Újabb brutális áremelés jöhet a magyar utakon: ez még az infláció letörését is veszélybe sodorja?

Jövőre a teherautók többségénél 40-50 százalékkal, de a korszerűtlenebb járműveknél akár még nagyobb arányban emelhetik a használatarányos útdíjakat. Pontos szám nincs, ugyanis a díj mértékét a járműkategória és a megtett útszakasz jellege is befolyásolja, azonban egy ekkora arányú díjemelés még az infláció letörésére irányuló célokat is veszélybe sodorhatja.

2024. január 1-től átalakítaná a mostani útdíjrendszert a kormányzat – írja a 24.hu. Az új modell a 3,5 tonna feletti teherautókat, továbbá februártól a buszokat érintené: ezek esetében változna meg a használatarányos útdíjfizetés mértékének kiszámítása. Valójában az úgynevezett külsőköltség-díjat élesítenék, melyet a jármű által megtett úttal, a levegő- és zajszennyezéssel, továbbá a széndioxid-kibocsátás mértékével arányosan kellene fizetni.

A külsőköltség-díj kivetését valójában már a 2013-ban elfogadott útdíjtörvény is lehetővé tette, ám azt eddig 0 forintban állapították meg. A mostani élesítésnek két oka is van: egyrészt az Európai Bizottság döntése nyomán 2024. március 25-ig kell átültetni a nemzeti jogba az úgynevezett EU 2022/362 irányelvet, másrészt jelenleg a kormányzatnak is az a célja, hogy minél nagyobb arányban növelje a költségvetési bevételeket – írja a portál.

A különböző járműkategóriák és az eltérő díjszabású útszakaszok miatt nem lehet pontosan megmondani, hogy átlagosan mekkora díjemelést fog mindez jelenteni, ám a lapnak nyilatkozó szakember szerint körülbelül 30-60 százalék közötti díjváltozással lehet majd számolni. Mindez jelentősen fogja befolyásolni a fuvardíjak mértékét is, melyek pedig minden olyan termék és szolgáltatás árába beépülnek, melyek esetében megjelenik a közúti fuvarozás, így többek között drágulhatnak az élelmiszerek, a háztartási gépek és a bútorok is. Mindez pedig az infláció mérséklődését is hátráltatni fogja a lapnak nyilatkozó szakértő szerint.