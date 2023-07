Most éri meg lakástámogatást igényelni: ez lesz az illetékmentességgel jövőre

Az már nem újdonság, hogy a jövőévtől átalakul a lakástámogatási rendszer, a legtöbb elem sorsáról már a konkrét jogszabályok is megjelentek. Azonban a lakásvásárlások illetékének sorsáról, illetve az illetékmentességről még nem született döntés ez idáig.

Június 22-én jelentette be a kormány, hogy átalakítják a lakástámogatási rendszert. Ezzel többek között szigorodni fognak a Babaváró hitel életkori korlátra vonatkozó feltételei január 1-jétől, illetve a CSOK támogatást is csak a preferált kistelepüléseken lesz elérhető.

Azonban az nem derült ki a nemrég megjelent rendeletből, hogy mi lesz az illetékmentességgel – hívta fel a figyelmet a Bankmonitor. Jelenleg ugyanis a CSOK igénybevételével vásárolt ingatlanok után nem szükséges illetéket fizetni. Ez pedig nem egy elhanyagolható kedvezmény: egy 50 millió forint értékű lakás megvásárlásánál ez ugyanis 2 millió forintot jelent.

Mindenki tudatában az van, hogy a CSOK igénylésével az illetékmentességet is elnyerhetjük, hiszen idén a gyerekek után járó vissza nem térítendő támogatás kihasználásával az illeték megfizetése alól is mentesülhetünk. Azt azonban nem lehet tudni, hogy ez az aranyszabály jövőre is automatikusan teljesülni fog-e.

A „1990. évi XCIII. törvény az illetékekről” ugyanis az alábbiakat tartalmazza a kérdéssel kapcsolatban:

lakás tulajdonjogának, lakás tulajdoni hányadának az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2020. október 1-jén hatályos 1. § a) pontja, vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2020. október 1-jén hatályos 1. § (2) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezmény (a továbbiakban együtt: családi otthonteremtési kedvezmény) felhasználásával történő megszerzése.

Ez a jogszabály pedig pontosan nevesíto, hogy melyik kormányrendelet alapján felvett lakástámogatás esetén tudjuk igénybe venni az illetékmentességet is. Ugyanakkor azt is fontos leszögezni, hogy a jövő évtől a kistelepüléseken elérhetp támogatásokról egy másik kormányrendelet ír. Ennek kapcsán pedig még nem jött bejelentés.