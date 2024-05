Kilakoltatják a TV2 sztárját: napokon belül el kell hagynia otthonát

Farkas Sándor Lajos, a Sztárban Sztár leszek! első évadának felfedezettje csütörtökön egy hivatalos levelet kapott a végrehajtóktól, amelyben azt írják, haladéktalanul el kell hagynia a házat az ott lakó három családnak.

A szülei halála után megörökölte a hatalmas, 280 négyzetméteres szigetszentmiklósi házukat Farkas Sándor Lajos, ám mindehhez jókora jelzálog is társult. A végrehajtók az énekestől 89 millió forintot követelnek, így kénytelen volt eladásra bocsátani az otthonát, de eddig senki nem akarta megvenni - írja a Blikk.

Április végén a jogerős döntés alapján muszáj elhagyniuk az ingatlant.

Sajnos eljött a pillanat, amikor elveszik tőlem és családomtól az otthonunkat, azt a házat, ahova születtem, ahol nevelkedtem, és amit a drága szüleim két kezükkel építettek, és amiért egy egész életen át szenvedtek. Dühös vagyok, de megoldást kell találnom. Kérem a segítségeteket, kiadó kertes házat keresünk, ami legalább 3 szobás, Szigetszentmiklós és környékén. 4 felnőtt és egy kiskorú költözne. Megosztásokat köszönöm"

- írta korábban a Facebookon az énekes.

Hitelkiváltás

Tavaly nyár óta folyamatosan csökken a jelzáloghitelek átlagos hitelköltség-mutatója Magyarországon, a legfrissebb februári adatok szerint az összes lakáshitelre vetítve ez a mutató 7,85 százalékon állt - szemben a januári 8,76 százalékkal.

De pontosan mennyit is spórolhat a törlesztőn az, aki a "vészkorszakban" felvett lakáshitelét kiváltaná egy manapság jellemző kamatszintűre? Argyelán József, a Bankmonitor elemzője úgy számolt, hogy például 20 millió forint, 20 éves futamidejű 11%-os kamatú lakáshitel havi törlesztője 204 ezer forint körül alakul. Ha abból indulunk ki, hogy 2 évvel ezelőtt vették fel ezt a hitelt, akkor az aktuális fennálló tartozás 19,38 millió forint lenne.

Kalkulációja szerint amennyiben ezt a kölcsönt ma kiváltanánk 6,5%-os kamat mellett 18 éves futamidőre (eredeti lejárathoz igazítva), akkor a havi részlet 152 500 forint körül alakulna. Vagyis havi 50 ezer forint feletti megtakarítást eredményezhetne a kiváltás.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a kiváltási költségekről sem. Az előtörlesztés díja a kifizetett összeg 1,5%-a körül lehet. Ez az adott esetben 290 ezer forint extra kiadást eredményezhet. A korábban elengedett díjakat is gyakran vissza kell fizetni a bank felé (folyósítási díj, bírálati díj, értékbecslési költség, közjegyzői okirat díja, stb.), ez is kitehet 150-200 ezer forintot. Az új hitelhez is kapcsolódhatnak induló költségek: fizetni kell az értékbecslésért, a jelzálogjog bejegyzésért. Ez is kitehet 100 ezer forintot