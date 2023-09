Mégis jöhetnek az EU-s pénzek? Így áll most Magyarország, jogi kiskapu menthet meg minket

Bár a kormány továbbra is komoly vitákat folytat Brüsszelben, nem kizárt, hogy ennek ellenére is jön majd támogatás - igaz, más formában, mint ahogy megszokhattuk.

Lehet, hogy annak ellenére mégis juthat hazánknak EU-s fejlesztési támogatás, hogy a kormány továbbra sem jut megegyezésre Brüsszellel egyik vitás ügyben sem - ezt írja a Portfolio. A lap szerint hazánk a RePower EU keretben kérhető hiteltámogatás kérdését még most sem engedte el, és mint Navracsics Tibor is jelezte: egy adott részre ebből a keretből már igényt is benyújtott a magyar kormány.

A Portfolio brüsszeli forrásoktól úgy értesült, hogy bár a viták valóban fennmaradtak, és a magyar kormány még mindig nem teljesíti a fejlesztési támogatásokhoz szükséges, úgynevezett "szupermérföldköveket", a RePower esetében ez nem merülhet fel kifogásként az EB részéről. Vagyis hamarosan várható, hogy megindulnak az előlegutalások, talán már a jövő év elején.