémia kezdetén általánosan enyhe visszaesést tapasztaltunk a hitelezési forgalomban, a csökkenés ugyanakkor jóval kisebb mértékű volt a mobilbankáraink körében. A rövid idő alatt bevezetett óvintézkedéseket követően már keresletnövekedést tapasztaltunk. Az idei év első hat hónapjában 15 százalékkal tudtuk növelni a kihelyezéseket a megelőző év azonos időszakához képest. Már az ingatlanhitel volumen negyedét adják az ezen a csatornán keresztül érkező igénylések. Az eddigi tapasztalatok alapján a mobilbankári csatornán keresztül igényelt ingatlanhitelek esetében további keresletnövekedésre számítunk 2020 második felében

- mondta Vörös Tamás, az OTP Bank ügyvezető igazgatója.

Hogyan is működik a szolgáltatás?

A szolgáltatást igénybevevő ügyfelek a hiteligénylés során jellemzően két alkalommal egyeztetnek a mobilbankárukkal. Első alkalommal az igénylő megtudhat minden fontos részletet a lehetőségekről és folyamatokról. A második alkalommal a mobilbankár segít a dokumentumok összegyűjtésében, igény szerint azok kitöltésében, valamint közösen átbeszélhetik a hiteligényléssel kapcsolatos további felmerülő kérdéseket, feladatokat. Ezt követően már nincs más dolga az ügyfélnek, mint egy általa választott fiókban személyesen aláírni a hitelszerződést.

