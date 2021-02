Ennyiért lehetsz Győzike szomszédja: meghirdette luxusvilláját Gáspár Zsolti

Több mint félmilliárd forintot kér Nógrádmegyeren található villájáért Gáspár Zsolti, aki Pesten, vagy Győrben kezdene új életet - már ha sikerül eladni a házát. A szomszédban egyébként maga Győzike és családja él, aki felháborodott azon, hogy testvére meghirdette a házrészét.

530 millió forintért árulja az otthonát Gáspár Zsolti. A Farm VIP műsorvezetője úgy döntött, közel öt évtized után elhagyja szülőfaluját, luxusvilláját pedig eladja. Az 5000 négyzetméteres telken lévő, 1800 négyzetméteres házban 10 hálószoba, 7 fürdőszoba, szauna is található, a kertben feszített víztükrű medence és egy hatbeállásos garázs is van. A hirdetésre a Blikk akadt rá.

Igen, való igaz, hirdetem a villát. A gyerekek kirepültek a fészekből, a lányom Budapesten jár egyetemre, a fiam pedig cukrásznak tanul, nem kell már nekünk ekkora ház. Remélem, mielőbb sikerül eladni. Szerintem az ára is rendben van, hiszen itt minden luxus, jól jár, aki megveszi

- mesélte a mondta Blikknek Gáspár Zsolti. Aki megveszi a Nógrádmegyeren található házat, közvetlenül Győzike szomszédja lesz. Édesapjuk, idősebb Gáspár Győző is itt lakik Zsoltiékkal, ám a lap szerint ő is költözik.

Szeretnénk egy tanyát, egyelőre Gödöllő, Pest és Győr jött szóba, de még igazán nem tudjuk, hová megyünk. Apám jön velünk, ez nem is kérdés, őt nem zavarja a költözés. Persze, lelkileg nehéz ez nekünk, hiszen engem 1975-ben ebbe a házba hoztak haza, és ugyan azóta újjáépítettük, de mindig is itt éltünk. Most mégis úgy érzem, eljött az ideje a változásnak

- mondta Gáspár Zsolti, aki bízik benne, hogy mielőbb talál vevőt a házra.

A lap megkereste Győzikét is, aki felháborodott, az újságíróktól tudta meg, mit tervez a testvére. Annak idején ugyanis megígérték édesanyjuknak, hogy nem adják el a házat. Emellett azt sem érti, miért 530 millióért hirdette meg Zsolti a házát:

Azt is hogy gondolja, hogy ennyit kér a villáért? Hát, nem Hollywoodban vagyunk!

- kommentálta.

Fotó: rozsaingatlan.hu