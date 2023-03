Háborognak a magyar tenyésztők: lehetetlen vár az EU, jöhet az újabb tojásdrágulás?

Súlyos károkat okozna a csirke- és tojástermelőknek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (European Food Safety Authority, EFSA) legújabb tanulmányában rögzített állatjóléti javaslatcsomag megvalósítása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) álláspontja szerint.

A kamara közleményében emlékeztet arra, hogy a hivatal a csirkék és a tojótyúkok állatjóléti feltételeivel kapcsolatban fogalmaz meg ajánlásokat az Európai Bizottság számára. Az EFSA honlapján olvasható összefoglalóból kiderül, hogy a szakértőik egyebek között a ketreces tartás beszüntetését szorgalmazzák, és azt kérik, hogy egy állatra több hely jusson a telepeken.

A NAK és a Baromfi Termék Tanács (BTT) rámutat, hogy az EFSA-ajánlások kizárólag állatjóléti szempontokat vesznek figyelembe, a súlyos környezetvédelmi, gazdasági és szociális következményekkel nem számolnak. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar legfontosabb feladata, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű, biztonságos, megfizethető és környezeti szempontból is fenntartható termékekkel lássa el a fogyasztókat. Ezen alapcélok megvalósulását sérthetik azok a javaslatok, amelyeket az EFSA közelmúltban nyilvánosságra hozott tanulmánya tartalmaz - hangoztatják a közleményben.

Hozzátették, hogy az Európai Baromfifeldolgozók és -kereskedők Szövetsége (AVEC) is ellenzi az állománysűrűség szigorú, az EFSA javaslata alapján több mint 70 százalékos csökkentését. A szervezet szerint ez éppúgy fenntarthatatlan gazdálkodási feltételeket teremtene, mint az EU-konform ketreces rendszer betiltása. Az uniós szabályozás mind állatjóléti, mind élelmiszerbiztonsági szempontból világszinten is a legszigorúbbak közé tartozik már most, miközben az EU-n kívülről behozott termékek előállítási körülményeit nem ellenőrzik.

A BTT és a NAK szerint az új javaslatban szereplő, nem piaci alapú változtatásnak sok kedvezőtlen hatása lehet. Az amúgy is szűkülő erőforrások felhasználása pazarlóbbá válna, csökkenne a termelés hatékonysága és versenyképessége, emelkednének a költségek, nőne a környezetterhelés, a baromfiágazat kevesebb terméket állítana elő drágábban, nagyobb élelmiszer- és élelmezésbiztonsági kockázattal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fenntarthatatlan termelési rendszer nemcsak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar alapfeladatával ellentétes, hanem a fogyasztói és társadalmi érdekekkel is. Az európai fogyasztók és termelők érdekeit és biztonságát a harmadik országokból érkező élelmiszerek uniós követelmények szerinti, szigorú ellenőrzése szolgálná. A BTT és a NAK ezért határozottan ellenzi az EFSA ajánlásait - olvasható a közleményben.