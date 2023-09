Csúnya meglepetés érik a magyar gazdaságban: utolsó erejével még rúg belénk egyet a drágulás?

Lassuló ütemben ugyan, de tovább folytatódott az infláció csökkenése augusztusban - ez olvasható ki a Pénzcentrum által megkérdezett elemzők válaszaiból, mikor arra kértük őket, becsüljék meg a drágulás augusztusi ütemét. A fogyasztás még mindig nem tért magához, és lassan fog csak felállni a magyar gazdaság a tavaly megkapott pofonból is, mely az Európa-rekorder inflációt okozta.

Hamarosan sorsdöntő számok érkeznek, amelyek több millió magyar ember életére hatással lesznek. Pénteken közli ugyanis a KSH az augusztusi inflációs adatokat, ezek alapján állapítják meg többek között például azt, hogy mennyivel is kell megemelni a nyugdíjakat, hogy azok ne veszítsenek reálértékükből.

Emellett már az is biztos, hogy az autópályamatricák is inflációkövetően fognak drágulni, ugyanis ennek a mértékét is az augusztusi adatok alapján határozhatják meg. A Pénzcentrum most makrogazdasági elemzőket kért meg arra, hogy foglalják össze várakozásaikat, és árulják el, szerintük mekkora lehet az átlagos drágulás mértéke augusztusban.

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője azt mondta lapunknak, hogy sok mutató lefelé húzta az inflációt, ám most némi lassulást vár az infláció csökkenésében.

Várakozásunk szerint a dezinfláció augusztusban is folytatódott, az éves fogyasztói árindex az előző havi 17,6%-ról 16,2% környékére mérséklődhetett, havi szinten pedig 0,5%-kal emelkedhettek a fogyasztói árak

- mondta a Pénzcentrumnak Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. Mint hozzátette, élelmiszerek esetében havi szinten negatív maradhatott az árindex, és a ruházkodási cikkek szezonális olcsóbbodása is lefele húzta a mutatót.

A tartós fogyasztási cikkek esetében az importárak pozitív alakulása és az erősebb forint árfolyam is segítette az árak lassabb ütemű emelkedését, az üzemanyag kategória azonban ebben a hónapban feljebb húzta az inflációt, miközben a szolgáltatások esetében is átlag feletti havi árindexet várunk

- tette még hozzá.

A CIB Bank inflációs várakozásai:

Augusztus év/év: 16,2%

Augusztus hó/hó: 0,5%

2023 éves átlagos: 17,8%

2024 éves átlagos: 4,9%

Még kevésbé optimista az OTP az ütemet tekintve. A bank elemzőinek ugyanakkor szintén az a véleménye, hogy augusztusban ismételten tovább csökkenhetett az infláció az árstopok kivezetése ellenére is.

Előrejelzésünk 16,4%-os inflációt valószínűsít, ami több mint 1 százalékponttal alacsonyabb a július havi 17,6%-nál. Az OTP Bank Elemzési Központjának előrejelzése szerint, az üzemanyagokat leszámítva, minden nagyobb inflációs csoportban folytatódhatott az infláció csökkenése. Az előrejelzéssel kapcsolatban jelentősen növeli a bizonytalanságot a korábbi árstoppok kivezetése, illetve az ezzel egyidőben bevezetett kötelező akciózás. Emiatt nem zárható ki, hogy a kijövő adat meglepetést okozzon majd a piac számára. Az OTP Bank Elemzési Központjának várakozása szerint a szolgáltatások inflációja is tovább csökkenhet, aminek a jegybank kiemelt figyelmet szentel, mivel ez az az inflációs csoport, ahol a legkésőbb és legkisebb mértékben indult meg eddig a dezinfláció

- magyarázták. A dezinfláció folytatódásával kapcsolatban pozitív fejlemény volt, hogy júniusban már elkezdett csökkeni a rövid-bázisú bérdinamika, így a bérek oldaláról jelentkező költségoldali nyomás is elkezdhet csökkeni.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője éves szinten 16,2%-os inflációs számra számít (a maginfláció szerinte 15,9% lesz). A szakértő hozzátette, havi szinten 0,6%-os pénzromlási ütemre számít.

Az élelmiszerárak lefelé mehettek augusztusban (részben szezonális, részben szabályozási, részben általános tendecia áll a háttérben), de a szolgálatás árak és az üzemanyagárak gyorsan emelkedtek augusztusban

- fogalmazott lapunknak az elemző.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője pedig arra számít, hogy habár az éves bázisú inflációs adatok tekintetében továbbra is azt látjuk majd, hogy jelentős mértékben csökken az infláció, a havi adatok egy egészen más történetet mesélnek majd el.

Friss előrejelzésem 0,6 százalékos havi inflációt mutat (felfelé mutató kockázatokkal), ami jelentősen magasabb, mint azt az elmúlt három hónapban láthattuk. Nagyjából egy héttel ezelőtt még egészen optimistán tekintettem a jövőbe, és azt gondoltam, hogy akár a 16 százalék alatti inflációs mutató is elérhető lehet már augusztusban. Az elmúlt egy hétben beérkezett adatok és piaci információk azonban meghátrálásra késztettek. Ennek elsődleges oka pedig az élelmiszerek inflációjához kapcsolódik. A korábban gondoltnál jelentősebb hatása lehetett az élelmiszer-árstop kivezetésének, ráadásul az Árfigyelő esetében is felvetődött számos anomália és kérdőjel. Mindemellett az MNB saját adatgyűjtése is azt mutatta, hogy komoly és kellemetlen meglepetés érlelődik az élelmiszerek inflációs mutatójában

- magyarázta a szakértő, aki szerint habár továbbra is az élelmiszerek árcsökkenését látjuk majd havi alapon, ennek mértéke jóval alacsonyabb lesz, mint az elmúlt hónapokban. Az árstop kivezetése ellene hat a kedvező szezonális hatásoknak is. Mindezek alapján már nem látja valószínűnek, hogy 16 százalék alá süllyedjen az éves bázisú infláció augusztusban. Ami a havi árváltozást illeti, jelentősen emeli az általános áremelkedés ütemét az üzemanyagok jelentős, közel 7 százalékos havi áremelkedése. Szintén árfelhajtó hatású lehetett augusztusban a szolgáltatások érdemi árváltozása.

Az augusztusi kellemetlenebb havi adat nem változtat az összképen, miszerint az év végére már 10 százalék alá süllyedhet az infláció és a maginflációs mutató is. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy érdemi jelentősége nem ennek van, hanem annak, hogy mikorra érhető el a jegybank inflációs célja, a 3 százalékos érték. Az ING előrejelzése szerint erre egészen 2025 elejéig várni kell. A jövő év folyamán ugyanis meglehetősen lassan apad majd az infláció, mivel a visszatérő reálbérnövekedés ismételten növelheti a cégek átárazási erejét. Emellett a költségvetés bevételi oldalát segítő intézkedések (mint például a jövedéki adó januári emelése) szintén emelik az inflációs mutatót és a másodkörös hatások kockázatát. Ennek fényében az idei átlagos 18 százalékos áremelkedés után jövőre 5,1 százalékos átlaggal számolok

- fogalmazott Virovácz Péter. Összefoglalva, az ő várakozásai tehát a következők:

Év/év augusztusi infláció 16,3%

Hó/hó augusztusi infláció 0,6%

Éves infláció 2023-ban 18,0%

Éves infláció 2024-ben 5,1%

Az alábbi táblázatban pedig összegyűjtöttük az elemzők várakozásait az augusztusi inflációval kapcsolatban: