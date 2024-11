A Biden-kormány sürgeti Ukrajnát, hogy növelje hadseregének létszámát a sorozási korhatár csökkentésével és a mozgósítási törvények átalakításával. Az amerikai vezetés szerint Ukrajnának több katonára van szüksége az Oroszországgal vívott háborúban, és javasolja a sorozási korhatár 25 évről 18 évre csökkentését. A Fehér Ház hangsúlyozza, hogy Ukrajnának most elsősorban emberekre van szüksége, nem pedig fegyverekre - közölte az AP.

Az Egyesült Államok kormánya arra ösztönzi Ukrajnát, hogy jelentősen növelje haderejének létszámát. Egy magas rangú amerikai tisztviselő, aki névtelenséget kért, szerdán elmondta, hogy a Biden-adminisztráció azt szeretné, ha Ukrajna 18 évre csökkentené a mozgósítási korhatárt a jelenlegi 25 évről.

Az amerikai kormány szerint Ukrajna jelenleg nem képes pótolni a harctéri veszteségeit, miközben Oroszország folyamatosan növeli haderejét. "A puszta matematika szerint Ukrajnának most az a helyzet, hogy több katonára van szüksége a harcban" - fogalmazott az amerikai tisztviselő.

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője, Sean Savett kijelentette: "Ezért készen állunk arra is, hogy növeljük a kiképzési kapacitásunkat, ha megfelelő lépéseket tesznek a soraik feltöltésére." Az ukrán vezetés becslése szerint körülbelül 160 000 további katonára lenne szükség a harctéri igények kielégítéséhez, de az amerikai kormányzat úgy véli, hogy ennél is többre lehet szükség. Jelenleg több mint egymillió ukrán szolgál egyenruhában, beleértve a Nemzeti Gárdát és más egységeket is.

Európai tisztviselők is megerősítették, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök más nyugati fővárosokban is hallott aggodalmakat Ukrajna csapatlétszám-problémáival kapcsolatban. Az európai szövetségesek hangsúlyozták, hogy a létszámhiány miatt hamarosan tarthatatlanná válhat Ukrajna számára a kurszki határvidéken folytatott tevékenység.

Bradley Bowman, a Demokráciák Védelméért Alapítvány Katonai és Politikai Hatalom Központjának vezető igazgatója szerint: "Ukrajna súlyos munkaerőhiányára nincsenek egyszerű válaszok, de a sorozási korhatár csökkentése segíttene."

Ukrajna már tett lépéseket a sorozásra jogosult férfiak körének bővítésére. Áprilisban az ukrán parlament elfogadott egy törvényt, amely a férfiak bevonulási korhatárát 27-ről 25 évre csökkentette. Azonban Zelenszkij elnök következetesen kijelentette, hogy nem tervezi a mozgósítási korhatár további csökkentését.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő, aki névtelenséget kért, elmondta, hogy Ukrajna nem rendelkezik elegendő felszereléssel a folyamatban lévő mozgósítási erőfeszítések mértékének megfelelően. Az ukrán vezetés szerint a behívási korhatár csökkentésére irányuló törekvés egyes nyugati partnerek részéről arra szolgál, hogy eltereljék a figyelmet saját késedelmes felszerelés-ellátásukról.

A sorkötelezettség kérdése továbbra is érzékeny téma Ukrajnában. Egyes ukránok attól tartanak, hogy a fiatal felnőttek munkaerőpiacról való kivonása további károkat okozhat a háború sújtotta gazdaságnak. Az amerikai kormánytisztviselő hozzátette, hogy Ukrajna a jelenlegi haderejét is optimalizálhatná, ha agresszívebben lépne fel a dezertáló vagy szabadság nélkül távozó katonákkal szemben.