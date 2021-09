Leszállóban a magyarok hitelfelvételi kedve: mitől ijedtek meg ennyien?

Hónapok óta először nem döntöttek újabb éves rekordot a lakáscélú hitelekre kiutalt összegek a júliusi számok alapján. A magyar háztartások a hónapban ettől függetlenül több mint 132 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A hitelfelvételi kedvet a felújítási célú hitelek iránti folyton növekvő érdeklődés és a családok nyári szezonális beruházásai tarthatják fent és bár a konszolidálódás várható volt, kérdés, hogy a növekvő törlesztők mellett számíthatunk-e komolyabb visszaesésre.

A járvány lecsengése és a korlátozó intézkedések nagy részének feloldása után a lakosság lakásfelújítási és -korszerűsítési kedve durván felpörgött. Hónapokon keresztül folyamatosan nőtt a lakáshitelek teljes folyósított összege és bár az újabb rekord júliusban elmaradt, az előző évekhez képest még mindig nagyon pörögnek a hitelek.

A Magyar Nemzeti Bank által csütörtökön publikált adatok szerint júliusban összesen 132,46 milliárd forintnyi lakáshitelt folyósítottak a bankok a lakossági ügyfeleknek, ami az előző rekordhónap számaihoz képest már egy enyhe, 3,1 százalékos csökkenést jelent. A tavaly júliusban, még bőven a válság alatt kifizetett összeghez képest viszont a mostani 70%-os emelkedést jelent. tehát az idén folyósított mennyiség még mindig kiemelkedően magasnak számít.

Ahhoz, hogy értsük, a mostani számok még mindig igen pozitívak nem árt tudni, hogy júniusban a magyarok rekordösszegű lakáskölcsönt vettek fel. A folyósított lakáshitelek összege a második negyedév hónapjaiban sorra olyan számokat produkált, amire az elmúlt 5 év egyetlen korábbi hónapjában sem volt példa, a mostani összeg pedig a júniusin kívül az összes korábbi hónapét meghaladta. Ha 2020 legkiemelkedőbb hónapját, a szeptembert nézzük, azt pedig 40 százalékkal haladta meg a mostani szám, ugyanis akkor is csupán 92,46 milliárd forintnyi hitelt vettek fel a bankok lakossági ügyfelei.

Ahogy a grafikonon is látható, nem csak a lakáscélú hitelek iránti kereslet növekedése torpant meg. A személyi hitelek is a júniusi szint alatt teljesítettek, a babaváró hitelek teljes folyósított összege pedig legutóbb februárban maradt ilyen alacsonyan.

A tavalyi évhez képest azért egy másik hitelforma iránti kereslet is tartja magát. A személyi hitelek lakosságnak kifizetett teljes, 45,20 milliárd forintos összege 58 százalékkal haladta meg a 2020-as 28,5 milliárdot A babaváró hitelek folyósított összegére sem lehet panasz. Azok júniusi, 52,65 milliárdos összege 6,7 százalékos növekedést jelent a tavalyi számokhoz képest.

A babaváróra folyósított összegek ellenben a tavalyi szintet sem érték el. A júliusban kifizetett 48,74 milliárd forint 12 százalékos visszaesés volt a 2020 azonos hónapjában folyósított 55,92 milliárd forintnyi teljes lakossági hitelösszeghez képest.

A lakáskölcsönök esetében egyébként a mostani enyhe visszaesést magyarázhatja a nyári szabadságolási hullám ingatlanpiaci forgalmat lassító hatása. A Duna House becslése szerint egyébként augusztusra ennek hatása is visszafogottabbá vált. A múlt havi 11 304 darab tranzakció ugyan elmarad az előző évek augusztusaihoz képest, de az előző hónaphoz viszonyítva növekedést mutat.

Hogy várható hosszabb távú visszaesés az szintén sok dolgon múlik majd. Mindenesetre kihathat rá, hogy szeptemberben ismét 0,3 százalékponttal nőtt a jegybanki alapkamat, így a BUBOR értéke is, ami közvetlenül befolyásolja a változó kamatozású lakáshitelek árát. Hamarosan azt is látni fogjuk ez a potenciális igénylők mekkora részét tartja távol a lakáshitelektől.

Egyelőre viszont a lakáshitelek még továbbra is rég nem látott szinten pörögnek, még ha a rekord ebben a hónapban el is maradt. Ennek egyik döntő oka valószínűleg az új otthontámogatások, az otthonfelújítási támogatás és az otthonfelújítási hitel bevezetése lehetett.

Ez nem csak a lakáshiteleket övező hitelfelvételi kedv magas szinten maradását is magyarázza. A személyi hitelek és a babaváró hitel is jól kombinálható ugyanis a lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ezért nem mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni.

Az otthonfelújítási támogatások erős hatását erősíti meg az is, hogy a lakáshitelek esetében a használt lakásokra való megnövekedett érdeklődés mellett a felújítási kedv élénkülése is hozzájárult, hogy a hitelek júliusban is a korábbi éveket jócskán meghaladó népszerűségnek örvendjenek.

Rengeteget költünk felújításra

A járványhelyzet miatt elhalasztott lakáskereslet, illetve lakáshitelkereslet egyszerre jelentkezik a bankoknál, következésképp azon lakáshitel-felvételek, amelyek a tavalyi év első- vagy második felében kellett volna, hogy megtörténjenek, részben az idei évben jelentkeznek, ami a nyár közepén is egyértelműen látszott.

Ahogy grafikonunkon is látszik, a használt lakás vásárlása céljából felvett hitelek összege már tavaly is növekedett 2019 azonos időszakához képest. Idén viszont valósággal berobbant a hitelforma. Míg tavaly 52,46, idén már 91,94 milliárd forintnyi hitelt utaltak a bankok ilyen célra, ami egy év alatt 75 százalékos növekedést jelent. Az új támogatások miatt pedig nem csak a lakásvásárlásra, de az építésre, bővítésre, illetve a felújításra felvett hitelek iránt is drasztikusan megnőtt az érdeklődés.

A hónapban lakásfelújításra kiutalt 11,1 milliárd forint ugyanis a tavalyi 3,9 milliárdos számhoz képest 185 százalékos emelkedést, jelent. A mostani összeget a 2019-es számokkal összemérve még inkább látszik, mennyire kiemelkedőek az idei számok. Két évvel ezelőtt még csupán 3,17 milliárd forintnyi összegű lakossági hitelt utaltak ki az adott hónapban ilyen célokra, amihez képest a mostani szám 250 százalékkal volt magasabb.

Az építésre, bővítésre igényelt hitelek iránt hasonló mértékben nőtt a kereslet. Idén júliusban 12,76 milliárd forintnyi hitelt kaptak kézhez a bankok lakossági ügyfele, szemben a tavalyi 6,21 milliárddal. Az összeg tehát a 2020-as több mint duplája volt.

Nem csökken az állami támogatások népszerűsége

A január 1-jétől igényelhető otthonfelújítási támogatás és a február elejétől elérhető, ehhez kapcsolható hitel iránti fogyasztói érdeklődés kiemelkedően nagy. Ezt a pozitív számokon felül a bankok tapasztalatai és a felmérések is megerősítik. A 2022. december 31-ig igényelhető támogatás a Magyar Közlönyben korábban megjelent információk alapján az alábbi paraméterekkel bír:

Összege maximum három millió forint lehet

Az állam maximum a költségek felét állja

A költségeket utólag térítik meg

Bármilyen felújítási munkára igénybe vehető

Legalább egy saját, vagy nevelt gyerek meglétéhez kötik

Legalább a család egyik tagjának egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkezni az igényléskor

Köztartozás mentesnek kell lenni hozzá

Egy család csak egyszer veheti igénybe

Az állam ezen felül február elejétől otthonfelújítási kölcsönt, is biztosít 3%-os kamattal, 6 millió forintos hitelösszeggel és legfeljebb 10 éves futamidővel. A támogatottak köre pedig lényegesen szélesebb körű, mint mondjuk a CSOK, vagy a babaváró hitel esetében. A támogatás ráadásul rengetegféle munkálatra igénybe vehető. Ebből még nem következne, hogy a hitelfelvételi kedvben is ilyen kiugró legyen a növekedés. Ezt az indokolja, hogy a költségek felét az állam utólag téríti meg, igazoló dokumentumok alapján.

Arról, hogy ezek a konstrukciók mennyire vonzzák a magyarokat a GKI kutatásának eredményei is sokat elmondanak. Eszerint a következő egy évben a magyar háztartások csaknem 17%-a tervez nagyobb összeget költeni lakására (biztosan vagy valószínűleg) – azaz csaknem minden hatodik lakóingatlan érintett lehet.

Ha e tervek mind megvalósulnak, akkor egy éven belül mintegy 700 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat. Ez 120 ezerrel az előző negyedévinél és 130 ezerrel az egy évvel ezelőtti megkérdezés eredményénél is nagyobb számot jelent.

A magyar családok jó részénél pedig a terveknek valószínűleg anyagi gátja sem lesz. Az MNB által közreadott adatok szerint ugyanis a második negyedévben 657 milliárd forinttal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona, amiből 433 milliárd forintot a friss megtakarítások, 213 milliárd forintot a piaci hozamok adtak

Folytatódik a bankok harca az ügyfelekért

