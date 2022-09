A magyar börtönökben is lecsap a rezsiválság: elszabadultak az árak, vissza kell venni a fűtést

Annyira felgyorsult és kiszámíthatatlanná vált a büntetés-végrehajtási intézetekben az infláció, hogy háromhavonta felülvizsgálják némelyik élelmiszer-beszerzésről szóló szerződés árait – derült ki a közbeszerzési értesítőből.

A börtönökben a benti boltok is egyre drágábban adják a termékeket, miközben a rabok már korábban is gyakran panaszkodtak arról, hogy a kinti világhoz képest többe kerülnek a termékek. Ez a különbség most akár 10-30 százalék is lehet. A fizetés viszont változatlan, havonta nagyjából 33 ezer forintot kell beosztaniuk a munkát vállaló elítélteknek. A növekvő gázár miatt a fűtésen is spórolni kell, így a börtönökben is 18 fok lesz télen.

A büntetés-végrehajtási intézetek vezetőit és a rabokat is érzékenyen érinti, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek az energia- és élelmiszerárak. Az étkeztetéshez használt alapanyagok esetében például olyannyira szembetűnő volt a drágulás, hogy – a közbeszerzési tájékoztatók alapján – több esetben 10-25 százalékkal kellett emelni a szerződésben szereplő összegeket.

Az elszabaduló inflációt jelzi az is, hogy volt olyan módosítás, amelyben rögzítették, háromhavonta felülvizsgálják az árakat.

Milliárdos pluszköltségekre lehet számítani a gázbeszerzésnél is, ha a nemsokára lejáró szerződések helyett már új árakon kell megegyezni. A Belügyminisztérium alá tartozó szervek – az idei évre vonatkozó megállapodások alapján – 17 forintért vásárolták a gázt kWh-ként, jelenleg azonban a világpiaci ár ennek legalább a négyszerese, nagyjából 70 forint. (170-180 euró/mWh, de ennek volt már a duplája is.) Tavaly a szerződésben szereplő büntetés-végrehajtási intézetek nagyjából 85 ezer mWh-t kötöttek le, ezért a mennyiségért most csaknem 6 milliárd forintot kellene fizetni, miközben 17 forinttal számolva csak 1,4 milliárd forintot kellene. Ez azonban csak az elfogyasztott gáz ára, a szolgáltató ezen felül rendszerhasználati díjat is felszámol.

A Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az rtl.hu megkeresésére elmondta, hogy

a kormány közintézmények fűtésével kapcsolatos rendelete a börtönökre is vonatkozik, azaz idén télen legfeljebb 18 fok lesz a végrehajtási intézetekben is.

A Magyar Helsinki Bizottságot megkereső rabok korábban is gyakran panaszkodtak arra, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben nyáron sokszor nagyon meleg, télen pedig nagyon hideg van. Többen attól tartanak, hogy a mostani megszorítások hamarosan megjelennek a börtönökben is, például kevesebb élelmiszerhez jutnak majd, még ritkábban férnek hozzá meleg vízhez, vagy nagymértékben nőnek a benti boltok árai.

Ennél is nagyobb problémát okoznak a fogvatartottaknak azok az árak, amelyeket az intézeteken belül található boltokban, valamint a hozzátartozók által használt webshopban tapasztalnak.Itt ugyanis a rácsok mögötti infláció akár a 20-30 százalékot is elérheti A törvény szerint a fogvatartottak havi munkadíja nem lehet kevesebb 55 800 forintnál, ami 321 forintos órabért jelent, ebből azonban levonnak nagyjából 20 ezer forintot a tartási díjhoz való hozzájárulásként, valamint körülbelül kétezer forintot a szabadulás utáni élet támogatására. Azaz a dolgozó fogvatartottaknak – ha nem kapnak kintről támogatást – havi 33 ezer forintból kell megoldaniuk a vásárlást és a telefonálást is.