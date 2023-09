Bod Péter Ákos: durva recesszióban az ország, csak így lehet majd kilábalni belőle

"Nincsen válság, recesszió van" fejtette ki véleményét Bod Péter Ákos a Portfolion a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről. Részletesen kitért az elmúlt év válságaira és hogy mi várható az elkövetkezendő évben.

A válság egy túlhasznált kifejezéssé vált az elmúlt időszakban, fejtette ki a véleményét Bod Péter Ákos a Portfolio cikkében. „Nincs válság, recesszió van.” A szomorú és nyomasztó tényeket nem lehet elvitatni, ami a gazdasági helyzetet illeti. Azonban, ha már a recesszió szó bekerült a mindennapi fogalomtárunkba, használjuk, hogy különbséget tudjunk tenni a válság, a recesszió és a ciklikus, átmeneti ütemmérséklődés között.

A válságok terén is bőven van tapasztalata a magyar társadalomnak, elég csak ha a rendszerváltásra vagy 2008-ra gondolunk, de nem kell ennyi évet sem visszamenni, a COVID járvány idején kialakult gazdasági helyzet is kiérdemelte a válság jelzőt. A megnevezett példák is jól mutatják, hogy napjainkban a helyzet nem nevezhető válságnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Pogátsa Zoltán: Azonnal le kéne állni azzal, hogy több gyerekre van szükség Jelenleg nem látszik, hogy mi húzhatná ki Magyarországot a gödörből - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Dr. Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus.

A fogalmak tisztázása után a közgazdász a napjainkban uralkodó recesszió részletes kitárgyalásával folytatja írását. Ha az lemúlt 1,5 évet vizsgáljuk, akkor látható egy hirtelen nagy fogyasztási robbanás, amit a választások előtti kedvező politikai intézkedésekkel lehet magyarázni, de ezt a kilengést leszámítva azóta egyértelműen csökkent a fogyasztási dinamika. És jött is a fordulat 2022 derekán. A költségvetési szigorítás egybeesett a hazai lakossági jövedelmi hullám lefutásával és egy sor külső tényezővel. Nem meglepő módon megjelentek a recesszió jelenségek. Jelenleg immár négy negyedéven keresztül csökkenő output-mértékről vannak adataink.

Az elmúlt négy negyedévről csak csökkenő output- mértékek vannak, ez már csupán a hosszát tekintve is nyilván eleget tesz a recesszió fogalmának. A reálfogyasztás, reálbér nagyot esett, a munkanélküliségi adatok még csak némi romlást jeleznek.

Végül arra is kapunk választ, hogy ezek után mi várható. Folytatódik a csökkenő tendencia? Bod Péter Ákos elmondása szerint amikor az erőforrások kihasználása eléri a lehetséges csúcsot, onnantól csak a technológiai haladás, innováció, tudásakkumuláció ütemében lehetséges tovább haladni. Intézményi szinten ugyan lehet látni példákat recesszió utáni gyors visszapattanásra, de ezek inkább csak kivételek, mint megfigyelt jelenségek.

2024-ben várható 2% körüli GDP-bővülés, de a közgazdász azt is hozzátette, hogy ez csak nagyon szigorú és nem túl valószínű feltételek mellett történhet meg.