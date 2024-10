Rendkívüli időpontban hirdettek kormányinfót: mi nem várhatott csütörtökig?

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter, rendkívüli időpontban Kormányinfót tartanak 2024. október 30-án 13 órakor.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kormányinfót tart 2024. október 30-án 13 órakor - áll a Pénzcentrumnak megküldött meghívóban.

A tájékoztatót a Pénzcentrum ezúttal is élőben fogja közvetíteni. Sok egyéb téma mellett várhatóan szó lesz majd a mút héten hivatalosan is meghirdetett az gazdaságpolitikai akciótervről is.

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA