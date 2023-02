Ebből a magyar építőanyagból épülnek az ausztrál házak

A hazai faipar jelentős múltra tekint vissza, a jelen viszont már kevésbé fényes. Vannak azonban pozitív kivételek, a vásárosnaményi Swiss Krono gyár 35 éve sikeresen működik, évente körülbelül 380 ezer köbméter OSB lapot gyárt, amellyel a régió meghatározó szereplője. Az építőipar visszaesése és a drasztikusan megemelkedett energiaárak a vállalatot sem kímélik, de két, összesen 62 millió euró értékű beruházással inkább előremenekülnek, és 40 százalékkal növelik a kapacitásaikat, ráadásul új, innovatív termékkört is fejlesztenek. A Pénzcentrum Szabadné Kázmér Orsolyát, a Swiss Krono vásárosnaményi gyárának igazgatóját kérdezte a hazai faipar helyzetéről, a munkaerőpiaci kihívásokról és a gyár üzleti stratégiájáról.

Mióta vannak jelen a Swiss Krono Magyarországon, és pontosan mivel foglalkoznak? Melyek jelentik a főbb piacaikat?

A Swiss Krono vásárosnaményi gyáregysége 1987-ben került a svájci Kaindl család többségi tulajdonába, amely a vállalat első külföldi befektetése volt, azóta már 8 országban vannak üzemei. A Swiss Krono Csoport Európa piacvezető lamináltpadló és bútorlap-gyártó vállalata, évente 2 milliárd svájci frank árbevételt termel. A hazai gyáregység kezdetben natúr és laminált forgácslapot gyártott, amely alapvetően bútor- és építőipari alapanyag.

A 2008-2009-es világgazdasági válság rosszul éritette a vállalatot, egy időre le is állt a termelés, de a tulajdonos végig hitt abban, hogy újra jövedelmező tevékenységet fog tudni Magyarországon folytatni, így a nehézségek ellenére sem adta el a vállalkozást. 2014-re olyan pozitív kilátások jelentek meg a piacokon, hogy újra lehetett indítani a működést, új gyártói profillal és új gyáregységgel indult újra a cég 2015-ben. Azóta a vállalatunk fő termékei a hagyományos és speciális igényeknek is megfelelő OSB lapok. Európa egyik legmodernebb technológiáját használjuk, éves kapacitásunk eléri a 380 ezer köbmétert. 2015-ben 102 fővel indult újra a termelés, ma már 156 fővel dolgozunk.

70 százalékban exportra értékesítünk, a Magyarországgal szomszédos országokat, Romániát, Ausztriát, Olaszországot tekintjük elsődleges piacunknak, de Ciprusra, Törökországba és Ausztráliába is exportálunk termékeket.

Európában rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak a fakitermelésre, gyakorlatilag csak fenntartható erdőgazdálkodásból származó inputanyaggal lehet dolgozni. Honnan szerzi be az alapanyagot a gyáregység, szükség van külföldi importra?

A cégünk csak fenntartható gazdálkodásból származó, FSC és PEFC tanúsítvánnyal rendelkező faalapanyagokkal dolgozunk, amelyből éves szinten majdnem 600 ezer köbméterre van szükségünk. A famennyiség 70 százalékát Magyarországon szerezzük be, a fennmaradó részt pedig EU-s piacokról vásároljuk meg. A beszállítóink jelentős része az állami erdészetek, illetve a kisebb fűrésztelepekkel is kiváló kapcsolatban vagyunk. A fa értékes alapanyag, minden részét igyekszik felhasználni az ipar, ezért minden feldolgozóipari szereplő fontos része a termelési láncnak. Inputanyagként hengeres fát, fenyőt, valamint lágylombos fajtákat, főként nemes- és hazai nyárfát vásárlunk, de a fűrésztelepek hulladékanyagait, faaprítékot vagy széldeszkákat is hasznosítjuk.

Rendelkezünk egy saját 25 hektáros nyaras erdővel is, amelynek kitermelése igen munkaigényes, és csupán másfél napra elegendő alapanyagszükségletünket látja el.

Ebből is látszik, hogy mekkora szükség van minden szereplőre ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű alapanyag bekerülhessen a termelésbe.

Az üzem Vásárosnaményban, az ország észak-keleti csücskében működik. Az országon belüli elvándorlás éppen ebben a térségben az egyik legnagyobb. Mekkora kihívást jelent a képzett munkaerő megtalálása és megtartása?

A régió egyik legnagyobb foglalkoztató vállalata vagyunk és a helyi vezetőséggel, valamint a HR osztályunkkal együtt azon dolgozunk, hogy egy olyan cégkultúrát és egy olyan csapatot alakítsunk ki, melyhez mindenki szívesen csatlakozik most és a jövőben egyaránt.

Természetesen mi is szembesülünk a munkaerőpiaci kihívásokkal, egészen a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóktól a szakmunka területén egyaránt. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő jelöltek kiválasztására, az utánpótlásnevelésre.

Ennek is köszönhető, hogy a cég sikerének az egyik titka a megfelelő szakképzett, elhivatott munkavállalóink.

Személyes misszióm közé tartozik a csapat motiváltságának folyamatos fenntartása, valamint a lojális, munkája iránt elkötelezett dolgozók elismerése. Fontos, hogy észrevegyük a dolgozóinkban rejlő értékeket (mind emberi és szakmai) és helyezzük őket olyan munkakörnyezetbe, ahol ezek az értékek felszínre tudnak törni, ezzel hozzájárulva a Cég további sikereihez.

Kázmér Orsolya, a Swiss Krono vásárosnaményi gyárának igazgatója

Valamint nem szabad elmenni amellett egy vállalat ne csak mindig a jelenleg megoldandó problémákra helyezze a hangsúlyt, hanem a jövőbeli fejlesztésekre, innovatív ötletekre.

Éppen emiatt hoztunk létre 2022. februárban a vállalategységen belül az ún. „Development Team”-et, amelyben minden divízió képviselteti magát, elsősorban termelés, villamosmérnök, gépészet és pénzügyi szakemberek vesznek részt közösen, együtt a munkában. Ennek fő célja a belső folyamataink optimalizálása, innovációk bevezetése, költségtakarékosság. A beérkező ötleteket a csapattagok rendszerezik, majd bemutatják a vezetőség részére.

Már az első pár hónap során hozott ötletek megvalósítása jelentős megtakarítást hozott a vállalat számára. A csapat most elsősorban az energiamegtakarításra összpontosít. A faipar nagyon komoly energiaigénnyel rendelkező szektor, nehézséget okoz a villamos energia árának emelkedése, úgyhogy az az elsődleges feladatunk, hogy hogyan tudunk odafigyeléssel, akár befektetés nélkül villamos energiát megtakarítani.

A kedvezőtlen gazdasági környezet az elsődleges piacukra is kihat, az építőipari termelés volumene várhatóan csökkenni fog az idén. Hogyan érinti ez a negatív tendencia a vállalat terveit?

Mi is elkezdtük már április-májustól a visszaesést érzékelni, de pánikhangulat egyáltalán nincs, minden piacunk aktív, csak az előző időszakhoz viszonyítva kisebb volumenben dolgozik. Normál esetben az OSB értékesítése mindig szezonális, a téli időszak mindig gyengébb, kora tavasztól késő őszig pedig tart a főszezon. A január-márciusi időszakban eleve nem számítunk akkora értékesítési volumenre, mint nyáron.

Mind az energiaválság, mind az emelkedő előállítási költségek kihatnak ránk is, a legfontosabb, hogy a nyereséges gazdálkodásra tudjunk koncentrálni, a profitabilitást fenn tudjuk tartani, és az értékesítési árainkban érvényesíteni tudjuk az emelkedő költségeinket. Az, hogy a végfelhasználók aktivitása mennyire fog változni a következő fél-egy évben, nagyon nehéz előre megjósolni.

Most mindig az adott hónapra koncentrálunk, ebben az időszakban próbáljuk elérni a maximumot.

Nagyon flexibilisnek kell lennünk, mert napról napra változik a gazdasági környezet, akár minden nap felül kell bírálni vagy át kell gondolni az elmúlt nap történéseit, döntéseit, és azok alapján újabbakat hozni.

Mennyire nehéz ezen a piacon hosszú távra, akár 5-10 évre előre tervezni? Milyen stratégiával készülnek a következő évekre, mennyire van helye ezekben a magyar gyártókapacitásnak?

A tulajdonos hosszú távon számol a magyarországi vállalategységgel. Jelenleg 380 ezer köbméter a maximális kapacitásunk, de már folyamatban van egy beruházásunk, melyet a tervek szerint 2024-re fejezzük be. Ennek eredményeként közel 40 százalékkal, 590 000 m3-re fogjuk tudni növelni az éves termelési kapacitásunkat. Ennek megfelelően építjük fel a piacainkat, a beszerzési forrásokat és alakítjuk ki az üzleti stratégiát is. Az úgynevezett nútféderes gépsorunkat is modernizáljuk, az automatizációnak köszönhetően költséghatékonyabbá válik majd a termelés.

A két beruházás költségvetése együttesen közel 62 millió euró.

Ezen kívül – köszönhetően az innovatív gondolkodású munkavállalóinknak – új termékkörrel is kísérletezünk, 2020-ban egy új belsőépítészeti terméket, egy falburkoló anyagot fejlesztettünk ki, amit a Swiss Krono csoporton belül senki sem gyárt rajtunk kívül. Az OSB lapokat csiszoljuk, lakkozzuk, és különböző mintákat nyomtatunk rá. Több mint 300 darabos kollekciónk van jelenleg, ezeket belső terekben lehet felhasználni. Az árbevételünk maximum 10%-át teszi ki ez a termékkör, és bár ez kevésnek hangzik, de arra tökéletes, hogy a gépsorok karbantartásából fakadó költségeinket fedezni tudjuk vele. A tulajdonosunk hisz a hazai szakamberek kreativitásában, és továbbra is nyitott az ehhez hasonló innovatív ötletekre.

