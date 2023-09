Kiderült, milyenek a magyarok kedvenc borai 2023-ban

Idén az elismert magyar borászatok változatos bor- és pezsgőkínálata mellett Dél-Amerika 4 országa is bemutatja borainak és konyhájának jellegzetes íz- és aromajegyeit szeptember 7-10. között a Budavári Palota teraszain. A 32. Budapest Borfesztivál programjai ebben az évben a borkulturális és a gasztronómiai élmények gazdagítására terelik a fókuszt. Amint a korábbi tapasztalatok rámutattak, egyre nagyobb az igény a magyar borkultúra és az alapvető borismeretek elsajátítására, ezért az eddigi színpadterület borászati kiállítók és interaktív szakmai programok helyszíne lesz – tájékoztatta a SPAR Magyarország a Pénzcentrum-ot. Az év egyik legrangosabb borfesztiválján több hazai bortétel is debütál, valamint az idei borok közül a nagyon korán leszüretelt Csaba gyöngye, vagy Irsai Olivér néhány tételével találkozhatunk.

Szinte az összes hazai borvidékről és közel 10 másik országból kínálnak izgalmas borélményeket a látogatók számára az idén 32. alkalommal megrendezendő Budapest Borfesztiválon. Szeptemberi esemény lévén kézenfekvő, hogy a borászok a szüretet követően elkészült új boraikat a négynapos rendezvényen Premierként mutassák be a nagyközönségnek, sokadik éve pedig a látogatóknak először nyílik lehetőségük megkóstolni az itt debütáló tételeket.

A SPAR Magyarország immár tizenhatodik éve a Budapest Borfesztivál főtámogatója. A hazai üzletlánc évtizedek óta kiemelten kezeli a hazai borkultúra fejlődését, a magyar borokat és borászatokat, a borkínálat túlnyomó része is hazai borokból tevődik össze, polcain a legkiemelkedőbb magyar tételek találhatók meg.

A fesztivál mára nemzetközi szinten is ismert és elismert rendezvény, azzal az egyre direktebb és konkrétabb törekvéssel, hogy országhatárokon túlmutató branddé váljon. Ezt erősíti az is, hogy a sokszínű magyar borkínálat és az idei díszvendég, Dél-Amerika 4 országának borai mellett görög vagy francia borkülönlegességeket is kóstolhatnak a látogatók.

“Tavaly az Amerikai Egyesült Államok volt a rendezvény díszvendége, és a kirobbanó sikeren felbuzdulva hívtuk meg idén a dél-amerikai vendégeket. Borászati szempontból a 4 ország természeti adottságai lényegesen eltérnek egymástól, a kóstolás élménye így garantáltan sokszínű és érdekes lesz” – mondta el a Pénzcentrum-nak Zilai Zoltán, a Budapest Borfesztivál igazgatója.

A kiemelt standoknál a díszvendég országainak mintegy 12 borászatának tételei lesznek megtalálhatóak, a tengerszint felett 3000 méter magasan termesztett szőlőből készült argentin borokat és a tradicionális chilei borkülönlegességeket is meg lehet majd kóstolni, de a feltörekvő Brazíliából és Uruguayból is érkeznek izgalmas tételek.

Nagy a verseny az alkoholos italoknál

Az európai tendenciához hasonlóan Magyarországon is csökken a borfogyasztás, egyre nagyobb a verseny az egyéb, főleg új, divatos alkoholos italokkal. A KSH 2020-as adatai szerint 2010 óta szinte folyamatosan esik hazánkban az egy főre jutó borfogyasztás, míg 2010-ben 5,7 liter volt az egy főre jutó évi bor- és mustfogyasztás, addig 2018-ra ez a szám 5,1 literre csökkent.

Az elfogyasztott bortípusok aránya a nemzetközi trendekhez igazodóan alakul itthon is: a szénsavas pezsgőborok fogyasztása folyamatosan növekszik, tartja magát az illatos, könnyű fehér- és rosé borok divatja, míg a vörösek közül egyre jobban keresik a könnyebben fogyasztható, szerethető, gyümölcsös ízvilágú borokat.

Az általánosan jellemző csökkenő vörösborfogyasztás a hazai piacon is érezhető, amely a vörösborok árának alakulásán is látszik: a KSH adatai alapján a kategóriában az áremelkedés tavaly 15,1% volt.

A pezsgőfogyasztás népszerűségének oka több helyen kereshető: külföldi trendek is befolyásolják a fogyasztókat, de minőséget is képvisel ez a típusú ital. A Budapest Borfesztivál igazgatója szerint a pezsgő jól illeszkedik a mai modern életformához, hiszen “van egy egészséges sznob karaktere, de valójában egyszerűen divat lett”.

30%-kal is kevesebb lehet az idei szőlőtermés

A szüret még az elején tart, de már most látható, hogy a 2023-as évjárat nem számít könnyűnek. Ugyan a tavalyi aszály okozta vízveszteséget visszapótolta az idei csapadékmennyiség, az egész évben lehullott sok eső nagyon megnehezítette a szőlő növényvédelmét, ezért nagyon esetleges, és a konkrét elhelyezkedéstől függ, hogy hol, milyen sikerrel tudták a szőlők egészségi állapotát megvédeni.

Már most azzal tervezünk, hogy mennyiségileg legalább 30%-kal kevesebb szőlőtermés ígérkezik a betegségek miatt. A minőség lehet jó is, de várhatóan nagy különbségek lesznek az egyes borvidékek, területek függvényében is

– közölte Zilai Zoltán.

Izgalmas borok, érdekes beszélgetések

Pénteken és szombaton 17:30-kor a SPAR Borplaccon, a Főőrségi Palota mellett izgalmas pódiumbeszélgetések keretében a látogatók beleshetnek a hazai borászatok titkaiba, és jobban megismerkedhetnek a pezsgőkkel.

Pénteken a „magyar tenger” borvidékeinek jellemző fajtáiról, nedűiről cserélnek eszmét a Feind és a Figula Pincészet, a Laposa Birtok, valamint a Gilvesy Pincészet szakemberei. Szombaton pedig a Fehérvári Borbirtok, a Kreinbacher Birtok, a Sauska Borászat, és a Törley Pezsgőpincészet munkatársai elemzik az egyre népszerűbb pezsgőfogyasztás trendjét.

A szakmai beszélgetések mellett a főtámogató saját standján ezúttal is bemutatkoznak a legjobb SPAR Válogatás-borok; az exkluzív italválasztékot különleges, válogatott magyar italok alkotják.

Bortotó, mesterkurzusok és látogatói borbírálás

A Borfesztivál idén is felállítja interaktív sátrát, ahol kipróbálhatják a látogatók, mennyire értenek a borokhoz, borkultúrához. A tudásukat tesztelni vágyók bortotóval, illatminták azonosításával, fajtabor meghatározásával mérhetik fel bortudományuk szintjét, sőt még borbíráló képességüket is kipróbálhatják a VinAgora egy díjnyertes borának pontozásával.

A borászat szakmája és a borkóstolás technikája iránt érdeklődők az interaktív sátor szomszédságában különböző mesterkurzusokon is részt vehetnek.

A Borfesztivál All-Stars program keretében azokat a hazai tételeket is megismerhetjük, amelyek 2023-ban valamely magasan jegyzett nemzetközi megmérettetésen kimagaslóan szerepeltek, az Oroszlános udvar központi helyén található VinAgora Felfedezettek standnál pedig ritka kincsekre bukkanhatunk.

Idén, először a Borfesztivál történetében megnyitja kapuit a Borkult – SPAR VIP sátor és a Mitiszol? Party VIP sátor a nagyközönség előtt, mely különleges élményeket nyújt a VIP karszalaggal rendelkező vendégeknek. Szintén az újdonságok körét bővíti a Sunday Brunch, amely a fine dining falatozás élményét kínálja.

Fenntarthatóság és jótékonyság

A pénztáraknál mostantól nem adják oda automatikusan a pohártartó szütyőt, a fenntarthatóság jegyében csak azokhoz kerül, akik tényleg szeretnének maguknak, és ellátogatnak a Máltai Manufaktúra Pont-hoz, ahol az ingyenesen átvehető szütyő mellett számos, a manufaktúra által készített terméket is megcsodálhatnak, megvásárolhatnak.

Az eseménnyel nemcsak a hazai borok népszerűsítése a cél, hanem a segítségnyújtás is. A Jótékonysági Borárverést idén ősszel 26. alkalommal rendezik meg, amellyel a rendezvény a Magyar Máltai Szeretetszolgálat különböző projektjeinek megvalósulásához járul hozzá. A magyar borászok egy három éve mellőzött célkitűzéshez ajánlották fel legkülönlegesebb tételeiket: az idei árverésen az összegyűjtött bevétel a Máltai tábor megszervezését segíti majd.

