Indul a felújítási, építkezési láz Magyarországon? Tömegek vághatnak bele, a pénzt sem sajnálják

Jó formában találja az építőanyag piacot a kormány új energiahatékonysági támogatása. Az értékesített mennyiségek szinte minden árucsoportban emelkednek, az árak azonban nem. Sok a szabad kapacitás az országban, ezért is indulhat meg lassan nemcsak a felújítási- hanem az újlakás építési piac is, amit alátámasztanak a KSH ma publikált adatai is.

2024 áprilisában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,8, az egyéb építményeké 22,6 százalékkal bővült - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az építőipar adataiból a jövőre nézve legfontosabb a szerződésállományok alakulása, és ez most kezd megnyugtatóan alakulni. Az épületek építésére kötött szerződések volumene az év eleje óta masszív növekedést mutat, és ebből a sorból nem lógott ki az áprilisi 206 milliárd forintos adat sem. Az új szerződésekben foglalt munkák értéke havonta meglehetősen nagy ingadozást mutat, de most már elmondhatjuk, hogy összehasonlító áron bő 10 százalékkal magasabb, mint a csúcsévnek számító 2022 első 4 hónapjában volt. Az új lakások építése ugyanakkor még nem pörgött fel, erre vonatkozóan az MNB hitelstatisztikái adnak támpontot. Ebből az látszik, hogy az erre a célra jóváhagyott hitelek értéke jóval lassabban emelkedik, mint a használtlakás vásárlásokra nyújtott hiteleké – mondja Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke Juhász Attila szerint a lakásépítési szegmens lassú, de biztos felpörgésére utalnak a cég májusi építőanyag értékesítési adatai is. Ezek szerint májusban összességében 15,7 százalékkal több építőanyagot adtak el, mint egy évvel korábban, az értékesítés árbevétele viszont csak 11,5 százalékkal emelkedett, mert az építőanyag árak egy év alatt összességében 3,6 százalékkal csökkentek. Az alacsony bázishoz képest mért emelkedést az értékeli fel, hogy az építőanyag kereskedések forgalmának 60-70 százalékát adó lakossági értékesítésben egyébként a kivárás jelei tapasztalhatók, különösen a régebbi lakóépületeket felújítani, bővíteni kívánók között JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) – mondja Juhász Attila. Ők most a kormány nemrég bejelentett júliusban induló energiahatékonysági támogatására várnak, mivel szeretnék a felújítási terveiket lehetőleg egyidőben, egy nekirugaszkodással megvalósítani. A vállalat elnöke szerint ugyancsak felértékeli a növekedést, hogy ennél számottevően nagyobb, 54 százalékos növekedés mutatkozott májusban az előző év májusához képest a szerkezetépítéshez használt anyagok mennyisége között. Ezen belül 60 százalékkal emelkedett az értékesítés volumene falazóelemekből, és 20 százalékkal a beton falazóelemekből, ami azt mutatja, hogy az előző évhez képest kifejezetten sok új épület falait kezdték meg, vagy kezdik meg felhúzni a közeljövőben. Úgy tűnik, az egyre versenyképesebb fogyasztói árak sokaknak felkeltették a fantáziáját, hiszen a falazóelemek ára csaknem 17, az épületfa ára pedig 10 százalékkal csökkent egy év alatt. Nem kell az árak miatt aggódniuk azoknak sem, akik az új energiahatékonysági támogatásra pályáznak. A szigetelőanyagok ára összességében 4 százalékkal csökkent. Ezen belül a főleg födém és tető szigeteléshez használt z üveg- és kőzetgyapot termékek ára 1,7 százalékkal, a homlokzati szigetelést adó EPS szigetelő haboké 6 százalékkal csökkent – mondja Juhász Attila.

