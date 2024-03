Kegyetlen magyar pénzmosó bandára csapott le a rendőrség: nagyban tolták az ipart

Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Azt írták, március 19-én hajnalban Pest, Heves, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyében 40 nyomozó részvételével 11 embert fogtak el. Hozzátették: négyük letartóztatását a bíróság elrendelte, heten szabadlábon védekeznek. A tájékoztatás szerint a bűnözői kör 2022 októbere és 2023 márciusa között folytatta illegális online tevékenységét. A bűnözők azt a látszatot keltették, hogy egy ismert amerikai filmstúdió szerződött partnerei, és regisztrációhoz, valamint kaució feltételéhez kötött online munkát hirdettek. A regisztráció után az elkövetők egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot a jelentkezőkkel.

Az online felületeken regisztrált felhasználóknak egy konkrét összeg befizetését követően meghatározott számú filmelőzetes megtekintéséért cserébe folyamatosan nagyobb pénzjutalmat és kifizetéseket ígértek a csalók. A még nagyobb haszon reményében egyre magasabb szintre lehetett regisztrálni, amelyeken a megnézendő filmelőzetesek után járó pénzösszeg is fokozatosan nőtt - tudatta a rendőrség. A weboldal üzemeltetői pluszjövedelemmel honorálták, ha a sértettek újabb és újabb jelentkezőket szerveztek be. A sértettek bizalmát erősítette, hogy a 2022 novemberében regisztrált ügyfelek 2023 januárjában visszakapták az előzetesen befizetett kauciót, ezenkívül a filmelőzetesek megtekintéséért járó "fizetésüket" is felvették. A kaució 48 600-tól 2 430 000 forintig terjedt.

Az elkövetők között akadt olyan is, aki nehéz anyagi körülmények között élő embereket néhány ezer forintért vett rá pénzmosásra a számlanyitással és a milliós összegek felvételével. A közleményben kitértek arra is, hogy az átverésre használt honlapot az elkövetők 2023. március 4-én megszüntették, és az üzenetküldő alkalmazáson keresztül is elérhetetlenné váltak. Ezt követően egyre nagyobb számban jelentkeztek károsultak a rendőrségen, így az ügy kivizsgálásáért széles körű adatgyűjtés kezdődött.

A rendőrök csaknem 10 millió forint értékben járműveket, 15 mobiltelefont, 2 tabletet, 1 laptopot foglaltak le, 3 ingatlant pedig zár alá vettek. Az eljárásban több mint 300 tanút hallgattak ki, a gyanúsítottak közül négy ember letartóztatását a bíróság elrendelte, heten szabadlábon védekeznek - ismertette a rendőrség.