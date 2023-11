Itt a nyertes pályázat: több száz milliárdnyi uniós pénzzel szórhatja meg a vállalkozásokat az MBH

Az MBH Bank ajánlattevőként sikeresen vett részt az „MFB Pont Plusz vállalati hálózat kialakítása” elnevezésű európai uniós nyílt közbeszerzési eljárásban, és elnyerte a jogot a közvetítői feladatok folytatására, a Gránit Bankkal közös konzorciumban. A 2021-2027-es ciklusban így a két hitelintézet üzemeltetheti az MFB Pont Plusz vállalati hálózatot, ahol az európai uniós fejlesztési programokban elérhető forrásokat igényelhetik a vállalkozások.

Az MBH Bank és a csoport korábbi tagbankjai az elmúlt nyolc év során a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) hitelintézeti partnereként, az MFB Pont hálózaton keresztül közel 30 000 kérelmet dolgoztak fel, és összesen 545 milliárd forintot meghaladó összegű forrást folyósítottak a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése érdekében, illetve a lakossági ügyfelek számára.

„Örömünkre szolgál, hogy a pályázat eredményeként, a szerződéskötést követően továbbra is lehetőségünk lesz arra, hogy országszerte kínáljunk európai uniós forrásból finanszírozott kedvezményes hiteleket elsősorban mikro-, kis- és középvállalati ügyfeleinknek. Az MBH Bank május 1-i létrejöttével bankunk rendelkezik a legnagyobb hazai fiókhálózattal, valamint az ország legnagyobb MFB Pont hálózatával is. Az emelkedő kamatkörnyezetben a korábbinál is magasabb arányban keresték az ügyfelek a kamatmentes hitellehetőségeket. Továbbra is célunk, hogy kiemelt figyelemmel segítsük ezt a vállalkozói szegmenst, és még erősebb partnerként kívánjuk elősegíteni a növekedésüket – most már egységes szervezetként” – mondta Illés Zoltán, az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója.

A vállalkozások és magánszemélyek 2016-tól igényelhették a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által nyújtott hiteleket, amelyeket – többek között – technológiai fejlesztésre, innovációs célokra, foglalkoztatássegítésre vagy korszerűsítésre használhattak fel. Az önálló, teljes összegében visszatérítendő forrásokat kínáló hitelprogramok egységesen, a teljes futamidőre vetítve garantáltan kamatmentesen, míg a vissza nem térítendő támogatást is tartalmazó kombinált konstrukciók hitelrésze 1-2%-os kamat mellett volt elérhető. A források az országos elérést biztosító MFB Pontokon voltak igényelhetők.

A 2014-2020-as európai uniós ciklus keretében elérhető hitelprogramok kezelése három kereskedelmi bank – köztük az MBH Bank és a csoport korábbi tagbankjai – partnerhálózatán keresztül történt. A már lezárult ciklus során közel 550 milliárd forint kihelyezést – vagyis az EU-s forrású hiteltermékek több mint felét – biztosított az MBH Bank országszerte elérhető 474 MFB Pontján keresztül. Az MBH Banknál, illetve a csoport korábbi tagbankjainál befogadott kérelmek közel fele érkezett lakossági ügyfelektől, a többi a mikro-, kis- és középvállalati szektorból. Ugyanakkor a teljes folyósított összeg több, mint 90 százaléka a vállalkozásokhoz jutott, mert az átlagos ügyletérték esetükben jóval magasabb volt: a magánszemélyek átlagosan 3 millió forint nagyságrendű, míg a vállalati ügyfelek átlagosan 31 millió forint hitelkihelyezést igényeltek. Volumenben a legnagyobb kihelyezés a közép-magyarországi és a dél-alföldi régióban volt.

Az MBH Bank esetében az MFB Pontokon nyújtott támogatások közel 70 százaléka a hazai vállalatok versenyképességének növelését célozta, közel 15 százaléka az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést segítette. Az innovációs céllal igényelt pénzek a keretösszeg 5 százalékát tették ki. A program nagy hangsúlyt helyezett a COVID-19 világjárvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került vállalkozások megerősítésére szektortól függetlenül. A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram keretében több, mint 61 milliárd forint támogatást helyezett ki a hitelintézeti csoport, ezzel közel 6000 ügyfél kapott segítséget vállalkozásához.

2023-ban a vállalati kihelyezés csúcsot döntött: az MBH Bank ebben az évben összesen 134 milliárd forintot helyezett ki, az ügyletek 98 százaléka a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozását célozta meg.