Komoly felárral virítja a lóvét Dopeman? Problémás ügyfelekre is vadászik a rapper hitelező cége

Újra elég aktívan hirdet a közösségi médiában Dopeman hitelközvetítője, amely azt ígéri: olyan embereknek is tud kölcsönt intézni, akik a hagyományos banki csatornákon valamiért nem kaphatnak hitelt (pl. KHR-listán szerepelnek, végrehajtás van ellenük, vagy már több futó hitelük is van). Megpróbáltuk összevetni a Dopehitel konstrukcióit a jelenleg érvényes banki ajánlatokkal, ám a termékekre vonatkozó információk csak nehezen fellelhetőek. Azt viszont már most fontos hangsúlyozni, hogy a hitelfelvétel felelős, körültekintő döntést igényel: minden olvasónkat arra buzdítunk, alaposan gondolja át, mielőtt bármilyen kölcsönhöz nyúlna - egy rossz döntést hosszú évekig nyöghet a háztartás.

"Gyorsan szeretne pénzhez jutni? Elutasítják a bankok? KHR-listán szerepel? Sürgős kiadása van? Szeretne korábbi, előnytelen kölcsöneitől, Provident hitelétől megszabadulni? Vagy csak nem tudja melyik bankhoz forduljon?" - ilyen és ehhez hasonló szöveggel hirdeti magát ismét a közösségi médiában a Dopehitel nevű hitelközvetítő, amely az ismert rapperhez, Dopemanhez köthető. Az utóbbi hetekben több ilyen reklámba is belefutottunk a Facebookon. A cég a hirdetéseiben azt ígéri, hogy a hitelezést jellemzően kizáró tényezők (pl. KHR-lista, készpénzes vagy külföldi jövedelem, magas életkor, vagy több meglévő hitel, esetleg futó végrehajtás) nem jelentenek akadályt a kölcsönök folyósításához.

Az nem újdonság, hogy a rapper hitelekkel is foglalkozik, a Pénzcentrum már 2016-ban írt róla, hogy az ingatlanpiac és a póthajbiznisz mellett a pénzügyi szektort is megcélozta Pityinger László. A weboldal tanúsága szerint a pénzügyi szolgáltatás mögött a COOL MEDIA PRODUCTION Korlátolt Felelősségű Társaság áll, amelynek aláírásra jogosultja Pityinger László, azaz Dopeman. A legfrissebb, 2023-as üzleti beszámoltó szerint a cégnek 2 alkalmazottja volt, a 2022-es üzleti évben pedig 1,3 millió forintos mínuszt termelt. A honlap szerint az iroda a Nyugati pályaudvarnál, a Váci úton működik.

Nem sok feltétel van

Most a hitelközvetítő weboldala szerint a személyi hitel igényléséhez alapvetően az alábbi feltételeknek kell megfelelni, amennyiben az igénylő nem szerepel a KHR-listán: az életkornak 18 és 99 év közöttinek kell lennie, legalább három hónapos munkaviszony szükséges, továbbá minimum nettó 150 000 forint jövedelmet kell igazolni, amely munkabérből vagy saját jogú nyugdíjból származik. Egyéni vállalkozók esetében elvárás legalább egy lezárt üzleti év.

Passzív KHR-listás ügyfelek esetében szigorúbb feltételek érvényesek. Legalább hat hónapos folyamatos munkaviszony szükséges, és az igényléshez mindenképpen szükség van egy adóstársra, aki nem szerepel sem aktív, sem passzív KHR-listán. A minimális elvárt nettó jövedelem 200 000 forint, amelynek saját bankszámlára kell érkeznie. A hiteligénylőnek legalább 18 évesnek kell lennie, felső korhatár nincs megadva.

Amennyiben az igénylő aktív KHR-listán szerepel, kizárólag abban az esetben lehetséges a hiteligénylés, ha rendelkezik tiszta adóstárssal, vagy minimum 15 millió forint értékű ingatlanfedezettel, amely Budapesten, Pest megyében vagy vidéki városban található. Ezen felül szükséges a legalább hat hónapos munkaviszony, valamint legalább nettó 200 000 forint jövedelem, amely az igénylő saját bankszámlájára érkezik.

Személyi hitelt 1 000 000 forint és 9 900 000 forint közötti összegben folyósítanak 24-96 hónap futamidővel, 10,8 és 24,66 százalékos THM között.

Jelzáloghitel abban az esetben is igényelhető, ha az igénylő szerepel a negatív adóslistán (KHR), és emiatt a bankok elutasították hitelkérelmét. Mint írják, szintén lehetőség van a hitel felvételére, ha az ügyfél végrehajtás alatt áll, vagy ha nem tud hivatalosan megfelelő jövedelmet igazolni, de rendelkezik ingatlanfedezettel. A jelzáloghitelt az ingatlan értékének 30-50 százalékáig adják, lakásvásárlás esetében viszoni minimum 50 százalék önerőt kérnek.

Ennyiért ad hitelt Dopeman a bankokhoz képest

A szabad felhasználású jelzáloghitel esetében Dopeman hitelközvetítőjének leírása szerint a hitelösszeg az ingatlan piaci értékének 30–50 százalékáig terjedhet, minimum 3 500 000 forinttól egészen 100 000 000 forintig. A teljes hiteldíj mutató (THM) 9% és 16,9% között alakul, ennél többet viszont nem tudunk meg az ajánlatokról. "A hitelek piaci kamatozással, forint alapon, akár 25 éves futamidőre is elérhetők" - csupán ennyit írnak a nyilvános felületen.

Megnéztük, ezek a kondiciók milyen viszonyban állnak a piaci banki ajánlatokkal, és mint a Pénzcentrum kalkulátorából kiderült, például 20 millió forint szabad felhasználású jelzáloghitelt csak két pénzintézet nyújt jelenleg 25 éves futamidőre: a Raiffeisen Bank ingatlanfedezetű személyi kölcsöne esetében a THM 9,7%, a havi törlesztő 171 829 forint, és a végső visszafizetendő összeg 51 548 617 forint. A MagNet Bank ajánlata pedig 10,03%-os THM-ről, valamint 175 870 Ft-os havi részletről szól, a teljes visszafizetendő összeg 52 786 075 forint. 20 éves futamidő esetén a Raiffeisen Bank hasonló THM-et kínál, mint a 25 éves ajánlatában de a CIB és az Erste ajánlata is 10% alatti THM-ről szól.

A személyi kölcsön esetében egy konkrét példát megadtak a rapper hitelközvetítőjénél: 1 millió forint hitelnek 84 hónapos futamidőre fix 20 600 forint a havi törlesztője - a nem KHR-listás ügyfelek esetén. Más adat nincs feltüntetve, de könnyen kiszámolható, hogy 20 600 forintjával 84 hónap alatt végül 1 730 400 forintot fizetne vissza az ügyfél, azaz a hitelkamat és a törlesztőrészletbe foglalt egyéb költségek 730 400 forintot tesznek ki. Feltételezve, hogy ezen felül lehetnek még egyéb költségek (erről sincs nyilvános információ), számításaink szerint a Dope-személyihitel THM-je 17,5-18,5% között alakulhat, de ezt csakis a cég által nyilvánosan megadottakból nem lehet teljesen pontosan megmondani.

Hasonló futamidő és hitelösszeg mellett a bankoknál jóval kedvezőbb THM-eket is találni: a Pénzcentrum kalkulátora szerint a CIB Bank például 1 millió forintot 11,73%-os THM-re ad 84 hónapra, a havi részlet 17 198 forint, és a végén a teljes visszafizetendő összeg 1 444 569 forint lenne. Az MBH Bank ajánlata 12,86%-os THM-ről szól, 17 777 forintos törlesztővel és 1 493 268 forintos végső visszafizetéssel.

Összességében tehát a Dopehitel konstrukciói általában drágábbak lehetnek a "rendes" banki ajánlatoknál, mivel a cég olyan "problémás" ügyfeleknek is kínál kölcsönt, akik KHR-listán szerepelnek, végrehajtás alatt állnak, vagy más okok miatt nem jutnának hitelhez a hagyományos banki csatornákon. Mivel a rapper közvetítője vállalja ezen magas kockázatú ügyfelek finanszírozását, a kölcsönök kamatai és egyéb díjai magasabbak lehetnek, hiszen a cégnek biztosítania kell a potenciális veszteségeket. Ez a kockázati többlet kerül áthárításra az ügyfelekre, akik ezért drágább hitelfeltételekkel találkozhatnak.

Óvatosan a hitelfelvétellel!

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a hitelfelvétel felelős, körültekintő döntést igényel - főleg a mostani, gazdaságilag bizonytalan időkben.

A Pénzcentrum FELHÍVJA OLVASÓI FIGYELMÉT, HOGY HITEL IGÉNYLÉSE SORÁN LEGYENEK RENDKÍVÜL KÖRÜLTEKINTŐEK, egy-egy rossz döntés negatív következményeit ugyanis hosszú éveken át viselheti az ember.

Ha hitelre van szükséged, érdemes olyan, megbízható partnert választani, amely stabil háttérrel rendelkezik, és régóta jelen van a piacon. A Pénzcentrum azt tanácsolja, hogy a hitelfelvétel előtt mindenképp tájékozódj, és használj hitelkalkulátort is, amely segít előre felmérni, melyik konstrukció lehet számodra a legkedvezőbb – még mielőtt személyesen felkeresnél egy konkrét bankot. Ha mindenképp szükséged van kölcsönre, érdemes egy hitelfedezeti biztosítást is kötni, hogy akkor se legyen probléma a törlesztéssel, ha valaki a családban keresőképtelenné válik, vagy elveszíti az állását. Az ajánlatokat például itt is meg tudod nézni:

A hitelfelvétellel kapcsolatos elővigyázatosságra az MNB is fokozottan felhívja a figyelmet a "Tájékoztató az eladósodás veszélyeiről" című pénzügyi navigátorában. A jegybank ebben többek között azt is írja:

Egy ajánlat megkérdőjelezhető lehet, ha meglepően kecsegtető feltételeket tartalmaz, kevés vagy hiányos információ található a közvetítőről, és nem tájékoztat előre írásban a felmerülő kötelezettségekről.

A Dopehitel esetében a weboldalon nem egyértelmű, hogy pontosan melyik pénzintézet(ek) ajánlatait közvetítik, és a konkrét hitelfeltételek – például a kamat – csak akkor derülnek ki, ha megadod a személyes adataidat. Így nem tudsz előzetesen információt szerezni az ajánlatok lényeges részleteiről, mielőtt kapcsolatba lépnél velük. Ennek kapcsán csupán annyit közölnek:

Sok év hitelezési múlttal a több mint 30 banknál és pénzügyi vállalkozásnál megszerzett kiemelt kapcsolati rendszerünkön keresztül ügyfeleink gyors elbírálásban részesülnek!

A példaként megadott konstrukcióban a kamat és a teljes visszafizetendő összeg is csak úgy becsülhető meg, ha a hitelösszeg, futamidő és havi törlesztő alapján saját magunk számoljuk ki - ahogy tettük azt mi is. Ezzel szemben a legtöbb megbízható pénzintézetnél ezek az adatok már az érdeklődés korai szakaszában is elérhetők, és például a Pénzcentrum kalkulátorával több bank ajánlatát is könnyen összehasonlíthatod egy helyen.