Felkötheti a gatyáját a Mol: ezt most nem teszik zsebre a részvényesek

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX az elmúlt héten 1,26 százalékkal, 672,22 ponttal emelkedett, 54 012,06 ponton zárt a hét utolsó kereskedési napján. A heti részvénypiaci forgalom 44,48 milliárd forintra nőtt az előző heti 41,61 milliárd forintról, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.

A BUX enyhe emelkedéssel kezdte a hetet, a befektetők ekkor már a féléves vállalati jelentések megjelenésére készültek. A kereskedés lendülete a hét közepén megtört, ezzel egy időben a nyugati tőzsdék is rosszul teljesítettek, a nemzetközi hangulat kedvezőtlenné vált. A belföldi visszaesés nem volt tartós, a vevők csütörtökre visszatértek a piacra, a BÉT jobban is teljesített az európai átlagnál. A tőzsdeindex a hét utolsó napján szintén emelkedéssel fejezte be a kereskedést.

A vezető részvények árfolyamát a vállalati jelentéseket megelőző várakozások határozták meg. A Mol és a Richter eredményei a vártnál kissé jobban alakultak, és a szakértők szerint a legnagyobb forgalmú kibocsátó, az OTP is kedvező adatokat tehet közzé a jövő héten. Összességében a Mol és a Richter technikai képe semleges, a jelentések nem befolyásolták jelentősen a társaságok árfolyamát - írta összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt.

A legjelentősebb, 2,91 százalékos, 375 forintos emelkedést az OTP érte el a héten, árfolyama pénteken 13 275 forintig, heti forgalma 27,014 milliárd forintig jutott.

A Richter részvényei 1,71 százalékot, 150 forintot erősödve 8915 forinton fejezték be a hetet, forgalmuk meghaladta a 7,345 milliárd forintot.

A Magyar Telekom egy hét alatt 1,42 százalékot, 6 forintot emelkedett, záró árfolyama 427,5 forint, heti forgalma megközelítette a 600 millió forintot.

A Mol-részvények értéke 1,44 százalékos, 40 forintos csökkenéssel 2738 forintra gyengült 8,386 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,85 százalékkal, 33.95 ponttal emelkedve 4027,73 ponton fejezte be a hetet.