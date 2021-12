Nem várt tovább az OTP: itt az újabb kamatemelés, így drágulnak a lakáshitelek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mint ismert, az elmúlt hónapokban folyamatos kamatemelésekkel igyekszik megzabolázni az elszálló inflációt az MNB. Ennek pedig hatása van a lakossági hitelezésre is. Ahogy számítani lehetett rá, a hazai hitelintézetek is elkezdték hozzáigazítani a hitelkonstrukciók árazását az új monetáris politikához, ami azt jelenti, hogy drágulnak a hitelek. Arról épp a minap írtunk, hogy a Gránit Bank és az UniCredit Bank módosította az árazást, most pedig az OTP friss kondíciós listájában szúrtuk ki, hogy bizony az ország legnagyobb hitelintézete is meglépte az áremelést. Mutatjuk a részleteket!

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

A Gránit Bank és az UniCredit Bank után nemrég az OTP Bank is közzé tette a jövőben hatályos kondíciós listáját, amelyből kiderült, hogy jelentősen emelkednek a jelzáloghitelek kamatai - tájékoztatta a Pénzcentrumot a Bankmonitor. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ahogy számítani lehetett rá, a hazai hitelintézetek is elkezdték hozzáigazítani a hitelkonstrukciók árazását az új monetáris politikához, ami azt jelenti, hogy drágulnak a hitelek. A Bankmonitor lapunkkal közölt információi szerint a Gránit és UniCredit után az OTP is meglépte az emelést. Az OTP Bank új kondíciós listájában több módosítás is történt, amely már 2021. december 1-jétől hatályba is lépett. E szerint az alábbi kondíciók lesznek érvényesek az OTP-nél az elkövetkező időszakban, minden bizonnyal a monetáris szigorítások hatására: Az 5 éves kamatperiódusú piaci feltételű forint alapú lakáshitelek kamatai 0,7 százalékponttal emelkednek. A hitelösszeg nagyságától függően ez 5,95-7,35%-os ügyleti kamatot is eredményezhet.

A 10 éves kamatperiódusú piaci feltételű forint alapú lakáshitelek kamatai 0,5 százalékponttal emelkednek. A hitelösszeg nagyságától függően ez 6,65-8,05%-os ügyleti kamatot is eredményezhet.

A futamidő végéig fix kamatozású piaci feltételű forint alapú lakáshitelek kamatai 0,4 százalékponttal emelkednek. Ez azt jelenti, hogy a hitelösszeg nagyságától függően már 6,75-8,15%-os ügyleti kamatot számíthat fel a bank. A 2021. november 15-től befogadott hitelek esetében a Fix20 Forint Jelzáloghitel ügyleti kamata még 8,20% volt 7 milliós hitelösszeg alatt, december 1-től már 8,60%-os kamattal kell számolni. Magasabb hitelösszegek esetében ugyancsak 0,4 százalékpontos emelés látható a kondíciós listákban ennél a hiteltípusnál. A Fix10 Forint Jelzáloghitel esetében már 0,5 százalékpontos eltérést tapasztalhatnak az ügyfelek a 2021. november 15-től, illetve a december 1-től befogadott hitelek esetében. Míg november második felében 7 millió forint alatt 8,00% volt az ügyleti kamat, decembertől ez 8,50%-ra emelkedett. A Fix5 Forint Jelzáloghitel esetében látható a legnagyobb emelkedés. A 2021. november 15-től befogadott hitelekre 7 milliós összeghatár alatt még 7,10%-os ügyleti kamat vonatkozott, december 1-től viszont már 7,80%-kal számolniuk az ügyfeleknek. Ez 0,7 százalékpontos eltérést jelent. Magasabb hitelösszegek esetében ugyanez az eltérés tapasztalható. Az egyes banki ajánlatok között nem csak hitelösszegtől függően adódhat eltérés. A hitelajánlatok összehasonlításához nem csak a kamatokat érdemes összevetni, hanem a THM-et, valamint a havi törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeget is. A THM tartalmazza azokat az egyéb költségeket, amely a hitelfelvételhez elengedhetetlen, a teljes visszafizetendő összeg alapján pedig megállapítható, hogy mennyit spórolhatunk az egyik bank ajánlatán a másikhoz képest. A hitelajánlatok összehasonlítását könnyedén, személyreszabottan megtehetjük a Pénzcentrum hitelkalkulátora segítségével.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK