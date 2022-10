Mi a fene történik méga az élelmiszerekkel? Durván bezuhant a növényi olajok ára

Már a hatodik hónapja tart a lejtmenet a globális élelmiszerár mutatónál, miután szeptemberben bezuhant a növényi olajok ára, ellensúlyozva a magasabb gabonaárakat – adta hírül az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).

A FAO élemiszerár-index – amely a nemzetközileg legfontosabb élelmiszer-alapanyagok havi árváltozását követi – 1,1%-os szeptemberi csökkenése ellenére még mindig 5,5%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értékét. A növényi olajokra vonatkozó mutató 6,6%-os csökkenésével nem csupán a teljes indexet fordította át mínuszba, de egyúttal negatív rekordot is döntött szeptemberben az elmúlt másfél évet tekintve. A pálma-, szója-, napraforgó- és repceolajat mind alacsonyabban jegyezték. Az amúgy is bőséges készletek együtt a szezonálisan magas kibocsátással Dél-Kelet Ázsiában mind hozzájárultak a pálmaolaj árcsökkenéséhez. A nagy argentin exportkészletek a szójaolaj esetében, a napraforgó szállítmányok beindulása a Fekete-tenger térségében és az olcsóbb nyersolaj is szerepet játszottak az általános trendben.

Ezzel szemben a FAO gabonaár-indexe 1,5%-kal emelkedett augusztushoz képest. A búza ára a nemzetközi piacon 2,2%-ot erősödött az Argentínában és az Egyesült Államokban tapasztalt szárazság körüli aggodalmak, a nagyütemű európai uniós exportbővülés, az erős nemzetközi kereslet és a fekete-tengeri szállítási útvonalak bizonytalansága miatt. A kukorica ára jórészt stabil maradt, ahogy az erős dollár ellensúlyozta a kínálati piac zsugorodását a várhatóan kisebb amerikai és európai kibocsátás okán. A fontosabb rizsfajtákat összefogó FAO index 2,2%-os árnövekedést mutatott részben az indiai exportszabályozás változása és a súlyos pakisztáni áradás hatásai következtében.

A FAO tejtermék árindexe 0,6%-kal csökkent a múlt hónapban jórészt az euró gyengülésével a dollárral szemben, továbbá a piaci bizonytalanságoknak és a gyengélkedő globális gazdasági kilátásoknak köszönhetően.

A húsféléket tömörítő FAO index 0,5%-kal zárt lejjebb. A marhahús ára a bőséges brazil exportkészleteknek esett áldozatul, a baromfihúsnál inkább a nyomott importkereslet vezetett a csökkenéshez. Ezzel szemben a sertéshús ára emelkedett az Európai Unióban lévő vágásérett állatok alacsony száma okán.

A cukorárindex 0,7%-kal csökkent szeptember óta főként a kecsegtető brazil termelési kilátások, illetve az alacsony bioetanol árak és bizonyos devizamozgások együttes hatása révén.