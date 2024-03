Örökösödési illeték 2024: mennyi az örökösödési illeték mértéke 2024 évében?

A családi konfliktusok egyik legtipikusabb okozója nem más, mint az örökösödés és a hagyaték kérdése, amelyek, habár megvannak a maguk kőbe vésett szabályai, minden esetben egyedi körülményektől függenek, egyedi kimenetellel. Esetünkben az örökösödési illeték témakörét járjuk körül, hiszen bármelyikünkkel előfordulhat, hogy illetékköteles jövedelemre teszünk szert öröklés útján. Járjunk utána, mi az az örökösödési illeték, mennyi örökösödési illeték fizetendő bizonyos hagyatékok után és melyek az örökösödési illeték 2024 évi legfontosabb szabályai!

Cikkünkben az öröklés, ezen belül az örökösödési illeték témakörét járjuk körül: tudd meg, mi az örökösödési illeték lényege, milyen változásokkal számoljunk az örökösödési illeték 2024 évi szabályaival kapcsolatban, milyen esetekben kell örökösödési illetéket fizetni! Amellett, hogy megtudhatod, kötelező-e az örökösödési illeték testvér után, illetve, hogy mennyi az örökösödési illeték 20 millió felett, azt is eláruljuk, hogy az örökösödési illeték nem egyenesági rokon esetében hány százalék, hány százalék az örökösödési illeték ingatlannál vagy ingóságnál, mikor nem kell örökösödési illetéket fizetni, és hogy mennyi örökösödési illeték fizetendő az örökösödés speciális eseteiben!

Mi az örökösödési illeték lényege?

Az illetéktörvény (1990. évi XCIII. törvény) rögzíti, hogy örökösödési illeték fizetési kötelezettség abban az esetben keletkezik, amennyiben hagyatékból származó vagyontárgy kerül a birtokunkba, azaz egy hozzátartozónktól vagy más örökhagyótól nagyobb értékű vagyontárgyat öröklünk. Az örökösödési illeték tárgya nem más, mint az örökség, avagy a hagyaték (és az arra vonatkozó vagyoni értékű jog), emellett örökösödési illeték fizetésére válhatunk kötelezetté a hagyomány vagy a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, illetve a halál esetére szóló ajándékozás útján is.

Az örökösödés menetéről dióhéjban azt érdemes tudnunk, hogy az örökhagyó által hátrahagyott javakat az örökösöknek a „hagyatéki eljárás” hivatalos keretei között adja át a bíróság vagy a közjegyző. Az eseményről készült hagyatékátadó végzést a NAV-hoz is eljuttatják, aki feljegyzést készít arról, hogy az örökösödés illetékmentes-e, vagy hogy születik-e örökösödési illeték fizetési kötelezettség a hagyatékkal kapcsolatban. Amennyiben a NAV megállapítja az örökösödési illeték létjogosultságát, az örökös minden esetben számítson arra, hogy az adóhatóság számon fogja kérni rajta az örökösödési illeték befizetését.

Kit terhel az örökösödési illeték?

Ahogy ez az illetékekre általánosságban is igaz, az illetékfizetési kötelezettség – az örökösödési illeték is – mindig a vagyonosodó felet terheli, esetükben az örökösödési illeték befizetése az öröklő fél kötelezettségévé válik. Az örökösödési illeték 2024 évi megfizetése abban az esetben kötelező, amennyiben az örökösödés nem egyenesági rokontól, vagy a szűk családi körbe tartozó hozzátartozók között (pl. nincs örökösödési illeték testvér után) történik: mindenképp számítsunk az örökösödési illeték fizetési kötelezettségre például akkor, ha egy távoli rokontól vagy egy jóbaráttól örököltünk.

Mi után kell örökösödési illetéket fizetni?

Az örökösödési illeték törvény 2024 évi hatálya minden esetben kiterjed a belföldön lévő hagyatékra és minden magyar és Magyarországon élő nem magyar állampolgár (vagy belföldi székhelyű jogi személy) által örökölt, külföldi ingóhagyatékra egyaránt.

A törvény az örökösödési illeték tekintetében kiterjed a külföldi hagyatékba tartozó vagyoni értékű jogra is, ha a hagyaték helye szerinti államban nem kell ilyen járulékot fizetni (ha az örökösödési illeték megfizetése külföldön már megtörtént, azt itthon tudni kell bizonyítani).

Nem tartozik az örökösödési illeték 2024 törvény hatálya alá viszont az ingatlannyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog, ahol az öröklés tényében, mint tulajdonos személyében történő változásra tekintet nélkül marad fenn, emellett a törvény nem terjed ki külföldi ingóhagyatékra sem.

Az örökösödési illeték mentesség esetei

Ahogy a fentiekben írtuk, a szűk családi körben történő öröklésre nem vonatkozik örökösödési illeték kötelezettség (pl. ha a szüleinktől, nagyszüleinktől, testvérünktől örökölnünk valamit), azonban emellett számos más esetben is élhetünk az illetékmentességgel. Az örökösödési illeték 2024 évi szabályai szerint:

nincs örökösödési illeték egyenes ági le- és felmenő rokonoknál (örökbefogadás esetén sem);

nincs örökösödési illeték az örökhagyó testvéreinél (az örökösödési illeték testvér után vér szerinti, fél- és örökbefogadott testvérnél egyaránt eltörlésre került);

házasságon kívül született vérszerinti gyermekek esetében (ennek feltétele az apai elismerő nyilatkozat, utólagos házasságkötés vagy jogerős bírói ítélet);

nincs örökösödési illeték az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermekeinél, 20 millió Ft-os összeghatárig; az általános mértékű örökösödési illeték alá eső vagyontárgyak a gépjármű kivételével illetékmentesek;

illetékmentes az egy örökösre jutó ingóörökség 300.000 Ft-os értékhatárig (ebbe nem beleértve más illetékmentes örökségeket, gépjárművet, személyes vagyontárgyakat);

nem kell örökösödési illetéket fizetni a kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál;

a lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés eseténél;

nem terheli örökösödési illeték az olyan tulajdoni hányad vagy vagyoni értékű jog megöröklését, ami építésre alkalmas tulajdonra vonatkozik, amennyiben az örökös az örökösödési illeték kiszabásától számított 4 éven belül lakóházat épít, az épület(ek) pedig megfelelnek a beépítési szabályzatnak;

nincs örökösödési illeték a tudományos, művészeti, közművelődési, oktatási vagy közjóléti célra juttatott örökségeknél;

visszaadott vagyontárgy esetén pedig nincs illeték, ha a vagyontárgy az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményből származik, amennyiben a visszaadás az öröklés időpontját megelőzi.

Milyen szabály vonatkozik a 20 milliós értékhatárt meghaladó örökségre?

Az örökösödési illeték kapcsán gyakori kérdésként emlegetjük, hogy mennyi az örökösödési illeték 20 millió felett, avagy milyen szabályok vonatkoznak erre a bizonyos összeghatárra, hiszen mindig fontos kérdés, hogy az örökösödési illeték nem egyenesági rokon esetében hány százalék. Nos, az örökösödési illeték az illetéktörvény szerint 20 millió forintos hagyatéki értékhatárig mentes az örökösödési illeték fizetési kötelezettség alól az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője is.

Az említett esetekben a megszerzett lakástulajdon vagy a lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog után a megállapított örökösödési illetékalapot csökkentik. Ha az örökös által megszerzett lakás tiszta értéke a 20.000.000 Ft-ot nem éri el, az így meghatározott összegből a lakás tiszta értékének levonásával fennmaradó összeg erejéig (az általánosan megállapított öröklési illeték alá eső vagyontárgyak) mentesülnek az öröklők az örökösödési illeték alól.

Mennyi az örökösödési illeték 2024 évében?

Az örökösök részéről az a legfontosabb kérdés, hogy az örökösödési illeték nem egyenesági rokon esetében hány százalék, mennyi örökösödési illeték fizetendő a különféle ingó- és ingatlan vagyontárgyak és jogok öröklése esetén. Nézzük, hány százalék az örökösödési illeték 2024 évében, azaz milyen esetben, mennyi az örökösödési illeték mértéke!

Ingatlan örökösödési illeték 2024

Amennyiben nem lakáscélú ingatlant örököltünk, az örökösödési illeték 2024 évi mértéke 18% (pl. garázs, raktár), lakástulajdon vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén pedig 9% az örökösödési illeték 2024 évi mértéke. Termőföld öröklése esetén az örökösödési illeték felét kell megfizetni, ha pedig az örökös az erre a célra létesített nyilvántartásban az őstermelők családi gazdasága tagjaként bejegyzett magánszemély, akkor az örökösödési illeték egynegyedét kell megfizetni.

Gépjármű örökösödési illeték 2024

Gépjármű, pótkocsi és azok vagyoni értékű jogának öröklése esetén az örökösödési illeték a visszterhes vagyonátruházási illeték kétszerese. Használati jog, haszonélvezeti jog vagy üzemben tartói jog esetén az 1990. évi XCIII. törvény 24. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

Ingóság örökösödési illeték 2024

Az örökösödési illeték 2024 évében változatlanul a hagyaték becsült értékének a 18%-a (kivéve a gépjármű örökösödési illeték 2024 évi szabályai szerint), amelyet az ingóságok felbecsült értéke alapján számítanak ki. Az örökösödési illeték törvény szempontjából az ingóságok közé soroljuk például a bútorokat vagy a családi ékszereket.

Vagyoni értékű jog örökösödési illeték 2024

A haszonélvezeti joggal vagy használati joggal terhelt hagyaték (vagy ilyen teher egyidejű alapításával megszerzett vagyon) esetében a tulajdonszerzőt terhelő örökösödési illeték 2024 évi alapja a haszonélvezet, használat figyelembevétele nélkül megállapított forgalmi érték és a haszonélvezet/használat értéke közötti különbözet.

Kisvállalkozói vagyon és vagyoni betét örökösödési illeték 2024

Kisvállalkozói vagyon öröklése esetén 25%-kal, de maximum 2.500.000 Ft-tal csökkentett örökösödési illetéket kell befizetni, abban az esetben, ha az örökös 30 napon belül nyilatkozatot tesz arról, hogy egyéni vállalkozói tevékenységbe kezd (ezt pedig minimum 3 éven át fenntartja, mialatt a vagyont el nem idegeníti és a tulajdoni hányadát sem csökkenti), vagy a megszerzett vagyont egyéni cége, többségi tulajdonban álló gazdasági társasága számára, mint nem pénzbeli hozzájárulást átadja.

A fentiekben részletezett szabályok vonatkoznak továbbá a kisvállalkozói vagyoni betétre is, ha a vagyonszerző által önállóan vagy a többi vagyonszerzővel együttesen megszerzett vagyoni betéttel a tulajdonában, vagy több vagyonszerző esetében a tulajdonukban levő vagyoni betét aránya meghaladja a kisvállalkozás összes vagyoni betétjének az 50%-át. Most pedig nézzük, milyen örökösödési illeték kedvezményekkel élhetünk 2024-ben, amennyiben illetékköteles hagyaték szállna ránk!

Örökösödési illeték kedvezmények 2024

Az örökösödési illeték törvény 2024 évében változatlanul biztosít bizonyos illetékkedvezményeket, illetve felsorolja az örökösödési illetékmentesség eseteit is, egyedi öröklési helyzeteinkre való tekintettel. Az örökösödési illeték tekintetében a következő illetékkedvezményekkel számolhatunk a korábbiakban felsorolt eshetőségeken felül:

Termőföld tulajdonjogának és vagyoni értékű jogának öröklése esetén az örökösödési illeték 2024 évi alapvető mértékének az 50%-a fizetendő; ha pedig az örökös bejegyzett családi gazdálkodó, akkor annak a 25%-a fizetendő. Ha az örökös a hagyatékból a termőföldet ellenszolgáltatás fejében átengedni, mentesül az örökösödési illeték 2024 évi kötelezettsége alól.

Kiskorú örökös öröklése esetén az örökös nagykorúvá válásától számított 2 éven keresztül késedelmipótlék mentesség jár a 2024 örökösödési illeték megfizetésére. A határidő lejárta előtti fizetés esetén annyiszor 10% (de maximum 70%) kedvezménnyel fizethető be, ahány évvel korábban teljesíti azt az örökös.

Muzeális tárgy, képzőművészeti, ipari vagy népművészeti alkotás, illetve az ezekből álló gyűjtemény öröklése esetén, ha ennek egy részét az örökös felajánlja az állam, az önkormányzat vagy egy felsőoktatási intézmény részére, az örökös mentesül az ingóörökségre vonatkozó örökösödési illetékfizetési kötelezettség alól.

Az örökösödési illeték megosztása, átengedése

Az esetek jelentős részében nem egy, hanem több örökös osztozik a megörökölt javakon, egyben a terheken és az illetéken is - az örökösödési illeték megosztása is alapvetően az örökölt tulajdoni hányadok arányában történik. Az örökösödési illeték átengedése is egy opció: ha az örökös lemond az örökségről, hagyományról (pl. egy másik örökös javára) nem kell örökösödési illetéket fizetnie. Bizonyos esetben sajnos az örökösök nem tudják megfizetni az illetéket – ilyen esetben, hogy az illetékfizetési kötelezettség megszűnjön, szintén jogukban áll az örökségről lemondani.

A kötelesrész értékével a kiadásra kötelezett örökös örökrészét csökkentik. Az az örökös, aki a kötelesrészre jogosult követelését a hagyatékhoz nem tartozó készpénzzel vagy más ellenszolgáltatással elégíti ki, visszterhes vagyonátruházási illetéket, míg a kötelesrészre jogosult öröklési illetéket köteles fizetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal örökösödési illeték 2024 évi fizetési kötelezettség kapcsán kiküldött határozatát semmi esetre se hagyjuk figyelmen kívül, ugyanis, ha nem fizetjük be az illetéket a megadott határidőn belül, akkor a bíróság késedelmi pótlék, mulasztási bírság megfizetésével szankcionálhat bennünket!

Információink tájékoztató jellegűek! Az örökösödési illeték megállapításával kapcsolatos bővebb ismeretekért forduljunk a NAV munkatéársaihoz, vagy kérjük ki ügyvédünk, vagy egy közjegyző szakmai tanácsát!