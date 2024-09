Teljesen átalakulhatnak a jövő munkahelyei: ez várja a dolgozókat a home office után

Az irodapiac átalakulása elkerülhetetlen: a hagyományos felújítások helyett egyre inkább alternatív megoldásokra és funkcióváltásokra van szükség. Az ingatlantulajdonosoknak ki kell lépniük a megszokott keretekből, hogy versenyképesek maradhassanak. A Portfolio Property Investment Forum egyik panelbeszélgetésén a szakértők egyetértettek abban, hogy az iroda- és kereskedelmi ingatlanok jövője a rugalmasságban és innovációban rejlik, legyen szó átalakításról vagy teljes funkcióváltásról.

Egyre inkább az alternatív felújítási megoldásokban, funkcióváltásokban kell gondolkodni az irodafelújításokkal kapcsolatban – kezdte a beszélgetést Somogyi Zsolt, a Parkl Digital Technologies ügyvezetője, a penelbeszélgetés vezetője a Portfolio Property Investment Forum 3. szekciójának egyik panelbeszélgetésén.

A téma egyre égetőbb, Dr. Hegedüs Gábor, az Indotek Group portfólió menedzsment igazgatója elmondása szerint ők először 4 éve kezdtek el gondolkozni azon, hogy a kereskedelmi ingatlanállományuk megújításra szorul, és azóta is ezen az úton járnak. Két bevásárlóközpontjukat nem csak átépítenek, de újra is pozicionálnak. Itt igyekeznek out of the box megoldásokban gondolkodni, persze a racionalitás talaján maradva: például a hidegburkolatot ma már meg lehet újítani egészen izgalmas megoldásokkal.

Az irodapiacon persze egészen más a helyzet, ott az üresedés mára elérte a 20 százalékot és nem valószínű, hogy ez a közeljövőben változni fog – mondta el a beszélgetés során Pintér Dániel, az Eston International Associate Directora. Jó pár olyan irodaház van, ami teljesen kiürül, így a még a hiteleit sem tudja fizetni a tulajdonos, nekik teljesen új megoldásokban kell gondolkozniuk.

Mit lehet kezdeni ezekkel a házakkal, amelyeknek ráadásul még a lokációja is rossz?

- tette fel a kérdést, amit meg is válaszolt: a tulajdonosoknak le kell nyelniük a békát, és ki kell fizetniük sok millió eurót felújításra, sőt, esetleg el kell gondolkodniuk a funkcióváltáson. Ami most nagyon megy az a living és a hospitality, azaz elképzelhető, hogy át kell alakítania lakóépületté, szállodává, hiszen jól látszik, az iroda nem fog visszabővülni a közeljövőben. Mint beszámolt róla, létezik a piacon olyan példa, ahol ez működött.

Tatár Tibor, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezetője, Pintér Dániel, az Eston International Associate Directora, Madler Attila, a CPI Hungary Asset Management Directora, Dr. Hegedüs Gábor, az Indotek Group portfólió menedzsment igazgatója és a panelbeszélgetés vezetője, Somogyi Zsolt, a Parkl Digital Technologies ügyvezetője a Portfolio Property Investment Forumon.

Az irodán túl

Egy másik megközelítés szerint viszont az irodának kell bővülnie, hogy már ne csak egy üres helyiséget jelentsen, hanem köré épülő szolgáltatások egyre bővülő körét is.

Mi másik oldalról közelítjük meg az ingatlanok újrapozícionálását, funkcionalitását. Szolgáltatást adunk a bérlőknek, méghozzá széles palettában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta el Madler Attila, a CPI Hungary Asset Management Directora. Mivel ők több helyen jelen vannak a városon belül, ezek a szolgáltatások átjárhatóak, azaz az egyik irodaházban meglévő szolgáltatást elérhetővé teszik más irodaház bérlőinek számára is

ESG: mélyeb a probléma gyökere

Tatár Tibor, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezetője azonban vitatkozott az eddigiekkel, elmondása szerint az ESG kapcsán sokkal mélyebb gyökerű a probléma, mint az eddigiekben arról szó volt. Véleménye szerint Európában gyengülni fog az ESG trend, amíg Kína ontja a széndioxidot a világba, mi ezt erőltethetjük ezeket az elveket, de nem gyengülni fog az intenzitása.

Ha nem gyengül, akkor egy 20 éves ház energetikai besorolása hamarosan már elavult lesz

300-500 euró/négyzetméterből 1-2 szintet feljebb tolni ezeket, maximum „C” besorolásig, de „A” kategóriásat csinálni ezekből 1500-2000 eurós beruházás négyzetméterenként, arról nem is beszélve, hogy egy ilyen mértékű felújítás során és ki kell rúgni a bérlőt. Ez egy óriási fordulat, amivel nem nézett még szembe a világ. Ezt nem lehet 2030-ra megoldani. Madler Attila szerint amíg az ESG nem komoly sztenderd, amihez a jövőben igazodni kell, amíg nem lesz a szigorítás egyértelmű elvárás, addig lehet lavírozgatni.

Dr. Hegedüs Gábor egyetértett abban, hogy az ESG szépségtapasz a világ másik felével összehasonlítva. Lassan szépen átalakul a világ, mindenki el fogja fogadni a drágulást: a jövőben ki kell fizetni a 22 eurót, ami majd húzza fel magával a „B” kategóriát is.