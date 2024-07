Fontos változások jöhetnek szeptembertől: a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és a Babaváró is érintett lehet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kormány közzétette a jogszabálytervezetek között a második félévre tervezett jogalkotási munkatervét. Ezen dokumentum alapján szeptemberben módosítanának a családtámogatási és lakástámogatási rendszeren - írja a Bankmonitor. Érintett lehet a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és a Babaváró is. A kormány publikálta jogalkotási munkatervét, ebből kiderül az is, hogy 2024. II. félévében milyen törvényeket, rendeleteket szeretne módosítani a kormány. A lakástámogatási rendszer is terítékre kerül szeptemberben, a Babaváró hitelről, a CSOK Pluszról és a Falusi CSOK-ról szóló kormányrendelet is nevesítve van. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy a dokumentum alapján a gyakorlati tapasztalatokon alapuló kisebb változtatásokról lehet szó.

De mik is lehetnek ezek a változások? A legutóbbi kormányinfón szóba került a kérdéses támogatások módosítása. Vitályos Eszter elmondása alapján a speciális adózású egyéni vállalkozások – katások, őstermelők, átalányadózók – helyzetét könnyítenék meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Elég lenne ezen speciális adózású vállalkozások esetében egy éves társadalombiztosítási jogviszonyt leigazolni. (Alapesetben 2, vagy 3 éves jogviszony lenne az elvárt.)

Előírná az állam, hogy az érintettek bevételének legalább az 50%-át el kell fogadnia a banknak igazolt jövedelemként a támogatott hitelek bírálata során. (A banki gyakorlat nagyon vegyes, van amelyik nem is fogadja el például az őstermelők jövedelmét.) Ezek a változások megfelelnek a tervezetben szereplőknek, hiszen módosításokról, kisebb pontosításokról van szó, amelyek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Ugyanakkor a kormányinfón elhangzottak alapján a kormány már tárgyalt ezen módosításokról, így elképzelhető, hogy hamarabb életbe lépnek ezek a változások. Elképzelhető ugyanakkor, hogy Orbán Viktor miniszerelnök legutóbbi beszédében elhangzott családtámogatásokat érintő változtatásokat léptetnék életbe. Így döntés születhet a családi adókedvezmény megduplázásáról is, az azonban a kérdéses lakástámogatási formákat nem érinti. Viszont a családtámogatási rendszer külhoni magyarokra történő kiterjesztése már érintheti ezeket a rendeleteket is. A Bankmonitor szakértői nagyon kíváncsiak arra, hogy ez a terv hogyan valósul meg a gyakorlatban, ugyanis a jogszabályi előírások mellett számos jelenleg érvényben lévő banki gyakorlatot is meg kellene változtatni hozzá. Azt azonban mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ez a módosítás nem tűnik a gyakorlati tapasztalatokon alapuló kisebb változtatásnak. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Természetesen az is elképzelhető, hogy a kormány a fentiektől eltérő más elemét módosítaná, pontosítaná az érintett jogszabályoknak. Mindenesetre érdemes figyelni szeptemberre, hiszen akkor kiderül, hogy valójában hogyan alakítják át a családtámogatási rendszert.

Címlapkép: Getty Images

