Egyre több magyar szerint mennek rosszul a dolgok: teljes agóniába süllyed az ország?

A Publicus Intézet friss felmérése szerint főleg az ellenzékiek (összességében 95 százalék) és a bizonytalanok (74 százalék) vallották magukat elégedetlennek, de ebbe a csoportba tartozik a kormánypárti szavazók közel háromtizede is (29 százalék).

A Publicus Intézet kutatása szerint nőtt az elégedetlenség a magyar társadalomban – írja a Népszava. Novemberben arra a kérdésre, hogy " ön mennyire elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok", a válaszadók 33 százaléka mondta azt, hogy „egyáltalán nem elégedett”. Decemberre ez az arány már 46 százalékra emelkedett. Habár az "inkább nem elégedettek" aránya 29-ről 25 százalékra csökkent, az adatokból világosan látszik, hogy az elégedetlenek aránya összességében 62 százalékról 71 százalékra emelkedtek. Júniusban még magasabb volt ez az arány, 76 százalék.

Abban az esetben „ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások” a megkérdezettek 79 százaléka biztosan, további 10 százalék valószínűleg elmenne szavazni.

A kutatás szerint a kormánypártok a teljes népességen belül 25 százalékos népszerűséggel bírnak, őket a Demokratikus Koalíció követi 14 százalékkal. A többi ellenzéki párt a parlamenti küszöböt jelentő 5 százalék alatt áll ebben a kategóriában. A kutatás során nem voltak megadva pártnevek, így a válaszadók 5 százaléka egy jelenleg nem létező formációt, az „ellenzéki összefogást” nevezték meg, mint legnépszerűbb pártot.

A bizonytalanok aránya 36 százalékos. Arra a kérdésre, hogy „ön szerint az ellenzéki pártok külön, vagy összefogva induljanak a 2024-es EP-választáson” a válaszadók 42 százaléka mondta, hogy a közös indulást támogatná, további 8 százalék szintén erre a megoldásra hajlik. 20 százalék mondta, hogy „nem”, további 7 százalék „inkább nem” értene egyet a közös indulással.