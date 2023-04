Kapkodnak a magyarok ezért a slágerhitelért: tényleg megéri a magas törlesztőt is bevállalni?

Némileg magukra találni látszanak a személyi hitelek, amelyek februárban alig maradtak el a tavalyi időszak szintjétől - ez az MNB friss adataiból derült ki. Jobban teljesít a babaváró is, és a kamatok is csökkenni kezdtek végre, de hogy mindez tartós tud-e maradni, az legfalábbis kérdéses. Benéztünk újra a számok mögé.

Megállni látszik a személyi kölcsönök új szerződéseinek zuhanása, immár két hónapja erősödést mutatnak az adatok – ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett statisztikából. Februárban újabb öt milliárd forinttal több személyi hitelt jegyeztek a magyarok, mint egy hónappal korábban, és az egy éven túli fixálás esetén a kamatok is tovább csökkentek. De hogy lehet, hogy míg a lakáshiteleknél folytatódott a brutális zuhanás, a személyi kölcsönök tovább tudtak erősödni? Meddig tarthat mindez? Megnéztük a számokat, és igyekszünk a jövőbe látni.

Hitel, hogy legyen mit enni?

35 milliárd forint volt februárban az új személyikölcsön-szerződések összege – ezt az MNB közölte tegnapelőtt közzétett adatsorában. Az összeg maga azt jelenti, hogy ebben az évben még csak erősödés volt ennek a hitelnek a piacán, és jó hír az is, hogy alig valamivel marad el az egy évvel korábbi értéktől. 2022 februárjában közel 38 milliárd volt az új szerződések összege.

Ellentétben a lakáshitelekkel, a személyi kölcsönök tehát egyre jobban tudnak teljesíteni, de felmerül a kérdés, hogy mi lehet az oka. A kamatokra hamarosan ki is fogunk térni, de mint az előző hónapban is leírtuk, a félelem sajnos egyre jobban tartja magát: lehet, hogy a magyarok már csak hitelből képesek fenntartani a megnövekedett megélhetési költségeket? Mi van akkor, ha annyira megdrágult a mindennapi élet, az élelmiszer, a rezsiköltségek vagy az idősek esetében a gyógyszerek is, hogy már csak így tudnak túlélni? Az emiatt felvett hiteleknél ugyanis fennáll az a veszély, annak, hogy adósságspirálba keveredünk, és mint a cikk végén, a bankok ajánlatainál látni is fogjuk, az egyre jobban elszálló törlesztők magyarok százezreit taszíthatja súlyosabb válságba.

Zuhan a lakáshitel, padlón a babaváró

Megvizsgálva a többi, a Pénzcentrum által minden hónapban bemutatott hiteltípus teljesítményét, a személyi kölcsönök még kimondottan pozitívan állnak. A lakáshitelek esetén folytatódott a brutális zuhanás, és a tavaly februári összegnek már alig a harmadát tudta hozni a lakosság körében. A babaváró ugyan emelkedett, de érdemes hozzátenni, hogy volt is honnan: a januári hét milliárd forintos újszerződés-összeg minden idők legrosszabb eredménye volt. Ennek okairól hamarosan egy bővebb cikket is hozunk.

Végre jön a kamatcsökkenés?

Tovább növelheti a személyi kölcsönök esetében a hitelfelvételi kedvet az, hogy ennek a hiteltípusnak – 1 éves kamatfixálás esetén – tovább csökkent az átlagkamata, és meglehetősen sokat. Persze ez csak egy hó/hó összevetés, a tavaly februári adatokkal együtt nézve továbbra is elég siralmas a helyzet. A csökkenés azonban már bizakodásra adhat okot, és mivel az elemzők további inflációcsökkenésre számítanak az év végéig, ez akár azt is jelentheti, hogy a kamatok is végre esésnek indulhatnak.

A fizetésünk harmadát viszi a törlesztő?

Végezetül pedig a szokott módon nézzük meg a bankok legjobb ajánlatait! Mint láthatjuk a táblázatból, a bankok személyi kölcsön ajánlatai akkor is elképesztően durvák még, ha lassan de biztosan elkezdtek csökkenni az átlagkamatok. A legjobb ajánlat esetén is észrevesszük, hogy egy ötmillió forintos kölcsönösszegnél 7 milliónál indul a teljes összeg, amit vissza kell fizetnünk, és a havi törlesztő sem áll meg 117 ezer forint alatt. Márpedig mivel ismét 300 ezres jövedelemmel számoltunk, ebben az esetben a jövedelmünk több mint harmada menni a havi törlesztőre.