Gajra vágja az energiaválság a tejtermelőket: ezt hamarosan a vásárlók is meg fogják érezni

Drága a magyar tej, a rossz időben, kedvezőtlen feltételekkel lekötött energiaszerződések jelentős versenyhátrányt jelenthetnek a hazai termelőknek, feldolgozóipari szereplőknek - kereskedők így az import felé fordulhatnak - mondta Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Indexnek. Az árak is tovább emelkedhetnek a boltokban, nem áll meg ettől a drágulás.

Magyarországon a nyers tej országos termelői átlagára 223,80 forint/kilogramm volt 2023 januárjában – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet hétfőn közzétett jelentéséből. A nyers tej átlagára 1 százalékkal nőtt a 2022. decemberihez képest, és 73 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát - írja a lap. A nyers tej kiviteli ára 180,68 forint/kilogramm volt, a december havihoz képest 15 százalékkal csökkent, míg 2022. januárhoz viszonyítva 25 százalékkal emelkedett. A termelői árakat lekövetik a fogyasztói árak, ezáltal a termelők költségnövekedése előbb-utóbb a fogyasztói árakban is megjelenik.

"Rossz beidegződés a magyar termelőknél, hogy a megszabott – az európai piaci ártól jelentősen eltérő – nyerstej-árat is versenyképesnek gondolják, holott nem az" – mondta a Neubauer Katalin. Az MNKSZ főtitkára szerint az európai piacon gyakorlatilag feleannyiért szerezhető be a termelőktől a tej. Arra is rávilágított, hogy sok kisebb termelő kedvezőtlen feltételekre kötött hosszú távra – 1-2 évre – áramszerződéseket magas, 200 forint/kWh körüli árakon, míg az áram ára jelenleg 60-65 forint/kWh áron mozog.

A tejtermelés nagyon energiaigényes terület, ezért a kistermelőket gúzsba kötik ezek a szerződések. Ebben kormányzati segítségre lenne szükség, hogy ezek az áramszerződések minden szektorban felülvizsgálatra kerülhessenek. Hiszen ilyen magas energiaköltségek mellett a hazai szereplők nem tudják lejjebb szorítani áraikat

– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint a forintárfolyam kedvező alakulása lehetőséget ad arra, hogy a kereskedők az importpiacok irányába induljanak el.