Ébredezik a kriptopiac: ezeket a valutákat veszik most a befektetők

Májusban újból emelkedésnek indult a kriptopiac, a teljes piaci kapitalizáció ennek megfelelően 8,6%-ot emelkedett – állapítja meg a Binance Research legfrissebb kriptopiaci körképe. A pozitív trend a DeFi piacon is megmutatkozott: a TVL (teljes zárolt érték) májusban 21,7%-kal bővült. Az NFT-k azonban negatív rekordot döntöttek a 41%-os kereskedési volumencsökkenéssel: az esés meg sem állt 0,63 milliárd dollárig.

Egy meglehetősen viharos április után, a kriptopiac májusra magához tért, a teljes piaci kapitalizáció 8,6%-kal nőtt a megelőző hónaphoz képest. Két fontos, szabályozást érintő változás – nevezetesen az, hogy az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdefelügyelete (SEC) előzetesen jóváhagyta az azonnali ETH ETF-ek bejegyzését, az amerikai Képviselőházban pedig átment a FIT21 törvény (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act – Pénzügyi és technológiai Innováció a 21. században) – jelentősen járult hozzá a teljes piacot érintő emelkedéshez. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor az Egyesült Államokban újabb lendületet vett a választási kampány, a képviselőjelöletek pedig egymás után adnak hangot a kriptovalutákkal kapcsolatos nézeteiknek. Végezetül, az azonnali BTC ETF-ek immár 14 napja gyűjtik megszakítás nélkül a befektetéseket, ami ugyancsak szerepet játszott a jó piaci teljesítményben.

A kriptovaluták májusi teljesítménye

A vezető 10 érme mindegyike árnövekedéssel zárta a hónapot. Májusban a Solana teljesített a legjobban, az árfolyama közel 40%-kal (33,9%) erősödött, ami abban is megmutatkozott, hogy az érme DeFi TVL-je 33,4%-os növekedés után 4,84 milliárd dolláros értéket ért el, a láncon belüli DEX kereskedési volumene pedig 31,2 milliárd dollárig bővült. A folyamat hátterében elsősorban a Solana mém érmék, például a BONK és a WIF, kimagasló teljesítménye áll.

A kriptopiaci kapitalizáció havi változása (%)

Forrás: CoinMarketCap (May 31, 2024)

A 10 legnagyobb piaci kapitalizációjú érme havi árfolyam-teljesítménye

Forrás: CoinMarketCap (May 31, 2024)

Az ETH is erős rajtot vett. Az árnövekedés azt követően ért el 26,8%-ot májusban, hogy a SEC engedélyezte az azonnali ETH ETF-eket. A döntés május 23-án született meg, és az egész iparág szempontjából jelentős győzelemként értékelhető, ami nemcsak az Ethereum erős teljesítményéhez járult hozzá, hanem az egész piacra kedvezően hatott. A TON volt a harmadik legjobban teljesítő érme, amelynek 24,2%-nőtt az ára, miközben a DeFi TVL-je minden korábbi szintet túlszárnyalva 227,8%-ot emelkedett, elérve a 326 millió dollárt.

Az ETH ralit követően az ERC-20 mém érmék ára is kilőtt: a DOGE 19,9, a SHIB pedig 11,4 százalékkal nőtt májusban. Mindeközben az AVAX is tekintélyes mértékben, 12,4%-kal növelte értékét, a BTC pedig 12,2%-kal bővült, annak köszönhetően, hogy a BTC ETF-ekbe 14 egymást követően napon át áramlott folyamatosan a tőke. Az általános piaci tendenciákkal összhangban, az XRP, a BNB és az ADA is erősödött, bár szerényebb mértékben: 6,1, 5,6 és 4,7 százalékkal.

Decentralizált piacok

Tükrözve a derülátó piaci hangulatot, a DeFi TVL-je is felfelé mozdult májusban, összességében 21,7%-kal. A tíz legnagyobb lánc közül a Merlin, a TON és a Solana tudott igazán kiemelkedő teljesítményt felmutatni, 183, 135 és 36 százalékos növekedéssel. Számos feltörekvő protokoll projekt – például a Pendle Finance, az Athena, a Morpho és a Polymarket – különböző, úgynevezett „áttörő DeFi piacokra” volt hatással. Ilyenek tipikusan a kamatderivatívák, a moduláris hitelezés, a hozamozó stabilcoinok és az előrejelzések, amely területeken jelentős növekedés volt tapasztalható májusban, ami új TVL-csúcsokban is megmutatkozott.

Nem helyettesíthető tokenek (NFT-k)

Az NFT piac teljesen elszakadt az iparági dinamikától, hiszen májusban komoly visszaesést volt kénytelen elkönyvelni. A teljes kereskedelmi volumen 41%-os, egy hónapon belüli esést követően 0,63 milliárd dollárnál állapodott meg. Annak ellenére, hogy az Ordinals-protokoll továbbra is az élen áll a kereskedelmi volument tekintve, májusban 71%-os zuhanást szenvedett el. A többi népszerű kollekció, például a NodeMonkes, a Crypto Punks és a Bored Ape Yacht Club ugyancsak jelentősen visszaesett az értékesített mennyiség tekintetében.

Ez a gyenge teljesítmény volt a jellemző az összes vezető láncra, így az NFT eladások minden területen jelentősen csökkentek. A Bitcoin különösen mélyre zuhant: 68%-os esést követően 602 millióról 194 millió dollárra dolgozta le a kereskedelmi volumenét májusban. Mindezek dacára, volt néhány pozitív fejlemény is: a Fantasy Top, a Blast-on futó kereskedelmi játék, amely május 1-én debütált, például ellent tudott állni a negatív trendnek.