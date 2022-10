Megszólalt Orbán Viktor: újabb termékek árát fagyasztják be a boltokban ×

Most a gázpiacon átmeneti nyugalom van, mert a gáztározók fel vannak töltve. Amikor a tél során kiürülnek a mennyiségek, akkor ismét felmehetnek az árak - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A kormányfő elmondta: hamarosan döntenek arról, hogy újabb termékeket vesznek be az árstop hatálya alá.

Ha energiáról beszélünk Európában, akkor két kérdés van: van-e, és mennyibe kerül - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Mint a kormányfő kifejtette, az LNG beszállításnak korlátai vannak, minden ország próbál gázt szerezni különböző országokból. Most a gázpiacon átmeneti nyugalom van, mert a gáztározók fel vannak töltve. Amikor a tél során kiürülnek a mennyiségek, akkor ismét felmehetnek az árak. Egyetlen megoldás van a magas energiárakra: egyre több gázt kell beszállítani - mondta a kormányfő.

Ami Magyarországot illeti: itthon lesz elég gáz, olyan szerződéseket kötöttünk, amik garantálják a gázellátást. Az oroszoktól déli irányból érkezik gáz, a vezeték működik és Orbán reméli, hogy működni is fog, Magyarország meg fogja védeni az ehhez fűződő érdekeit. Az Oroszországból érkező gáz ára is az európai tőzsdei árakkal van összekötve, úgyhogy az is párhuzamosan drágul - magyarázta a miniszterelnök.

Az uniós gázársapka, és a közös beszerzés kapcsán kifejtette, nem várunk másokra, mert mi "ügyesebbek vagyunk" a gázbeszerzésben. Támogatjuk, ha valaki másokkal akar gázt beszerezni, de ez ne legyen kötelező - jelentette ki a kormányfő.

A kormányfő elmondta: hamarosan döntenek arról, hogy újabb termékeket vesznek be az árstop hatálya alá.

Ha magas az infláció, akkor magasak a kamatok - jelentette ki Orbán Viktor. Nem jó, ha be kell avatkozni, de be kell, amikor szükség van rá - utalt a kamatstopra.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA