Így került az éllovasok közzé az OTP: ez nagyot fordít a lakáshitel piacon

Csökkentette lakáshitelének kamatát hazánk egyik legnagyobb bankja. Ezzel a pénzintézet ajánlata már bizonyos ügyfélkör számára kiemelkedően vonzóvá vált. Mi kell a kedvező kamat elnyeréséhez? Ennek jártak utána a Bankmonitor szakértői.

Érdemi kamatcsökkenést hajtott végre az OTP Bank lakáshiteleinél október 7-én. Nem mindenki találkozhat azonban kedvezőbb kamatokkal, a csökkenés ugyanis csak azok számára érhető el, akik bizonyos, a bank által meghatározott feltételeket teljesítenek.

A bank ugyanis a normál kamatát nem változtatta:

Az OTP 1X1 Lakáshitel és OTP 1X1 Évnyerő Lakáshitel induló normál kamata 7,49%

Míg az OTP Végig Fix Lakáshitel Egyszeri kamatcsökkentéssel; Végig Fix Évnyerő Lakáshitel Egyszeri kamatcsökkentéssel; az OTP Zöld Lakáshitel és az OTP Zöld Évnyerő Lakáshitel normál kamata 7,99%.

Ugyanakkor a normál kamatból elnyerhető kamatkedvezmények nagyságát megemelte a bank. Október 7-től visszavonásig, de legfeljebb november 30-ig a kedvezmény mértékét egyes esetekben megemelték. Az akció nagysága a vállalt jövedelem-átutalás mértékétől függ:

700 000 Ft alatti jövedelem-átutalás esetén nincs kamatkedvezmény

700 000 Ft – 899 999 Ft jövedelem-átutalás esetén a kamatkedvezmény 0,10 százalékpont. (Ez nem változott)

900 000 Ft – 1 299 999 Ft jövedelem-átutalás esetén a kamatkedvezmény 0,70 százalékpont. (Ez korábban 0,30 százalékpont volt, azaz 40 bázisponttal emelkedett)

1 300 000 Ft, illetve afeletti jövedelem-átutalás esetén a kamatkedvezmény 1,20 százalékpont. (Ez korábban 0,50 százalékpont volt, azaz 70 bázisponttal emelkedett)

Van, akinek már az OTP Bank ajánlata a legkedvezőbb

Ezzel a lépéssel a pénzintézet kölcsöne bizonyos igénylők számára már simán bekerült a top 3 ajánlat közé. Nézzünk meg példaként egy családot, amelyik 30 millió Ft lakáshitelt igényelne 20 évre, az igazolt nettó jövedelmük 1,3 millió Ft.

Az OTP Banké a legkedvezőbb ajánlat a végig fix kamatozású kölcsönök között: a kamat 6,29%, a THM értéke pedig 6,64%. A kölcsön törlesztőrészlete 221 511 Ft, a teljes visszafizetendő összeg pedig 53 162 685 Ft. A legalább 10 évre fixált kamatozású hitelekre tekintve pedig még mindig a második legjobb a pénzintézet ajánlata. A 10 éves kamatperiódusú kölcsönök között az UniCredit Banké volt a legkedvezőbb ajánlat: a kamat 6,25%, THM 6,53%. A törlesztőrészlet 221 259 Ft, a teljes visszafizetendő összeg pedig 53 117 785 Ft.

Mondhatjuk, hogy a nettó 1,3 millió Ft egy magas jövedelem, hiszen a bruttó átlagbér valahol 650 ezer Ft körül mozgott a tavasz végén, nyár elején. Vagyis egy átlagos kétkeresős családnak a nettó havi fizetése 850-900 ezer Ft körül alakulhat. Vagyis valóban átlagon felüli jövedelem kell ahhoz, hogy az OTP Banknál megkapjuk ezt a kedvező kamatszintet.

Milyen lakáshitel ajánlatokkal találkozhatunk átlagos jövedelem mellett?

Érdemes azonban azt is megnézni, hogy átlaghoz sokkal inkább közelítő – esetlegesen az alatti – fizetések mellett milyen feltételekkel kaphatunk kölcsön. Nézzük meg ezt is egy példán keresztül: az igénylő család 20 millió Ft-ot szeretne 20 éves futamidőre, az igazolt nettó jövedelmük 600 ezer Ft. Két keresőt feltételezve ez fejenként elmarad még a 362 900 Ft-os nettó mediánbértől is.

Az érdeklődők számára a 10 évig fix kamatozású kölcsönök közül az UniCredit Banké a legkedvezőbb: a kamat 6,25%, a THM értéke 6,54%. A havi fizetnivaló 147 506 Ft, a teljes visszafizetendő összeg pedig 35 418 523 Ft.

A futamidő végéig fix kamatozású ajánlatok közül ezúttal a CIB Bank konstrukciója a legjobb. A hitel kamata 6,39%, a THM értéke 6,68%. A törlesztőrészlet 148 865 Ft, míg a teljes visszafizetendő összeg 35 727 486 Ft. Az OTP Bank ezen ügyfélkör számára nem csökkentett a kamatain, normál kölcsöne nem került be a legjobb 3 ajánlat közé. Ebből is látszik, hogy mindenkinek érdemes személyre szabott ajánlatot kérnie. Bárki ellenőrizheti, hogy melyik bank a számára legkedvezőbb a Bankmonitor lakáshitel kalkulátorával.