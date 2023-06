Nehéz szívvel hozza meg rengeteg magyar ezt a döntést: nincs más esélyük az előrelépésre?

Óvatosabban, tudatosabban viszonyulnak a hitelfelvételhez a 25-54 évesek 2023-ban, mint egy évvel korábban. Az óvatosság összefügghet azzal, hogy csökkentek a lakosság pénzügyi tartalékai, erre utal, hogy az idén megkérdezettek valamivel kevesebb, mint a negyede tudna kizárólag saját forrásból fedezni egy váratlan kiadást. Átgondolt hitelfelvétellel a nagyobb beruházásokról sem kell lemondani és a nem várt helyzetekre is van megoldás - közölte az egyik legnagyobb hazai pénzintézet friss felmérése alapján.

A válaszadók csaknem fele venne fel hitelt, ha valamilyen tervezett kiadást nem tudna saját forrásból fedezni, ami jelentős, több mint 10 százalékos visszaesést jelent a 2022-es felmérés adataihoz képest az OTP Bank megbízásából készített 2023-as felmérés eredménye szerint. A hitelfelvétel céljában ugyanakkor nincs változás. A legtöbben gépkocsi beszerzésére fordítanák a pénzt, a második helyen a lakásfelújítás áll, amit a háztartási gép vásárlása és a lakás korszerűsítése követ. Bár az autó őrzi vezető helyét a listán, a megelőző évhez képest jelentősen nőtt azoknak az aránya, akik ezt a beruházást idén halaszthatónak ítélték és egyelőre lemondtak róla.

Az óvatosság, a megfontoltság abban is tetten érhető, hogy arányaiban a legtöbben alaposan átgondolnák a hitelfelvételt, és például személyi kölcsönt csak a valóban szükséges dolgok beszerzésére vennének igénybe. Erre utal az is, hogy némileg csökkent egy év alatt azoknak az aránya, akik a döntést könnyű szívvel hoznák meg. A megelőző évhez képest az is változás, hogy 3 százalékkal kevesebben, 100-ból 23-an nyilatkoztak úgy, hogy a saját megtakarításaikból képesek lennének finanszírozni egy váratlan nagyobb kiadást.

A friss kutatás eredményéből kiderül, hogy a válaszadók 47 százaléka vett már igénybe legalább egyszer személyi kölcsönt, ami – ha csak 1 százalékkal is –, de meghaladja az egy évvel korábbi arányokat, vagyis változatlanul sokan választják ezt a konstrukciót, ha szabadon felhasználható plusz forrásra van szükségük

– mondja Szabó István, az OTP Bank lakossági hiteltermékek üzletfejlesztéséért felelős vezetője. Egy év alatt valamelyest csökkent azoknak az aránya, akik a családtagokhoz, barátokhoz fordulnának pénzügyi segítségért, a személyi kölcsön 1 százalékos erősödéssel a második helyen szerepel a lehetséges megoldások listáján, megelőzve a plusz munkák vállalását. Azok a válaszadók, akik elszánják magukat a hitelfelvételre, a legnagyobb arányban a tervezett beruházás, vásárlás költségeinek negyedét fedeznék kölcsönből. Az óvatosság, a tudatosság ebben is tetten érhető.