Kormányinfó: óriási bejelentésre készül Orbán Viktor, megállapodtak a kínai elnökkel

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatót tart a kormány legfrissebb döntéseiről, illetve Hszi Csin-ping kínai elnök budapesti látogatásáról.

A kínai elnök látogatásának fontosságáról beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfót, szerinte ez mutatja hazánk növekvő súlyát a világpolitikában. A miniszter szerint elsősorban gazdasági jelentősége van, Kína az elmúlt 2 évtizedben a gazdasági fejlődés útjára lépett, GDP alapján megelőzte az Uniót is. Érdekünk, hogy minél több kínai beruházás érkezzen Magyarországra - mondta.

Magyarország a nemzetközi kapcsolatokban a konnektivitás elvét vallja, mindenkivel üzletelünk, aki jó beruházásokat hoz - tette hozzá.

Konkrét megállapodások is lesznek a kínaiakkal, ma délután fél hatkor Orbán Viktor és Hszi Csin-ping jelenti majd be a részleteket.



A kormány a gazdasági helyzetet is áttekintette. Az első negyedéves adatok szerint visszatér a gazdasági növekedés Magyarországon, miközben a háború az egész európai növekedést visszavetik. Az első negyedévben a GDP az egy évvel korábbihoz képest 1,7 százalékkal nőtt - ismertette. 2025-ben a 4,1 százalékos növekedés is reális lehet. A kiskereskedelmi forgalom is növekedni kezdett, a turizmus pedig az év első három hónapjában 14 százalékos növekedést mutatott a vendégéjszakák terén.

Vitályos Eszter ismertette a CSOK Plusz igénylések statisztikáit az elmúlt 4 hónapból. 83 milliárd forint hiteligénylés érkezett, 3100 család részéről, átlagosan 26 millió forint hitelt igényeltek az érdeklődők, több mint 35 milliárd forint értékben ítéltek meg hitelt március végéig.

A felújítási program kapcsán elmondta, június 3-tól lehet majd igényelni. Lezárult a szakmai és a társadalmi egyeztetés is, így kikerült a feltételek közül a gázhálózatra kötöttség. A végleges pályázati felhívás megjelenéséig a kérelmezőknek be kell szerezni például a munkáltatási igazolásokat, illetve nemleges igazolásokat az adótartozások tekintetében.

Az elmúlt 5 hétben több mint 210 milliárd forint összegben valósultak meg beruházások Magyarországon, ebből 180 milliárd közútfejlesztés volt - mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő, felsorolva az utóbbi időszakban elkészült útszakaszokat.

Kérdésre Gulyás Gergely elmondta, egyelőre örüljünk annak, hogy a régiós átlagárra levinni az üzemanyagárakat, ha ismét drágulás lenne, a kormánynak vannak vannak eszközei ellene. De a kormány reméli, hogy az Ásványolaj Szövetség betartja a megállapodást, és az átlagot követik le a hazai üzemanyagárak.

A kínai beruházások kapcsán Gulyás Gergely arról beszélt, most Ferihegyről nem lehet kötött pályán bejutni a városba, ha a kínaiakkal sikerül is megállapodni az ügyben, először meg kell vizsgálni a vasútvonal létrehozásának a lehetőséget, a részletekről még korai beszélni - mondta egy kérdésre a kancelláriaminiszter. Ha sikerül is megállapodni, akkor sem tudja Orbán Viktor és Hszi Csin-ping ezt a vasutat megtervezni, így „minden spekuláció idő előtti, a megállapodás kölcsönös szándékot mutathat” maximum.

Arról viszont nem volt szó, hogy a Paks II-ben lenne szerepük jelentős mértékben a kínaiaknak.

Volodimir Zelenszkij ujrán elnök meghívta Orbán Viktort a júniusi svájci békecsúcsra, ennek kapcsán Gulyás Gergely azt mondta, minden hasonló meghívást érdemes megfontolni, a kormány problémája ezzel viszont az, hogy „ha nincsenek ott a háborúzó felek, sok értelme nem lesz”. Arra a tárcavezető nem lát esélyt, hogy az EP-választások előtt legyen Orbán-Zelenszkij találkozó.

A kórházak tartozásai kapcsán elmondta, májusban 63,4 milliárd forintot fordít a kormány kórházi adósságrendezésre, és nagy valószínűséggel idén még egy alkalommal kell hasonló ügyben döntenie. A nem vitatott és a 60 napon túli lejárt tartozásokat ki fogják tudni fizetni a kórházak az összegből, így nem lesz szükség fizetésképtelenségi eljárásra.

Az államháztartási hiány csökkenése a múlt hónapban nem a kiadások csökkenésének, hanem a bevételek emelkedésének köszönhető - mondta Gulyás Gergely. Hozzátette: a kormány hiánytervei jelenleg elérhetőnek tűnnek.

