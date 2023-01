A lakásárak csökkenésének éve lehet 2023: milliónyi magyar lélegezhet fel, ha ez bejön

Van esély arra, hogy csökkenjenek a lakásárak 2023-ban, de ehhez sok feltételnek kell teljesülnie - ezt mondták a Pénzcentrumnak az erről megkérdezett szakértők. Az biztosnak látszik, hogy a lakáshitelek drágák maradnak egy ideig, épp ezért nem ér véget az új szerződések zuhanása - és van olyan szakértő is, aki nem lát esélyt olcsósodásra az ingatlanpiacon, épp a támogatások megmaradása miatt.

2022 utolsó napjaiban derült ki, hogy el kell búcsúznunk a rendkívül népszerű otthonfelújítási támogatástól, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásától is. Az is biztossá vált ugyanakkor, hogy sok hónapnyi bizonytalankodás után kiderült: a babaváró hitel változatlan feltételekkel kapott még két esztendőt, a jelenlegi igénylési határidő 2024 utolsó napja. Megmarad a CSOK és a lakásáfa visszaigénylésének lehetősége is – bár az előbbiről Orbán Viktor az év legvégén tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az év közepén szeretnék átgondolni, részleteket azonban nem közölt. Szakértőkkel jártuk körbe, mit jelenthet a családtámogatások fennmaradása, és mi várható emiatt az ingatlan- és hitelpiacon.

Minden marad a régiben?

Valószínűleg megmarad a lakáshitelpiac új szerződéseinek csökkenése az év első részében, de jelentős hatása az otthonfelújítási támogatás kivezetésének azért nem lesz a lakáspiacra – ez a véleménye Palkó Istvánnak, a Portfolio vezető elemzőjének. Szerinte sokkal jelentősebb lesz a használt lakások piacának alakulása:

A magyar lakossági hitelpiac 2022 közepén negatív trendfordulót ét ált, azóta csökkennek a hitelfelvételek éves összehasonlításban. Minden bizonnyal 2023 első felében is kitart majd a visszaesés , már csak azért is, mert a bázis (2022 első fele) még erős volt. Az otthonfelújítási támogatás megelőlegezésére két évvel ezelőtt bevezetett kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön mindössze néhány százalékos arányt képviselt a lakáshitelezésen belül, így a támogatás kivezetése a lakáshitelpiac egészére még nem gyakorol jelentős hatást. A lakáshitelezés jövőjét elsősorban a használt lakások piacának alakulása határozza meg, ebből a szempontból fontos tényező a CSOK, a falusi CSOK, a babaváró hitel és az ezekhez kapcsolódó különböző támogatások fenntartása

Az elemző elmondta azt is, hogy a CSOK hitelek száma éppúgy visszaesett, mint a babaváróé, ezért pedig lakást is kevesebbet vásárolnak a magyarok.

A legfrissebb, novemberi adatok ugyanakkor azt mutatták, hogy a CSOK-osok által igénybe vehető kamattámogatott CSOK-hitel felvétele ugyanúgy visszaesett, mint a piaci kamatozású hiteleké, tehát a kedvező állami lehetőséget nem jelentenek menekülőutat a lakáshitelezés visszaesése elől. A lakástranzakciók száma csökken, a lakosság hitelfelvételi képessége és hitelezhetősége pedig romlik, emiatt a lakáshitelezés még nagyobb mértékben eshet vissza, mint amit a lakáspiac tranzakciói önmagukban indokolnak. Valamelyest mérsékelheti a csökkenést, hogy a támogatások jó része fennmarad, de nem jelentenek akkora stimulust, hogy sikerülne elkerülni általuk a jelentős visszaesést. Ezt már az őszi hitelpiaci adatok jól mutatták

- fogalmazott a Pénzcentrumnak Palkó István.

Menekülünk a rezsi elől

Hiába kerülnek sokkal többe, a felújítási támogatás kivezetése az új lakások felé terelheti az ingatlanvásárlást tervezőket – ezt már Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője mondta a Pénzcentrum kérdésére.

A felújítási támogatás megszűnésével véleményem szerint az várható, hogy a kereslet el fog menni az új építésű lakások irányába – mégpedig a sokkal jobb energiabesorolás miatt. Egy régebbi építésű ingatlannál megvan a magasabb rezsi kockázata, és bár valóban drágábbak az új építésű ingatlanok, a fenntarthatóság és energiatakarékosság máris olyan szempont, mellyel sok magyar már komolyan számol, ha ingatlant tervez vásárolni

- mondta az elemző lapunknak. Hozzátette azt is, hogy bár összességében pozitív a babaváró megmaradása, gondolni kell azokra is, akik így továbbra sem jutnak olcsóbban lakáshoz – ennek ugyanis a babaváró kivezetése adhatott volna egy lökést.

Van egy negatív kicsengése is annak, hogy a csok és a babváró támogatások megmaradnak – ez pedig mindenképpen az, hogy azok a fiatal párok, családok, akik családtámogatás nélkül terveznek ingatlant vásárolni, még mindig ugyanazokon az árakon tehetik majd meg, mint eddig, mióta ezek a támogatások megvannak. Előfordulhat ugyanis, hogy a fiatal pár adott esetben még nem – vagy egyáltalán nem – akar gyermeket vállalni, és ők azt várták, hogy a családtámogatások kivezetésével az ingatlanpiacon lesz egy csökkenés az árakat tekintve. Ez nem történik meg, így nekik a vágtató inflációval és az energiaárak növekedésével együtt nagyon át kell azt gondolniuk, hogyan és milyen hitelfeltételek mellett vesznek lakást vagy házat.

Pillangóhatás a lakáspiacon

Máshogy látja azonban a helyzetet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szerinte 2023 végre csökkenést hozhat az ingatlanárakban, és egy érdekes láncolat is van a piacon, már ha a támogatással vett ingatlanokat nézzük.

Ha van év, ahol legalább minimális esély van az ingatlanpiaci árcsökkenésre, az mindenképpen 2023. Egyre többen szeretnék eladni a lakásukat vagy házukat, a kereslet azonban folyamatosan csökken – most, január második hetében ott tartunk, hogy az eladók versenyeznek a vevőkért, szabadulnának az ingatlantól, ez pedig előbb vagy utóbb árcsökkenést kell, hogy hozzon, mert nyomnia kell az árat lefelé. A babaváróval vagy csok-kal megvett ingatlanokkal pedig az a helyzet, hogy a sor végén van a fiatal pár vagy család, akik ingatlant szeretnének venni, ezt eladja nekik valaki, aki másikba költözik, de ő is veszi valakitől – és így tovább, akár 4-5 eladó lakáson keresztül. Ha kivezették volna például a babavárót, az egy megtorpanást idézett volna elő a piacon

- mondta el lapunknak Balogh László.