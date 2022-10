Magyarországot sem kerüli el a fájdalmas recesszió: 23 százalékon tetőzhet a drágulás jövőre

Évtizedek óta nem látott inflációs nyomás sújtja az év utolsó hónapjaiban a fejlett gazdaságokat, és egyre nagyobb a kockázata egy általános recessziónak is, amely alól várhatóan Magyarország sem tudja kivonni magát. A recessziós félelmek erősödése következtében a globális bizonytalanság a nyersanyagpiacokat is elérte, miközben a részvénypiacokat is negatív hangulat uralja. A stagflációs időkben egyedül a dollár tud támaszt nyújtani a befektetőknek, portfóliószinten továbbra is a defenzív szektorok irányába érdemes súlyozni.

Az OTP Elemzési Központ és az OTP Global Markets szakértői minden évben elkészítik az OTP Private Banking ügyfelei számára az éves Befektetési Stratégiát, amit negyedévente frissítenek. Így a szakértők, Tardos Gergely, az OTP Global Markets Elemzési Központ vezetője, Sándor Dávid, vezető befektetési stratéga és Szemán Ákos, elemző az anyag negyedik negyedéves frissítésében ismét megfogalmazták az előttünk álló időszak gazdasági kilátásait, azonosították azokat a fő trendeket és lehetőségeket, amelyekre befektetői szemmel érdemes figyelni.

Kopogtat a recesszió, csak a tavasz hozhat enyhülést a piacokon

További lassulás prognosztizálható Európában és a tengeren túl is az előttünk álló hónapokban, sőt egy enyhe recesszió sem zárható ki. A szakértők szerint egyelőre nincsenek pozitív fordulatra utaló változások, és a gyors dezinflációval kapcsolatos várakozások is túl optimisták. A 2023-as gazdasági növekedésre vonatkozó elemzői várakozások továbbra is csökkennek, az USA-ban 1% alatti, az eurozónában 0% körüli GDP növekedést vár a piac, mivel az energia- és élelmiszerárak fokozták a drágulást, így csökkentek a reálbérek, a jegybankok pedig szigorítottak. Mindezeknek következtében a (fogyasztói) bizalomindexek recessziós tartományba estek.

Az Egyesült Államokban negyvenéves csúcsot ért el az infláció, de a drágulás üteme már a tetőzés jeleit mutatja. A helyzetet mérsékli, hogy az USA kevésbé kitett az energiakrízisnek. Európa kiszolgáltatottsága sokkal súlyosabb, így a kontinensre vonatkozó kilátások borúsabbak, de a szakértők szerint itt is közel lehetünk az inflációs csúcshoz.

A korábbi gázárcsúcs szintje (340 EUR/MWh) akár 5%-os recesszióval is járhatna, de a jelenlegi gázárszint csak stagnálást vagy enyhe recessziót okozna Európában, mivel az állami támogatási programok és a korábbi magánmegtakarítások felhasználása részben ellensúlyozzák a reáljövedelem-sokkot. Az energiaigényes iparágak a magas árak miatt folyamatosan szűkülnek és veszítenek versenyképességükből.

GDP: Enyhe recesszió, de lefelé mutató kockázatok Magyarországon

Magyarországon a szakértők szerint enyhe recesszió veszélye fenyeget. A fizetési mérleg hiánya gyorsan romlik, 2023-ra elérheti a GDP 10%-át 180 eurós gázár mellett, míg a jelenlegi 120 eurós árszintekkel számolva 6-7%-os hiány adódik. Mivel az energiaimportot adósságból kell fedezni, a GDP-hez viszonyított külső adósság szintén emelkedő pályán halad. A devizatartalékok a tartalékmegfelelési szabályoknak megfelelnek, két-három negyedévig tehetik lehetővé az energiaszámlához szükséges deviza biztosítását, de nem elegendőek a széleskörű intervencióhoz.

Magyarországon az infláció 23%-on tetőzhet 2023 elején, amiben egyaránt közrejátszanak nemzetközi és belföldi hatások.

Globális szinten a koronavírus-járvány még mindig nem tűnt el teljesen, és erőteljesen képes befolyásolni a keresletet, ami még okozhat problémákat a termékláncokban. A belföldi folyamatokat tekintve pedig belső fogyasztás túlfűtöttsége, a csökkenő piaci bizalom, valamint a gyengülő forint játszik szerepet az infláció alakulásában. A negyedik negyedévre a GDP növekedése 0-1% körülire lassulhat. A kockázatok magasak, de már lefele mutatnak.

Az előttünk álló időszakban további inflációs sokkok várhatók. A gyenge forint, az árstopok, a magasabb vállalati energiaköltségek és adóterhek áthárítása, és a feszes munkaerőpiac erőteljes hatásokat fejthetnek ki az árszínvonalra. Várakozásaink szerint az infláció 2023 első negyedévében 23 százalékos szinten tetőzhet, majd 16 százalék körüli értéken fog stabilizálódni jövőre

– mondta Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ vezetője.

Nyomás alatt a forint, egekben a dollár

Az 500 bázispontos sürgősségi kamatemelés elég lehet, a forint 420 alatti stabilizálódására számítunk az euróhoz képest. A következő negyedévben a kockázatok még felfelé mutatnak, azonban idővel a gázárak csökkenése valószínűsíthető, aminek támogató hatása lehet a forint árfolyamára, ahogy a carry magas szintje is pufferként hat.

A szakértők egy évvel ezelőtt emelték felülsúlyozásra a dollárral kapcsolatos ajánlásukat, a deviza azóta 15%-kal erősödött egészen paritás alá az euróval szemben, amire 2002 óta nem volt példa. Ráadásul az idei év is tartós erősödést hozott, a dollár minden negyedévet emelkedéssel zárta, azon kevés eszközök egyike volt, mellyel pozitív hozamot lehetett elérni.

Az erősödő trend tartós marad a Fed szigorú politikájának hatására a szakértők szerint. Az európai energiaárak emelkedése következtében az eurozóna folyó fizetési mérleg egyenlege jelentősen romlott, a nagyobbrészt saját energiaforrásokra támaszkodó Egyesült Államokban ilyen mértékű romlás nem történt, ez rontja az euró egyensúlyi értékét, és tovább erősíti a dollárt. Előre tekintve azonban már az amerikai valuta erősödésének mérséklődésére, a volatilitás emelkedésére mutatkozik nagyobb esély. Az előttünk álló hónapokban a stagflációs környezet fennmaradhat, ez a dollárnak kedvez, ahogy a geopolitikai feszültségek (orosz mozgósítás, Tajvan-Kína, Irán) is a menedékdeviza szerepet erősítik.

A kötvénypiacot illetően, amennyiben a recessziós kockázatok tovább erősödnek, az már lefele is érdemi hozamcsökkenési potenciállal járhat, mindezek miatt a hosszabb futamidejű kötvények felé érdemes semleges kitettséget tartani. Azok felülsúlyozásának időzítésével a nagy, fejlett piaci jegybankok kamatemelési ciklusának végét érdemes megvárni, jellemzően ugyanis a kötvényhozamok trendszerű csökkenése az utolsó kamatemelést megelőzően szokott elindulni.

Globális bizonytalanság a nyersanyagpiacokon

Az elmúlt néhány hónapban már nem teljesített jobban az árupiaci szektor sem a többi piaci szektorhoz viszonyítva néhány kivételtől eltekintve, ami elsősorban a romló gazdasági kilátások és a recessziós félelmek következménye. Igaz, az olaj- és gázpiacokon továbbra is komoly ellátási oldali bizonytalanságok tapasztalhatóak és más nyersanyagok kapcsán sem oldódtak meg a kínálati oldali problémák. Eközben több jegybank elkezdett felhagyni a további szigorításokkal, ezért a szakértők semleges kitettséget ajánlanak az eszközállományban.

Az emelkedő hosszú reálhozamok és erősödő dollár miatt az arany gyengén teljesít, nem tudta megtartani menedékeszköz szerepét. A továbbra is jelentős geopolitikai kockázatok és a hirtelen jelentős magasságba emelkedő kamatok hatására esetlegesen kialakuló pénzügyi piaci turbulenciák miatt továbbra is jó választás lehet a portfóliókban.

A részvénypiaci mozgások a klasszikusan hosszabb lefutású medvepiaci trendekbe illeszkednek. Jelenleg a részvénypiac ugyan nem drága, ám a gazdasági kilátásokat figyelembe véve a kockázatok továbbra is az értékeltségi szintek csökkenése irányába mutatnak. Bár az intézményi szereplők részvény irányú kitettsége a felmérések alapján alacsony, a lakossági szereplők az Egyesült Államokban továbbra is a szokásosnál nagyobb részvénykitettséget tartanak, annak ellenére is, hogy a felmérések alapján a kilátásokkal kapcsolatban inkább pesszimisták.

A részvénypiaci nyomás továbbra sem enyhül: az infláció magas, és még ha annak lecsengése lassan el is indul, a monetáris környezet vélhetően tartósabban is szigorú marad. Ez viszont növeli a gazdaságban a recessziós kockázatokat, ezért továbbra is érdemes alulsúlyozott pozíciókat tartani a részvénypiacon. Az árazási szintek már átlagosra normalizálódtak, de a profitvárakozások megítélésünk szerint még mindig túlzóan optimisták

– tette hozzá Sándor Dávid vezető befektetési stratéga.

A közelgő profitrecesszió még lejjebb húzhatja az indexeket, ilyen kilátások mellett a defenzív szektorok – mindenekelőtt az egészségügyi szektorban, vagy az alapvető fogyasztási javak – lehetnek relatív tekintetben jó választás.

