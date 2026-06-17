Fű alatt jelentős változások mennek végbe Európa keleti felében: Magyarország ebből is kimaradt

v, Közép- és Kelet-Európa több országában javult a kép. Magyarország azonban kilóg ebből a mozgásból. Az Eurostat 0–10-es skáláján 2013-ban és 2025-ben is 5,3 ponton álltunk, vagyis itthon bő egy évtized alatt lényegében nem változott semmi. Viszont ezzel az adat csak Európa alsó egyharmadába elég.

Európában sokáig voltak országok, ahol az emberek közötti bizalom gyakorlatilag a társadalom alapműködéséhez tartozott. Dánia, Finnország vagy Hollandia tipikusan ilyen példának számított: ezekben az országokban a kutatások szerint az emberek nagy arányban gondolták úgy, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni.

A fiatalabb generációknál azonban már más irányba mozdulnak az adatok. A The European Correspondent Eurostat-adatok alapján készített összesítése szerint Európában összességében nem omlott össze a társadalmi bizalom az elmúlt évtizedben, de a felszín alatt komoly átrendeződés zajlik. Főleg a tizenéveseknél.

Repedezik az északi bizalmi modell

Az egyik legfontosabb változás Európában, hogy Észak- és Nyugat-Európa egyes országaiban gyengült a tizenévesek bizalma. Ez azért különösen érdekes, mert éppen ezek az országok számítottak hosszú ideig a magas társadalmi bizalom mintapéldáinak.

Dániában például a tizenévesek ma bizonyos bizalmi mutatók alapján már olyan országok fiataljai mögé kerültek, mint Románia, Lengyelország vagy Bulgária. Szakértők szerint ez nagyon is komoly fordulat egy olyan ország esetében, amelyet évtizedeken át a világ egyik leginkább bizalomalapú társadalmaként emlegettek.

Keleten és délen több helyen javult a bizalom

Közben több kelet- és dél-európai országban éppen ellenkező irányú folyamat látszik: a fiatalabb generációk körében erősödött az emberekbe vetett bizalom. Ez azért fontos tényező, mert jól mutatja, hogy az egymás iránt érzett emberi bizalomszint nem bebetonozott, hanem idővel, akár egy évtized alatt is komoly változásokon mehet át.

Mindez pedig azért lényeges, mert a társadalmi bizalom a mindennapi élet egyik láthatatlan kötőanyaga. Ha az emberek jobban bíznak egymásban, könnyebben működnek együtt, kevésbé gyanakvók az intézményekkel szemben, és a közösségi szabályokat is nagyobb eséllyel fogadják el, tartják be.

Magyarországon nem változott semmi

Az ide-oda mozgások fényében érdekesség, hogy Magyarországon gyakorlatilag nem változott semmi. Az Eurostat 10-es skáláján 2013-ban és 2025-ben is 5,3 ponton álltunk, vagyis bő egy évtized alatt nem változott az emberek egymásba vetett bizalma.

Ez elsőre akár stabilitásnak is tűnhetne, de a kép ennél kevésbé hízelgő. Az 5,3-as magyar érték Európában a 10. legrosszabb adatnak számít, vagyis Magyarország továbbra is az alsó harmad közelében mozog. Igaz, még így is vannak mögöttünk nagy és fejlett európai országok is: a franciák, a szlovénok és a csehek például rosszabbul állnak.

A pénz önmagában nem minden

Kutatások szerint egyébként a társadalmi bizalom alakulását nem lehet egyszerűen gazdasági mutatókkal megmagyarázni. Egy 2024-ben, a European Journal of Political Economy című folyóiratban megjelent tanulmány szerint az intézményekbe vetett bizalom, az igazságosság érzete és a társadalmi befogadás mind fontos szerepet játszanak abban, hogy az emberek mennyire bíznak másokban.

Másképp fogalmazva: nem elég, ha egy ország gazdag. Az is számít, hogy az emberek mennyire érzik fairnek a játékszabályokat, mennyire tartják megbízhatónak az intézményeket, és mennyire érzik úgy, hogy nekik is van helyük a társadalomban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egy másik szociológiai áttekintés pedig arra jutott, hogy a bizalom sokszor hétköznapi tapasztalatokon keresztül épül fel. Az iskola, a helyi közösségek, a lakókörnyezet, az önkormányzatok és a mindennapi intézményi élmények mind erősíthetik vagy gyengíthetik azt.

A fiatalok jelzést küldenek

Szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fiatalok bizalmának gyengülése azért különösen érzékeny pont, mert a Z generáció több országban eleve erősebb bizonytalanságban nőtt fel. Lakhatási gondok, erős inflációs nyomás, munkaerőpiaci félelmek, közösségi média, intézményekkel szembeni távolságtartás: ezek együtt könnyen erodálhatják azt az alapérzést, hogy a világ kiszámítható és az emberekben meg lehet bízni.

Ráadásul, ahogy látjuk, ez még a gazdagabb országokban is megjelenik. Hiába erős egy gazdaság, ha a fiatalok közben azt érzik, hogy elszakadtak az intézményektől, a politikától vagy akár egymástól. Ez magyarázhatja, miért csökkenhet a bizalom olyan országok tizenévesei körében is, amelyek papíron továbbra is Európa legsikeresebb társadalmai közé tartoznak.

Kelet-Európa több országában közben az elmúlt évtizedben javultak az életkörülmények, és erősödött az európai intézményekhez való kapcsolódás is. Ez persze nem old meg mindent, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalabb generációk egy része nagyobb bizalommal nézzen a környezetére.

A bizalom nem garantált

Az időről időre kiadott bizalmi indexek fontos tanulsága, hogy a bizalom nem jár automatikusan. Nem elég egyszer elérni, aztán hátradőlni. Ha a fiatalok körében gyengül az emberekbe vagy az intézményekbe vetett bizalom, az hosszabb távon a társadalmi együttműködésre is hatással lehet.

Ez pedig a kormányoknak is figyelmeztetés. A tizenévesek bizalmi mutatói nem puszta hangulati adatok. Inkább korai jelzések arról, hogyan működhetnek majd az európai társadalmak tíz-húsz év múlva. Erre pedig jobb minél hamarabb felkészülni.

(VisualCapitalist)