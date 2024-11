Hatalmas változás jöhet az ország slágerhitelénél: változnak a Babaváró feltételei?

Az éjszaka megjelent jogszabálytervezet alapján számos lakástámogatási elem módosulhat. Többek között a Babaváró kölcsön is változhat.

A kormány oldalán megjelent jogszabálytervezet alapján módosulhat a Babaváró hitel. Az alapvető feltételeket, előírásokat nem érinti a módosítás, mégis sokan örülhetnek a változásnak. A lényege ennek az, hogy ha az 5. évet követően születne a futamidő alatt az első gyermeke a párnak, akkor újra járhat a kamatmentesség, ami eddig is elérhető volt - erről ír a Bankmonitor.

Ha nem születne gyermeke a párnak a futamidő első 5 évében, akkor a kamatmentességet elvesztenék, a kölcsönt piaci kamat mellett kellene tovább törleszteni. Sőt az addig kapott kamattámogatás után büntetést kellene fizetni az állam felé.

A mostani tervezet könnyítheti azok helyzetét, akiket ez a büntetés fenyeget. A családoknak megemelkedne a Babaváró kamata, ahol nem érkezne meg a baba az 5 éves határidő végéig. Sőt a kapott kamattámogatás után is rendezni kellene a büntetést. Ugyanakkor a kamatmentességet visszakaphatnák az adósok abban az esetben, ha az 5. évet követően megszületne a várva várt baba. Gyakorlatilag a várandósság 12. hetét, vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő hónap törlesztési napjától újra kamatmentessé válik a kölcsön. (A Bankmonitor értelmezése alapján ez nem jelenti azt, hogy a korábban megfizetett büntetés visszajárna, de még így is komoly segítséget jelenthet az érintett családoknak a tervezett változás.)

Emellett a család kérheti a baba után a törlesztési kötelezettség három éves szüneteltetését is. Azt látni kell, hogy az első Babaváró igénylések esetében az 5 éves határidőt egységesen kitolta korábban a jogalkotó 2026. július elsejéig. A jelenlegi tervezet ezt a könnyítést nem befolyásolná.

Újabb házasságkötés esetén is javulnak a feltételek

Hasonló a helyzet akkor is, ha egy Babavárót igénylő házaspár elválna. Ha váláskor még nem született meg a baba, akkor a kamattámogatás után a büntetést meg kell fizetni, ráadásul a kamatmentesség is megszűnik. A jelenlegi szabályok alapján, ha az elvált személy a Babaváró folyósítását követő 5 éven belül újabb házasságot köt, akkor a kölcsöne újra kamatmentes lesz és a gyermekvállaláshoz kapcsolódó kedvezmények is újra elérhetővé válnak. Ugyanakkor az 5. évet követően kötött újabb esküvő esetén nem indul újra a kamatmentesség.

A tervezet alapján az 5. évet követő újabb házasságkötésnél is újra érvényes lehet a kölcsönre a kamatmentesség, amennyiben már úton a baba, a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét. Ráadásul itt is kérhetik a törlesztési kötelezettség három éves felfüggesztését.

Pontosítottak a méltányolhatósági szabályokon

Ha megszűnik a valamely okból a kamattámogatás, akkor az adós méltányossági alapon felmentést kérhet a büntetés megfizetése alól. A tervezet alapján egyértelművé válik, hogy a büntetés, kamattámogatás visszafizetése mellett méltányossági alapon a kamatemelkedés alól is felmentés kérhető. Vagyis pozitív döntés esetén maradhat a kölcsön kamatmentes. A tervezet arra is kitér, hogy a házaspárnak együtt kell benyújtani a méltányossági kérelmet. Ez alól természetesen az az eset kivételt képez, amikor kedvezmények a pár válása miatt szűnnének meg.

Ugyanakkor a Babaváróhoz kapcsolódó büntetés mértéke emelkedhet. A Babaváróhoz kapcsolódó feltételek megsértése esetén a kamatmentesség megszűnik, ráadásul az addig kapott kamattámogatásra büntetést kell fizetni.

A jelenlegi szabályok alapján a büntetést kétféleképpen kell meghatározni.

Meg kell nézni, hogy az állam által a banknak fizetett kamattámogatás összege mekkora. A kölcsön folyósítása és a feltétel megszegése közötti időre meg kell határozni a büntetőkamat mértékét. Ez a büntetőkamat a jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt értékének felel meg és a kölcsön összege után kell megfizetni.

Az így meghatározott két érték közül végül a magasabbat kell rendeznie a párnak. A tervezet alapján az első pontban leírt számítási mód megváltozik. Az állam által fizetett kamattámogatást ugyanis megnövelik még a ptk szerinti kamattal is (ez a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot jelent). Vagyis az első tétel értéke meg fog emelkedni a számítás során.

Ez bizonyos esetekben azt eredményezheti, hogy a Babaváró kamatmentességre vonatkozó feltételeinek megsértése esetén a házaspárnak magasabb büntetést kell majd fizetnie a jövőben. A tervezet alapján a kérdéses változások az új és a korábbi, már folyamatban lévő igénylésekre, kölcsönökre is érvényesek lennének.

