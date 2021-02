Fontos változás élesedett több bankszámlánál: sok pénzt bukhatsz, ha erre nem figyelsz

Szokatlanul későn, csak január végén sikerült megegyegyezni a munkáltatói szervezeteknek és a munkavállalói oldalnak a 2021-es minimálbér összegéről. Négy százalékos emelés után a legkisebb kifizethető teljes munkabér összege februártól 167 400 forintra emelkedett a korábbi 161 ezer forintról. Jó tudni, hogy nem csak bizonyos juttatások összege, de banki kedvezmények is kapcsolódnak hozzá, így jobb ha ellenőrzöd, mi áll a szerződésedben.

Hetekig tartotta lázban az országot január elején a 2021-es minimálbér és garantált bérminimum feletti vita, ám a hónap végére eldől: minimálbér emelésének mértéke 4 százalék lett, ami azt jelenti, hogy a minimálbér 2021 évében bruttó 167 400 forintra nőtt.

Ez is érdekelhet! Hivatalos: ennyi lesz a minimálbér 2021-ben Magyarországon Megszületett a megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról. A minimálbér bruttó...

A minimálbér egységesen az a kötelező legkisebb munkabér (egy olyan egységesített havi / heti / napi bér, amelyet a munkáltató a munkavállaló részére köteles megfizetni), amelynek az összegénél egyik munkáltató sem fizethet kevesebbet. A minimálbér 2021 összegét idén is az állam állapította meg (idén: minimálbér 2021 kormányrendelet); a törvénymódosítás célja a munkavállalók védelme, a megélhetés biztosítása és az inflációval való állandó küzdelem felvétele.

Ez az összeg azonban nem csak a teljes állásban megkereshető legkevesebb illetményt jelöli, de számos egyéb támogatásnak, juttatásnak is az alapját is képezi, így azok is nőnek. Ebben a cikkben szedtük össze, pontosan mikről is van szó.

De nem csak juttatásokhoz kapcsolódhat ez az összeg, de például a bakszámlacsomagodat is érinti. Több banknál ugyanis a kedvezményes bankszámlacsomag alapfeltétel, hogy ez az összeg, a 167 400 forint minden hónapban íródjon jóvá, azaz valaki utalja át neked. Hogy egy ez vagy két részletben történik-e, azt bankja válogatja. Több pénzintézet értesítést küld ezekről a változásokról ügyfeleinek, ám érdemes mindenképpen utánanézni a szerződésedben, hogy pontosan milyen feltételek vonatkoznak rád.

Bankot váltani egy jó ajánlat miatt közel sem olyan bonyolult folyamat, mint elsőre gondolnád, viszont sokat, spórolhatsz vele éves, de akár már havi szinten is. Ha összehasonlítanád a különböző bankok számlacsomag ajánlatait, használd a Pénzcentrum Bankszámla kereső kalkulátorát.

Kiket érint a változás?

A magyar lakosság 82,9 százaléka rendelkezik bankszámlával és 83,2 százaléknak van bankkártyája - derült még tavaly Hitelintézeti szemléből. A 63 százalékos világátlagnál jobb a magyar lakosság bankszámla-lefedettsége, viszont régiós szempontból több országtól is elmaradunk.

Azt pontosan nem tudni, hogy hány magyar dolgozik minimálbérért, legutóbbi a Portfolio jutott olyan információk birtokába, mely szerint hazai vállalati szektorban a munkavállalók több mint 42 százaléka a minimálbért vagy a garantált bérminimumot kapja, és ehhez jönnek mg a közszférában dolgozók. 2019-ben úgy számoltak, hogy nemzetgazdaságban 1,1 millió fő kapja a törvényben meghatározott legkisebb bért.

Címlapkép: Getty Images