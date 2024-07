Nagyon rossz hírt kaptak a hitelfelvevést tervezők: mi lesz azokkal, akik még nem vették fel?

Július 1-ével véget ért az önkéntes kamatplafon időszaka. Ezzel párhuzamosan az OTP Bank a kevésbé hitelképes ügyfelei számára a korábbi plafonérték fölé emelte lakáshitelének kamatát. A Bankmonitor szakértői szerint ez hamarosan kisebb lavinát indíthat el, vagyis az igénylők a jelenleginél magasabb költséggel juthatnak majd lakáshitelhez.

Július 1-ével az OTP 6,99%-ról 7,99%-ra emelte standard lakáshitelének kamatát, ami alól kizárólag az 1×1 lakáshitel kivétel a maga 7,74%-os kamatával. A változást elsősorban a piaci kamatszintek emelkedése indokolta (egyszerűen megfogalmazva: a liszt drágulása miatt emelkedett a kenyér ára). Öröm az ürömben, hogy a legjobb hitelminősítéssel rendelkező ügyfelek számára az OTP lakáshitel kamatai nem változnak július 1-től.

Azon ügyfelek, akiknek már folyamatban volt a hiteligénylésük, nem fog változást jelenteni az OTP aktuális kamatemelése. Az OTP kamatemelésre láthatóan újragondolásra késztetett több bankot is, hiszen a hónap első munkanapján jellemzően már reggel közzéteszik a friss kamatajánlatukat. Ezzel szemben ma reggel két nagybank is még késlekedésben volt.

A bankok eddig az alább összefoglalt módosításokat tették (vagy nem tették):

OTP: a fent ismertetett kamatváltozás (6,99->7,99%)

az MBH még nem közölte az aktuális kamatokat (ilyenkor automatikusan érvényben marad a korábban bejelentett kamatszint)

Az Erste változatlanul hagyta a kamatokat

a K&H változatlanul hagyta a kamatokat

az UniCredit: még nem közölte az aktuális kamatokat

A CIB változatlanul hagyta a klasszikus lakáshitel kamatait. (A szabadfelhasználású jelzáloghitel felújítási kedvezményes módozatánál emelt kamatot.)

a Raiffeisen pedig szintén változatlanul hagyta a kamatokat.

Mit tehet, aki lakáshitel felvétel előtt áll?

Pánikra persze semmi ok. A bankok egy része (azok közül is, melyek ma változatlan kamatszintet jelentettek be) vélhetően hamarosan, 2-3 héten belül követni fogják az OTP Bank lépését egy mérsékelt 0,2-0,3%-os kamatemeléssel. A folyamatban lévő hiteligényléseket azonban ezen módosítások már nem fogják befolyásolni. Aki még nem indította el az igénylését, az előminősítésen keresztül a jelenlegi szinten rögzíthetik a kamatot az egyes bankoknál.

Jelentős változásra a Bankmonitor nem számít. A kamatplafon vége elsősorban az árazási sáv (legrosszabb és legjobb ügyfelek számára érvényesülő kamatok különbsége) szélességét fogja megnövelni. Ennek azért pozitív hatása is van, hiszen a magasabb kockázatú ügyfelek üzleti szempontból magasabb kamatszint mellett finanszírozhatók. Mint az alábbi grafikon is mutatja, az önkéntes kamatplafon elsősorban a kamatkínálat felső sávját húzta lejjebb és ezzel beszűkítette a bankok mozgásterét a hiteligényléseknél. A sáv júliustól egyértelműen szélesedni fog újra.

A banki kamatajánlatok sávjának kiszélesedése egyet jelent azzal, hogy a lakáshitel igénylőknek még alaposabban át kell tanulmányozniuk az egyes bankok kínálatát. Minden 10 millió Ft lakáshitelre a legjobb és a legrosszabb banki ajánlat közötti különbség a teljes visszafizetés vonatkozásában 2 millió forint már ma is, és ez a differencia csak növekedni fog.