Elképesztő húsvéti tojás-trükkök a nagymamától: így fess természetesen, fillérekből, otthon

A népi hagyomány a megújulás napjának is tekintette nagypénteket. Számos szokás kötődik hozzá, ezek közül is a legismertebb a tojásfestés. A két legjobban bevált technikánkat osztjuk meg veletek: az írókázást és a batikolást. De azt is eláruljuk, hogyan és miből készíthettek természetes anyagokkal csodaszép húsvéti tojásokat.

Ha Nagypéntek, akkor itt az idő a tojásfestéshez! Nálunk igazi családi szeánsszá nőtte ki magát a húsvét előtti tojásdíszítés. Együtt készítjük a „nyuszitojásokat", amiből persze mindig lesz pár viccesen félresikerült darab, de pont ettől lesz az egész egyedi és utánozhatatlan. A két legjobban bevált technikánk: az írókázás és a batikolás. Mindkettőt 5+1 lépéses „kisokosban" osztjuk meg veled, hogy idén se maradjatok ötletek nélkül, ha mutatós, saját készítésű tojásokkal szeretnéd meglepni a locsolókat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 5+1 lépésben a hagyományos írókázás A Kárpát-medencében, tőlünk észak, dél és kelet felé található meg hagyományosan a viasszal megírt, majd megfestett, speciális tojásdíszítő eljárás, míg Nyugat-Európában az egyszínnel megfestett tojás a jellemző. Írottnak mondjuk, nem rajzoltnak, mert a viasszal felvitt motívumok valamikor üzeneteket jelentettek: jó egészséget, szerelmi vallomást, elutasítást, védő, oltalmazó kívánságokat. Mára a jelentések elhomályosultak, de azokon a vidékeken, ahol ez élő és nem újjáélesztett hagyományként a gyakorlatban megmaradt (Erdély, Moldva, Felvidék) a tojásíró asszonyok minden mintának ma is tudják a nevét, és jó néhány díszítmény szimbolikus jelentését is. Így állj neki: Körülbelül 10 perc alatt keményre főzzük a tojásokat – szigorúan lassú tűzön, hideg vízben tesszük fel őket, nehogy főzés közben megrepedjenek. (Így sem úszhatjuk meg, hogy egy-két tojás mindig a vacsora részévé váljon.) Előkészületként vízzel és ecettel kikeverjük a festéket, meggyújtunk egy fehér gyertyát, és várjuk, hogy olvadni kezdjen körülötte a viasz (valójában paraffin, sztearin stb.). Ezután veszünk egy tollbetétet, vagy készítünk saját írókát (ehhez szükség lesz egy rézlapocskára, egy ágacskára és egy vékony tűre – a részletes leírást itt találod: http://www.katyikezebol.hu/2011/02/iroka-keszitese.html). Belemártjuk az írókát a folyékony viaszba, és több részletben visszük fel vele a mintát a tojásokra. (Ügyeljünk rá, hogy az írószerszám ne hűljön ki – ezért ne csak a kanóc alatti viasztavacskába mártsuk, hanem időnként a gyertya lángjában is melegítsük fel.) A mintázás után megvárjuk, míg a viasz megszárad. A díszített tojásokat belehelyezzük a festékbe, és várunk. Ezután kikanalazzuk őket, és hagyjuk megszáradni. Végül olajjal vagy szalonnabőrrel átdörzsöljük, hogy szép fényes legyen. Plusz egy tipp: A precízebbek le is kaparhatják a viaszt, vagy hajszárítóval leolvaszthatják róla. Mi rajta hagytuk – úgy is szép, és így biztosan nem sérül a festék. 5+1 lépésben a batikolás, avagy a berzseléses tojásfestés Bemutatjuk a világ legegyszerűbb módját arra, hogyan lehet szép, hagyományos és természetbarát módon, akár óvodás korú gyerekekkel is tojást festeni: Főzz keményre annyi tojást, amennyit szeretnél. Szerezz egy piaci ismerőst, aki összegyűjt neked egy zacskónyi hagymahéjat (a külső, száraz héjakból legyen jó sok). A vöröshagyma héjára annyi vizet öntünk, amennyi ellepi, és egy nagy lábosban felforraljuk. Szaladj ki a kertbe, keress petrezselyemlevelet, lóherét vagy bármilyen szép formájú, kicsi zöld levelet. Kutass a fiókban egy leszanált, lyukas harisnya után. Ha megvan, vágj belőle kb. 15 cm-es darabokat. A levelet nedvesítsd meg, helyezd a száraz, főtt tojásra, majd csomagold be szorosan a harisnyába. Valahogy így: Ezután tedd a harisnyás tojásokat óvatosan a hagymahéjas, forró vízbe, és hagyd őket a kívánt szín eléréséig ázni. Ezután vedd ki őket, és óvatosan távolítsd el a harisnyát. Szalonnabőrrel vagy olajjal dörzsöld át a tojásokat, így szép, fényes felületet kapnak. Plusz egy tipp: A tojásokat nem szükséges előre megfőzni – nyersen is be lehet csomagolni harisnyába, majd együtt főzni a hagymahéjjal. Ezután a lében hagyjuk kihűlni. Ezeket a színeket magad is elkészítheted otthon – természetesen! A leggyakoribb szín a hagyományos tojásdíszítésben a piros: az élet, az egészség színe. Moldvában úgy tartják, hogy Jézus kiömlött vére színezte pirosra a tojásokat. Ma kiváló anilin festékekbe mártjuk a tojást, régen növényekből készítették a festőlevet, a piros és fekete színt az u.n. festőfából főzték, a sárgát az almafa hajtásából, de leggyakrabban a ma is kedvelt hagymahéját használják a festéshez. Érdemes azonban, ha van egy kis időnk, nekünk is a régi természetes festőnövényekkel kísérletezni! Íme, néhány tipp: Sötétkékhez használj áfonyát!

Világoskék festéket kapsz vörös káposztából.

Aki a bézses, natúr árnyalatokat kedveli, annak ott a kávé.

A narancssárga tojások örök klasszikusai – ehhez elég pár marék vöröshagymalevél (jó eséllyel amúgy is van otthon).

Sárgához próbáld ki a sáfrányt vagy kurkumát!

Zöld színt szeretnél? Petrezselyemmel vagy spenóttal simán megoldható.

A lila tojásokhoz használj egy kis vörösbort – (és ha marad belőle… hát, tudod).

Rózsaszín árnyalatot ad a cékla – látványos és szép. Így készítsd el a természetes tojásfestéket! Forralj fel 1 liter vizet.

Adj hozzá 1 evőkanál sót és 2 evőkanál ecetet.

Tegyél bele 2 evőkanálnyi választott alapanyagot – attól függően, milyen színt szeretnél.

Főzd lassú tűzön 30 percig, majd vedd le a tűzről.

Hagyd kihűlni szobahőmérsékletre, ezután jöhetnek a tojások a lébe.

Minél tovább áznak, annál intenzívebb lesz a szín – szóval nyugodtan hagyd őket benne akár egy

éjszakára is. Apropó, tudjátok honnan ered a hímes tojás? Miért épp nagypénteken szokás festeni? A tojás a keresztény szimbolikában a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi, már a 12. századtól kezdve szentelt tárgy, és ősi termékenységszimbólum. Az avar sírokban, még a honfoglalás előtt is találtak karcolt díszítésű tojásokat. A húsvéti tojás díszítése elsősorban Európa keleti részén terjedt el, míg Közép- és Nyugat-Európában inkább kisebb, körülhatárolt területeken találkozunk vele. Ezen a vidéken a tojásokat gyakran egyszínűre festik. A húsvéti tojás húsvéthétfőn a locsolás viszonzásaként szerepel, mint szerelmi ajándék, de számos példa bizonyítja, hogy a feltámadt Krisztus szimbólumaként a keresztszülők hagyományos ajándékaként is jelentős szerepet kapott. Címlapfotó: Pais-H Szilvia

